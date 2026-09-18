30 বলে সেঞ্চুরি, 'হিটম্যানে'র নজির ভেঙে শিখরে অভিষেক; ভারতের কাছে ক্লিনস্যুইপ আফগানরা
রোহিত শর্মার ন'বছরের পুরনো নজির ভেঙে ভারতীয় হিসেবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে দ্রুততম সেঞ্চুরির মালিক হয়ে গেলেন যুবরাজ সিং'য়ের শিষ্য ৷
Published : September 18, 2026 at 12:31 AM IST
নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল আফগানিস্তানকে যে টি-20 সিরিজে ক্লিনস্যুইপ করবে, প্রথম দু'ম্যাচের পারফরম্যান্সে সেটা মোটামুটি সকলেই আঁচ করে ফেলেছিলেন ৷ কিন্তু সেই ক্লিনস্যুইপ যে এমন ভয়ঙ্কর সুন্দর হবে কে ভেবেছিল ? প্রত্যাশামতোই বৃহস্পতিবার রাজধানী নয়াদিল্লিতে বিরাট জয়ে অতিথি দলকে 3-0 ক্লিনস্যুইপ করল শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে ভারতের সিরিজ জয় ছাপিয়ে শিরোনামে ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মার রেকর্ড সেঞ্চুরি ৷ আফগানিস্তানকে এদিন তৃতীয় টি-20 ম্যাচে 127 রানে হারাল ভারত ৷ যে ম্যাচে মাত্র 30 বলে সেঞ্চুরি হাঁকালেন অভিষেক শর্মা ৷
ভারতীয় হিসেবে তো বটেই, আইসিসি'র পূর্ণসদস্যের যে দেশগুলো রয়েছে; সেইসব দেশের ব্যাটারদের মধ্যেও অভিষেক হলেন দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ন ৷ ভারতীয় হিসেবে এদিন পঞ্জাব ওপেনার ভাঙলেন রোহিত শর্মার 35 বলে সেঞ্চুরির নজির ৷ আর পূর্ণসদস্যের দেশ ধরলে এদিন একইসঙ্গে জিম্বাবোয়ের সিকন্দর রাজা ও নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেন পিছিয়ে পড়লেন বাঁ-হাতি ভারতীয় ওপেনারের কাছে ৷ দু'জনের ঝুলিতে ছিল 33 বলে টি-20 সেঞ্চুরির নজির ৷ ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম টি-20 সেঞ্চুরির নজিরটি 2017 সালে 'হিটম্যান' হাঁকিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৷ অর্থাৎ, বিশ্বজয়ী অধিনায়কের ন'বছরের নজির এদিন ভাঙল অভিষেকের ব্যাটিং তাণ্ডবে ৷
𝗙𝗮𝘀𝘁. 𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿. 𝗔𝗯𝗵𝗶𝘀𝗵𝗲𝗸 🇮🇳— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
One word for that record knock 👇
Updates ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/VcO7UHQ9KR
মূলত দুই ওপেনারের ব্যাটে এদিন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে রানের পাহাড়ে চড়ে টিম ইন্ডিয়া ৷ গত ম্যাচের পর এই ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করেন সঞ্জু স্যামসন ৷ তাঁর 35 বলে 50 রানের ইনিংসে ছিল দু'টি চার ও চারটি ছক্কা ৷ তবে সবকিছু ছাপিয়ে যান অভিষেক ৷ আফগান বোলারদের সাধারণ স্তরে নামিয়ে এনে প্রথমে 16 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ পরের পঞ্চাশ পূর্ণ করতে 14 বল সময় নেন তিনি ৷ অর্থাৎ, 30 বলে কেরিয়ারের তৃতীয় আন্তর্জাতিক টি-20 সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ ড্যাডি হান্ড্রেডের সুযোগ থাকলেও শেষ পর্যন্ত 34 বলে 108 রানে ডাগআউটে ফেরেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ যে ইনিংস সাজানো ন'টি চার ও 11টি বিশাল ছক্কায় ৷
A MAGNIFICENT MILESTONE! 💯— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Relive the moment Abhishek Sharma brought up a record-breaking hundred 🎥👏#TeamIndia | #AFGvINDpic.twitter.com/SMbmXrtziL
এছাড়া 20 বলে 29 রান আসে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাটে ৷ 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 221 রান তোলে আয়োজকরা ৷ জবাবে নীতীশ কুমার রেড্ডি, অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণোই'দের দাপটে একশো পার করতে পারেনি আফগানিস্তান ৷ 14.1 ওভারে মাত্র 94 রানে গুটিয়ে যায় অতিথি দলের ইনিংস ৷ তিনটি করে উইকেট নেন নীতীশ ও বিষ্ণোই ৷ এর মধ্যে দ্বাদশ ওভারেই মহম্মদ নবি, আজমতুল্লাহ ওমরজাই ও মুজিব উর-রহমান'কে আউট করেন প্রথমজন ৷ জোড়া উইকেট অক্ষরের ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট জসপ্রীত বুমরা ও যশ ঠাকুরের ৷ রেকর্ড-ব্রেকিং ইনিংসে ম্যাচের সেরা অভিষেক ৷ 229 রানে করে সিরিজে সেরার পুরস্কারও ওঠে পঞ্জাব ব্যাটারের হাতে ৷