সেহওয়াগ-পুত্রের ঝোড়ো ব্য়াটিং, নেপালকে উড়িয়ে যুব এশিয়া কাপ শুরু ভারতের

সেহওয়াগ-পুত্রের ঝোড়ো ব্য়াটিং, নেপালকে উড়িয়ে যুব এশিয়া কাপ শুরু ভারতের
অনূর্ধ্ব-19 এশিয়া কাপের প্রথম ম্য়াচে 129 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে দশ উইকেট জিতল ভারত ৷
Published : November 6, 2026 at 6:05 PM IST
আল-আমেরাট (ওমান), 6 নভেম্বর: বাবার মতোই বিস্ফোরক ব্য়াটিংশৈলীর কারণে ইতিমধ্যেই পরিচিতি আদায় করে নিয়েছেন তিনি ৷ আর যুব এশিয়া কাপের প্রথম ম্য়াচে নেপালের বিপক্ষে সেই চেনা ছন্দে ধরা দিলেন আর্যবীর সেহওয়াগ ৷ বীরেন্দ্র সেহওয়াগ-পুত্রের সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে অপরাজিত হাফসেঞ্চুরি করলেন আরেক ওপেনার তথা অধিনায়ক লক্ষ্য রায়চন্দনি ৷ ফলস্বরূপ যুব (অনূর্ধ্ব-19) এশিয়া কাপের প্রথম ম্য়াচে 129 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে দশ উইকেট জিতল ভারত ৷
সেহওয়াগের 52 বলে বিধ্বংসী 70 রানের আগে ওমানের মাটিতে এদিন দুরন্ত ভারতীয় দলের বোলাররা ৷ তিনটি করে উইকেট নিলেন মিডিয়াম পেসার ঈশান সুদ ও স্পিনার অর্জুন রাজপুত ৷ এর মধ্যে 10 ওভার হাত ঘুরিয়ে চারটি মেডেন-সহ মাত্র 18 রান খরচ করে ম্য়াচের সেরা প্রথমজন ৷ ভারতীয় বোলারদের দাপটে এদিন প্রথম ব্য়াটিং করে নেপালের মাত্র তিন ব্য়াটারই দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছতে সক্ষম হন ৷ সর্বাধিক 93 বলে 43 রান আসে দর্শ সোনারের ব্য়াটে ৷ উইকেটরক্ষক-ব্য়াটার আশিস লুহার করেন 29 রান ৷
42.3 ওভারে 128 রানে অলআউট হয়ে যায় নেপাল ৷ জোড়া উইকেট যায় যশবীর গৌড়ের ঝুলিতেও ৷ এই লক্ষ্যমাত্রা যে ভারতীয় দল সহজে তাড়া করবে সে কথা জানাই ছিল ৷ কিন্তু সেটা এতটাও যে সহজ হবে সেটা ভাবা যায়নি ৷ বাস্তবে সেটা হল আর্যবীর সেহওয়াগের সৌজন্যে ৷ বড় মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেহওয়াগ-পুত্র বোঝালেন আগামিদিনে তারকা হওয়ার রসদ তাঁর মধ্যেও রয়েছে ৷ ওমানের মাটিতে এদিন বিপক্ষ বোলারদের রীতিমতো শাসন করলেন তিনি ৷
Sehwag and Raichandani made the chase look rather easy as Team India cruised to a convincing win in their opening fixture 🇮🇳 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/jf60ipokcs— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 6, 2026
52 বলে তাঁর 70 রানের ইনিংস সাজানো সাতটি চার ও চার ছক্কায় ৷ তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন অধিনায়ক লক্ষ্য ৷ যাঁর 63 বলে 53 রানের ইনিংসে ছিল সাতটি চার ৷ সবমিলিয়ে মাত্র 19.1 ওভারে বিনা উইকেটে 129 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় ভারত ৷ নেপাল ছাড়া যুব এশিয়া কাপে ভারতের গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ৷ আগামী রবিবার অর্থাৎ, দীপাবলিতে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্য়াচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি টিম ইন্ডিয়া ৷ শুক্রবার গ্রুপের অন্য ম্য়াচে আমিরশাহীকে নয় উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান ৷ তবে নেট-রানরেটে গ্রুপ শীর্ষে আর্যবীররাই ৷