নামিবিয়াকে হাল্কা নিচ্ছে না টিম ইন্ডিয়া, বুমরা-অভিষেককে নিয়ে সিদ্ধান্ত ম্য়াচের আগে

নামিবিয়াকে হাল্কা নিচ্ছে না টিম ইন্ডিয়া, বুমরা-অভিষেককে নিয়ে সিদ্ধান্ত ম্য়াচের আগে
হাসপাতাল থেকে আজই ছাড়া পেয়েছেন অভিষেক ৷ অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে জানালেন তিলক ৷
Published : February 11, 2026 at 8:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 ফেব্রুয়ারি: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও নামিবিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক শর্মা খেলবেন কি না, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ম্য়াচের দিন সকালে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ৷ প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তেমনটাই জানালেন ব্যাটার তিলক বর্মা ৷ একইভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জসপ্রীত বুমরার মাঠে নামার সিদ্ধান্তও ম্য়াচের দিন স্থির হবে বলে জানালেন তিলক ৷
অভিষেক আগামিকাল খেলুন বা না-খেলুন, মারকুটে ওপেনারের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার খবরে স্বস্তি অনুরাগীমহলে ৷ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিলক বর্মা বলেন, "পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ওকে (অভিষেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ তবে আজ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ এখন ভালো আছে ও ৷ হাতে একটা দিন সময় রয়েছে ৷ আগামিকাল ও কেমন থাকে সেটা দেখেই খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"
তবে কেবল অভিষেক নয়, জল্পনা চলছে জসপ্রীত বুমরাকে নিয়েও ৷ অসুস্থতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্পিডস্টারকে মাঠে নামানোর ঝুঁকি নেয়নি ম্য়ানেজমেন্ট ৷ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচটি কি খেলবেন তিনি ? তিলক বলেন, "জসপ্রীত বুমরা ভালো আছে ৷ যদি আগামিকাল খেলার মতো জায়গায় থাকে তাহলে তাঁকে একাদশে রাখা হবে ৷"
তবে সার্বিক যা পরিস্থিতি তাতে বুমরার খেলার সম্ভাবনা থাকলেও সামনেই পাকিস্তান ম্য়াচের কথা মাথায় রেখে অভিষেক শর্মাকে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্য়াচে দেখা যাবে না ৷ পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্য়াট হাতে নিজেকে প্রমাণ করার আরও একটি সুযোগ পাচ্ছেন সঞ্জু স্যামসন ৷
Tilak Varma provides an important update on #AbhishekSharma.— Star Sports (@StarSportsIndia) February 11, 2026
Wishing him a speedy recovery! 🙌
Watch ICC Men’s #T20WorldCup 👉 #INDvNAM | THU, 12 FEB, 6 PM pic.twitter.com/PrdmATeK6t
প্রস্তুতি ম্য়াচে নামিবিয়াকে মাত্র 100 রানে গুটিয়ে দিয়েছিল ভারতীয়-এ দল ৷ সেখানে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে নামিবিয়ার কী হাল হতে পারে, তা নিয়ে চলছে আলোচনা ৷ তবে ভারতীয় দল যে প্রতিপক্ষকে মোটেই হাল্কা নিচ্ছে না, প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট করলেন তিলক ৷ এশিয়া কাপ ফাইনালের নায়ক বলেন, "কোনও দলকে হাল্কাভাবে নেওয়ার জায়গা নেই ৷ টি-20 ছোট ফরম্য়াট ৷ এখানে যা খুশি হতে পারে ৷ আমাদের সেরা খেলাটা বের করে আনতে হবে ৷" তবে নামিবিয়া পরবর্তী পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে অনুরাগীদের আগ্রহ কয়েকগুণ বেশি ৷ পাকিস্তান সিদ্ধান্ত বদলে ম্য়াচ খেলতে রাজি হওয়ায় তাঁরাও যে খুশি, সেকথা জানালেন তিলক ৷
তিলকের কথায়, "আমরা ম্যাচটা খেলতে মুখিয়ে ছিলাম ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সবসময় তৈরি থাকি আমরা ৷ স্বাভাবিকভাবেই যখন জানলাম যে ম্য়াচ হচ্ছে উৎসাহটা বেড়ে গেল ৷"