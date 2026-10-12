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প্রাক্তন অধিনায়কের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দ্রুততম দু'হাজার রানের ক্লাবে অভিষেক

তৃতীয় ম্য়াচে অভিষেকের 69 রানে ভর করেই বড় ইনিংস গড়ে টিম ইন্ডিয়া ৷ সেইসঙ্গে এদিন আন্তর্জাতিক টি-20'তে দু'হাজার রান পূর্ণ করেন মারকুটে ওপেনার ৷

ABHISHEK SHARMA WORLD RECORD
অভিষেক শর্মা (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2026 at 3:01 PM IST

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ইন্দোর, 12 অক্টোবর: দেশের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত 65টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলেছেন তিনি ৷ তিনটি শতরান ও 14টি অর্ধশতরান সহযোগে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক স্ট্রাইক-রেট (195.95) নিজের নামে রেখেছেন ৷ এর মধ্যে চতুর্দশ টি-20 হাফসেঞ্চুরিটা রবিবার ইন্দোরে এল তাঁর ব্য়াট থেকে ৷ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক 69 রান করার পথে প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়কের একটি বিশ্বরেকর্ডও ভেঙে দিলেন ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা

ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে অভিষেকের 69 রানে ভর করেই বড় ইনিংস গড়ে টিম ইন্ডিয়া ৷ আর বিস্ফোরক সেই ইনিংস খেলার পথে এদিন আন্তর্জাতিক টি-20'তে দু'হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন মারকুটে ওপেনার ৷ আর বিশ্বের দ্রুততম (বল খেলার নিরিখে) হিসেবে এই মাইলস্টোন স্পর্শ করার নিরিখে প্রাক্তন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে টপকে যান অভিষেক ৷

বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব টি-20'তে দু'হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেছিলেন 1,164 বল খেলে ৷ সেখানে মাত্র 1,024 বল খেলে রবিবার এই মাইলস্টোনে পৌঁছলেন পঞ্জাব ব্যাটার ৷ অর্থাৎ, সূর্যকুমার যাদবের তুলনায় 140 বল কম খেলে নয়া বিশ্বরেকর্ড গড়লেন অভিষেক ৷ দ্রুততম দু'হাজার রানের তালিকার তৃতীয় নামটি বিশ্বজয়ী অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের ৷ তিনি এই মাইলফলক স্পর্শ করচে ব্যয় করেছিলেন 1,283 বল ৷ তালিকার প্রথম পাঁচে রয়েছেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া ৷ তিনি দু'হাজার রান পূর্ণ করেছিলেন 1,390 বল খেলে ৷

এদিন সঞ্জু স্যামসনের উইকেট হারিয়ে শুরুতে চাপে পড়ে গেলেও অভিষেক ও ঈশান কিষাণের ব্যাটে বড় রানের ভিত গড়ে ভারত ৷ পাওয়ার-প্লেতে ভারত তোলে 87 রান ৷ ঈশান 18 বলে 37 রানে ফিরলেও হাফসেঞ্চুরি করেন অভিষেক ৷ ছ'টি চার ও পাঁচটি ছক্কায় 30 বলে 69 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ ভারত সব উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে তোলে 223 রান ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, ষষ্ঠ ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে এদিন আন্তর্জাতিক টি-20তে দু'হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন অভিষেক ৷

তালিকায় রয়েছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া ও কেএল রাহুলের নাম ৷ জবাবে সাত উইকেটে 209 রানে শেষ হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস ৷ 14 রানে জিতে সিরিজে 2-1 ব্যবধানে লিড নেয় ভারত ৷

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দ্রুততম 2000 রান অভিষেক শর্মার
সূর্যকুমারকে ছাপিয়ে গেলেন অভিষেক
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টি20তে দুহাজার রান অভিষেক শর্মার
ABHISHEK SHARMA WORLD RECORD

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