প্রাক্তন অধিনায়কের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দ্রুততম দু'হাজার রানের ক্লাবে অভিষেক

প্রাক্তন অধিনায়কের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দ্রুততম দু'হাজার রানের ক্লাবে অভিষেক
তৃতীয় ম্য়াচে অভিষেকের 69 রানে ভর করেই বড় ইনিংস গড়ে টিম ইন্ডিয়া ৷ সেইসঙ্গে এদিন আন্তর্জাতিক টি-20'তে দু'হাজার রান পূর্ণ করেন মারকুটে ওপেনার ৷
Published : October 12, 2026 at 3:01 PM IST
ইন্দোর, 12 অক্টোবর: দেশের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত 65টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলেছেন তিনি ৷ তিনটি শতরান ও 14টি অর্ধশতরান সহযোগে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক স্ট্রাইক-রেট (195.95) নিজের নামে রেখেছেন ৷ এর মধ্যে চতুর্দশ টি-20 হাফসেঞ্চুরিটা রবিবার ইন্দোরে এল তাঁর ব্য়াট থেকে ৷ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক 69 রান করার পথে প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়কের একটি বিশ্বরেকর্ডও ভেঙে দিলেন ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷
ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে অভিষেকের 69 রানে ভর করেই বড় ইনিংস গড়ে টিম ইন্ডিয়া ৷ আর বিস্ফোরক সেই ইনিংস খেলার পথে এদিন আন্তর্জাতিক টি-20'তে দু'হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন মারকুটে ওপেনার ৷ আর বিশ্বের দ্রুততম (বল খেলার নিরিখে) হিসেবে এই মাইলস্টোন স্পর্শ করার নিরিখে প্রাক্তন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে টপকে যান অভিষেক ৷
বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব টি-20'তে দু'হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেছিলেন 1,164 বল খেলে ৷ সেখানে মাত্র 1,024 বল খেলে রবিবার এই মাইলস্টোনে পৌঁছলেন পঞ্জাব ব্যাটার ৷ অর্থাৎ, সূর্যকুমার যাদবের তুলনায় 140 বল কম খেলে নয়া বিশ্বরেকর্ড গড়লেন অভিষেক ৷ দ্রুততম দু'হাজার রানের তালিকার তৃতীয় নামটি বিশ্বজয়ী অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের ৷ তিনি এই মাইলফলক স্পর্শ করচে ব্যয় করেছিলেন 1,283 বল ৷ তালিকার প্রথম পাঁচে রয়েছেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া ৷ তিনি দু'হাজার রান পূর্ণ করেছিলেন 1,390 বল খেলে ৷
🚨 FASTEST TO COMPLETE 2000 RUNS IN T20 INTERNATIONAL CRICKET 🚨 1024 Balls - Abhishek Sharma 1164 Balls - Suryakumar Yadav 1283 Balls - Aaron Finch 1304 Balls - Glenn Maxwell 1395 Balls - Tim Seifert Abhishek Sharma 🔥 https://t.co/MYFdSUs0TZ— VIKAS (@Vikas662005) October 11, 2026
এদিন সঞ্জু স্যামসনের উইকেট হারিয়ে শুরুতে চাপে পড়ে গেলেও অভিষেক ও ঈশান কিষাণের ব্যাটে বড় রানের ভিত গড়ে ভারত ৷ পাওয়ার-প্লেতে ভারত তোলে 87 রান ৷ ঈশান 18 বলে 37 রানে ফিরলেও হাফসেঞ্চুরি করেন অভিষেক ৷ ছ'টি চার ও পাঁচটি ছক্কায় 30 বলে 69 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ ভারত সব উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে তোলে 223 রান ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, ষষ্ঠ ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে এদিন আন্তর্জাতিক টি-20তে দু'হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন অভিষেক ৷
তালিকায় রয়েছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া ও কেএল রাহুলের নাম ৷ জবাবে সাত উইকেটে 209 রানে শেষ হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস ৷ 14 রানে জিতে সিরিজে 2-1 ব্যবধানে লিড নেয় ভারত ৷