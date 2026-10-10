37 বলে সেঞ্চুরি হাঁকালেন বিয়াল্লিশের ডি'ভিলিয়ার্স, লেজেন্ড চ্য়াম্পিয়নশিপে জিতল প্রোটিয়ারা

37 বলে সেঞ্চুরি হাঁকালেন বিয়াল্লিশের ডি'ভিলিয়ার্স, লেজেন্ড চ্য়াম্পিয়নশিপে জিতল প্রোটিয়ারা
11টি বিশাল ছক্কায় সাজানো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এবিডি'র 111 রানের ইনিংস ৷
Published : October 10, 2026 at 6:39 PM IST
শারজা, 10 অক্টোবর: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন আটবছরেরও বেশি সময় আগে ৷ কিন্তু বাইশ গজে নামলে এখনও আগের মতোই ক্ষুরধার তাঁর ব্য়াটিং ৷ সম্প্রতি সাঁইত্রিশের বিরাট কোহলির দুর্ধর্ষ ব্য়াটিংয়ের স্তুতি শোনা গিয়েছিল তাঁর গলায় ৷ আর বন্ধু বিরাটের সাম্প্রতিকতম পারফরম্য়ান্সে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবার সেঞ্চুরি হাঁকালেন বিয়াল্লিশের এবি ডি'ভিলিয়ার্স ৷
শারজায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অব লেজেন্ডসের ম্য়াচে শুক্রবার অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন্সের মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ সেই ম্য়াচে মাত্র 40 বলে অপরাজিত 111 রানের বিস্ফোরক ইনিংস উপহার দিলেন প্রোটিয়া দলনায়ক ৷ এবিডি'র ব্য়াটিংয়ে ফিরল সেই পরিচিত সব শট ৷ যা দেখে একসময় অনুরাগীরা তাঁকে ভালোবেসে ডাকতেন 'মিস্টার 360' নামে ৷ এদিন ডি'ভিলিয়ার্সের মারকাটারি ইনিংস সাজানো ছিল ছ'টি চার ও 11টি বিশাল ছক্কায় ৷
আর অধিনায়কের বিস্ফোরক শতরানে ভর করে এদিন শারজায় 26 বল বাকি থাকতেই 210 রানের টার্গেট তাড়া করে ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ আট উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিল তারা ৷ ডি'ভিলিয়ার্সের পাশাপাশি অজিদের বিরুদ্ধে ঝলসে ওঠে ওপেনার রিচার্ড লেভির ব্যাটে ৷ 29 বলে 62 রান আসে তাঁর থেকে ৷ লেভি মারেন তিনটি চার ও পাঁচটি ছক্কা ৷ তবে 37 বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সব আলো কাড়েন প্রোটিয়া অধিনায়ক ডি'ভিলিয়ার্স ৷ অবশ্য প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকার অবসরোত্তর সময়ে মারকাটারি ব্য়াটিং এই প্রথম নয় ৷ 2025 সংস্করণে এই প্রতিযোগিতার সর্বাধিক (429) রানস্কোরার ছিলেন তিনি ৷ ছ'টি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন ডি'ভিলিয়ার্স ৷
AB DE VILLIERS. ABSOLUTE DESTRUCTION. The Superman of cricket puts on a breathtaking show, smashing 111 off just 40 balls, with 6 boundaries and 11 towering sixes! A masterclass in power-hitting as South Africa Champions cruise to an effortless 8-wicket victory, with ABD deservedly taking home the Player of the Match award. When AB is in the mood, records are just numbers! #abdevilliers #southafricachampions #wcl #wcl2026— World Championship Of Legends (@WclLeague) October 9, 2026
পাঁচবছর আগে আইপিএলের মতো পেশাদার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অংশগ্রহণ করা ব্য়াটারের এমন পারফরম্যান্সে তাজ্জব হতে হয় বৈকি ৷ প্রথমে ব্য়াটিং করে শুক্রবার ডার্সি শর্ট ও ডেভিড ওয়ার্নারের ব্য়াটিংয়ে স্কোরবোর্ডে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 209 রান তোলে অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন্স ৷ 25 বলে ঝোড়ো 66 রান করেন শর্ট ৷ ওয়ার্নারের ব্য়াট থেকে আসে 37 বলে 48 রান ৷ প্রথম দু'টি ম্য়াচ জিতে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে এই মুহূর্তে শীর্ষে দঃ আফ্রিকাই ৷