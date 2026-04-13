আবার ফিরলেন শূন্য়ে, চলতি বছর সপ্তমবার রানের খাতা না-খুলে লজ্জার নজিরে অভিষেক

আবার ফিরলেন শূন্য়ে, চলতি বছর সপ্তমবার রানের খাতা না-খুলে লজ্জার নজিরে অভিষেক
লখনউয়ের পর রাজস্থানের বিরুদ্ধেও খুলতে ব্যর্থ রানের খাতা ৷ চলতি ক্যালেন্ডার-ইয়ারে সর্বাধিকবার শূন্য রানে ফিরলেন অভিষেক শর্মা ৷
Published : April 13, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 এপ্রিল: টি-20 বিশ্বকাপে টানা তিন ম্যাচে শূন্য করে নাম তুলেছিলেন লজ্জার নজিরে ৷ সোমবার 2026 আইপিএলে দ্বিতীয়বার শূন্য রানে আউট হয়ে আরও এক লজ্জার নজিরে নিজের নাম জুড়লেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ব্য়াটার অভিষেক শর্মা ৷ শিখর ধাওয়ানের পর ফ্র্যাঞ্চাইজির দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে আইপিএলে 'গোল্ডেন ডাক' হলেন বাঁ-হাতি মারকুটে ওপেনার ৷
এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আইপিএলে এই প্রথম গোল্ডেন ডাক অর্থাৎ প্রথম বলে আউট হয়ে ফিরলেন অভিষেক ৷ চলতি মরশুমে লখনউ সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্য়াচেও শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু সেবার প্রথম বলে ফেরেননি ৷ সোমবার হায়দরাবাদে অর্থাৎ, ঘরের মাঠে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ইনিংসের প্রথম বলেই তাঁকে ডাগ-আউটে ফেরালেন জোফ্রা আর্চার ৷
ইংল্যান্ড পেসারের বলে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে রবি বিষ্ণোইয়ের তালুবন্দি হন অভিষেক ৷ চলতি ক্যালেন্ডার বর্ষে এই সপ্তমবার টি-20 ক্রিকেটে শূন্য় রানে ফিরলেন তিনি ৷ যা সর্বাধিক ৷ সোমবারের ইনিংস ধরলে চলতি বছর 18টি ইনিংস খেললেন অভিষেক ৷ যার মধ্যে সাতবারই রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ তিনি ৷ চলতি বছর টি-20'তে সর্বাধিক শূন্য রানের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন কুপার কনোলি (4) ৷
Golden duck for Abhishek Sharma. pic.twitter.com/n91ZwvXLdI— Johns. (@CricCrazyJohns) April 13, 2026
বিশ্বকাপে তিন ও আইপিএলের দু'টি ইনিংস বাদ দিলে নিউজিল্যান্ড সিরিজে দু'টি ক্ষেত্রে শূন্যে ফিরেছিলেন এই মারকুটে ওপেনার ৷ গত ম্য়াচে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে দল হারলেও 28 বলে 74 রানের বিস্ফোরক ইনিংসে খেলেছিলেন অভিষেক ৷ কিন্তু সোমবার রানের খাতা না-খোলায় লজ্জার নজিরে নাম জুড়ল তাঁর ৷
অভিষেক শুরুতেই ফিরে যাওয়ার পর এদিন লম্বা হয়নি সানরাইজার্সের আরেক ওপেনার ট্রাভিস হেডের ইনিংসও ৷ তাঁকে 18 রানে ফেরান রয়্য়ালস অধিনায়ক রিয়ান পরাগ ৷ কিন্তু এরপর অধিনায়ক ঈশান কিষাণের বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে 15 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 154 তুলেছে সানরাইজার্স ৷ হেনরিক ক্লাসেনের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে 88 রান যোগ করে ব্যক্তিগত 91 রানে আউট হন ঈশান ৷
Leading from the front 👏 pic.twitter.com/SQSeZ6eEME— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 13, 2026
30 বলে এদিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সানরাইজার্স অধিনায়ক ৷ তাঁর 44 বলের বিস্ফোরক ইনিংসে ছিল আটটি চার ও ছ'টি ছক্কা ৷ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত 23 বলে 39 রানে অপরাজিত ক্লাসেন ৷