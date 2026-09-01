মহারাজকীয় সাক্ষাতে জাতীয় অনূর্ধ্ব-19 দলে ডাক পাওয়া অভিপ্রায়, উপহার পেলেন ব্যাট

মহারাজকীয় সাক্ষাতে জাতীয় অনূর্ধ্ব-19 দলে ডাক পাওয়া অভিপ্রায়, উপহার পেলেন ব্যাট
অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শুরুর আগে কয়েকদিনের মধ্যেই ক্যাম্পে যোগদানের ডাক চলে আসবে তাঁর কাছে ৷ তার আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে অনুপ্রাণিত অভিপ্রায় ৷
Published : September 1, 2026 at 11:05 AM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় যুব দলে (অনূর্ধ্ব-19) প্রথমবার সুযোগ পাওয়ার পর সম্প্রতি তাঁর দুর্গাপুরের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল ইটিভি ভারত ৷ একান্ত সাক্ষাৎকারে অনূর্ধ্ব-19 ভারতীয় দলের নতুন তারা অভিপ্রায় বিশ্বাস জানিয়েছিলেন, সিনিয়র দলে প্রবেশই পাখির চোখ তাঁর ৷ পরদনিই অর্থাৎ, সোমবার অভিপ্রায় মা'কে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায় ৷ সেখানে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থায় প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাত হল তাঁর ৷
অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শুরুর আগে কয়েকদিনের মধ্যেই ক্যাম্পে যোগদানের ডাক চলে আসবে তাঁর কাছে ৷ তার আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে অনুপ্রাণিত অভিপ্রায় ৷ ভারতের যুব দলে প্রথম সুযোগ পাওয়ায় চোখে-মুখে আনন্দ এবং আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট ৷ সোমবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে মায়ের সঙ্গে ঝটিকা সফরে এসে স্টাম্পার-ব্যাটার অভিপ্রায় আরও একবার জানালেন, ঋদ্ধিমান সাহার মত হতে চান তিনি ৷ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র অভিপ্রায়ের সামনে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ ৷ পড়াশোনা এবং খেলাধুলো, দু'টোর মধ্যে ভারসাম্য রেখেই সিনিয়র দলের অলিন্দে প্রবেশের লক্ষ্যে তিনি ৷
সোমবার সন্ধ্যায় অভিপ্রায়ের হাতে সিএবি'র তরফে দু'টি ব্যাট তুলে দেন প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সাফল্য কামনার পাশাপাশি বেশ কিছুক্ষণ অভিপ্রায় এবং তাঁর মা'র সঙ্গে কথাও বলেন মহারাজ ৷ অজিদের বিরুদ্ধে মাল্টি-ডে ম্য়াচে নামার আগে দেশের কিংবদন্তি অধিনায়কের টিপস পেয়ে আপ্লুত অভিপ্রায় ৷ মুম্বই থেকে সবে ফিরে এদিন অভিপ্রায়কে শুভেচ্ছা জানাতে চলে এসেছিলেন সৌরভ ৷ তাঁর মতে, দেশে ক্রিকেট প্রতিভার অভাব নেই ৷ বাংলাতেও ক্রিকেটার উঠে আসছে ৷ পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা করছে ৷ তা কাজে লাগিয়ে নতুন প্রতিভার অন্বেষণ এবং তাদের সঠিকভাবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য ৷ অভিপ্রায়দের জাতীয় পর্যায়ে সুযোগ সেই চেষ্টার ফসল বলে মত সিএবি প্রেসিডেন্টের ৷ তবে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের প্রচেষ্টাও দরকার বলে মনে করেন সৌরভ ৷
বয়সের জালিয়াতি রুখতে সিএবি কড়া পদক্ষেপের ঘোষণা করেছে ৷ এই কড়া ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন সৌরভ ৷ তবে এই নিয়মের প্রয়োগ নতুন নয়, এবার আরও কঠিনভাবে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে মত তাঁর ৷ অনূর্ধ্ব-19 দলে সদ্য সুযোগ পাওয়া উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে উৎসাহিত করতে এদিন সিএবি'তে হাজির ছিলেন সচিব বাবলু কোলে, সহ-সভাপতি নীতীশরঞ্জন দত্ত এবং কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অনূর্ধ্ব-19 দলের হয়ে অভিপ্রায়'কে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ বাংলা ও ভারতের মূল দলে জায়গা পাওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ লক্ষ্যপূরণে কঠোর পরিশ্রম এবং নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলার পরামর্শও অভিপ্রায়কে দিয়েছেন মহারাজ ৷