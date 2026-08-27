ভারতীয় দলে ফের একসঙ্গে দ্রাবিড়-সেহওয়াগ ! অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-19 স্কোয়াডে দুই কিংবদন্তির পুত্র

ভারতীয় দলে ফের একসঙ্গে দ্রাবিড়-সেহওয়াগ ! অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-19 স্কোয়াডে দুই কিংবদন্তির পুত্র
দ্রাবিড়-পুত্র অন্বয় ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলের সেট-আপে থাকলেও সেহওয়াগ-পুত্র আর্যবীরের এটাই প্রথম ভারতীয় দলে ডাক পাওয়া ৷
Published : August 27, 2026 at 4:06 PM IST
মুম্বই, 27 অগস্ট: ঘরের মাঠে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য ঘোষিত হল ভারতের অনূর্ধ্ব-19 স্কোয়াড ৷ ওডিআই সিরিজের পাশাপাশি মাল্টি-ডে ম্য়াচের জন্যও স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ওডিআই স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড় ও বীরেন্দ্র সেহওয়াগের পুত্র ৷ দ্রাবিড়-পুত্র অন্বয় ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলের সেট-আপে ধারাবাহিকভাবে থাকলেও সেহওয়াগ-পুত্র আর্যবীরের এটাই প্রথম ভারতীয় দলে ডাক পাওয়া ৷
আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে ভারতের যুব দল ৷ তবে মাল্টি-ডে সিরিজের স্কোয়াডে অবশ্য জায়গা হয়নি অন্বয় ও আর্যবীরের ৷ শেষবার 2012 সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্য়াচে একসঙ্গে ভারতীয় দলে দেখা গিয়েছিল রাহুল দ্রাবিড় ও বীরেন্দ্র সেহওয়াগ'কে ৷ বয়সভিত্তিক হলেও, প্রায় দেড় দশক বাদে ভারতীয় দলে দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটারের উত্তরাধিকারের ছাপ ৷
বর্তমানে ওয়েস্ট দিল্লি লায়ন্সের হয়ে দিল্লি প্রিমিয়র লিগে খেলছেন নজফগড়ের নবাব সেহওয়াগের পুত্র আর্যবীর ৷ সেখানে তাঁর আগ্রাসী স্ট্রোক-প্লে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ৷ তাঁর ব্য়াটিং-শৈলীতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাবার ছায়া দেখছেন অনেকে ৷ তবে সেহওয়াগ-পুত্রের প্রথমবার বয়স ভিত্তিক ভারতীয় দলে সুযোগ অবশ্য ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্সের নিরিখে ৷ 2024 কোচবিহার ট্রফিতে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে 297 রানের একটি দুর্ধর্ষ ইনিংস এসেছিল আর্যবীরের ব্যাটে ৷
অন্যদিকে ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলে অন্বয় দ্রাবিড়ের প্রত্যাবর্তন হল জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে ভালো পারফরম্য়ান্সের পর ৷ সেখানে খেলা দু'ম্য়াচের মধ্যে একটিতে 87 রান করেছিলেন এই স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো অন্বয় 'দ্য ওয়াল'-এর কনিষ্ঠ পুত্র ৷ বড় ছেলে সমিত দ্রাবিড়ও ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
India U19 squad for Australia U19 Men’s Tour of India announced.
The tour consists of three One-Day matches and two Multi-Day fixtures.
Venues 🏟️: Rajkot and Ahmedabad
More Details ▶️ https://t.co/o2pF8bj3RJ
#INDU19vAUSU19 pic.twitter.com/Ud0tvcqaBe
আগামী 18, 21 এবং 23 সেপ্টেম্বর ভারত সফরে তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া ৷ সবক'টি ম্য়াচ খেলা হবে রাজকোটে ৷ 27 সেপ্টেম্বর থেকে প্রথম মাল্টি-ডে ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হবে রাজকোটে ৷ 5 অক্টোবর থেকে আমেদাবাদে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ মাল্টি-ডে টেস্ট ৷ মাল্টি-ডে টেস্টের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন অভিপ্রায় বিশ্বাস ৷
- অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের অনূর্ধ্ব-19 ওডিআই স্কোয়াড: লক্ষ্য রায়চন্দানি (অধিনায়ক), যশবর্ধন চৌহান (সহ-অধিনায়ক), রজত বাঘেল (উইকেটরক্ষক), আর্যবীর সেহওয়াগ, ভি কে বিনীথ, কুশাগ্র ওঝা, অর্জুন রাজপুত, মানাল চৌহান, অন্বয় দ্রাবিড় (উইকেটরক্ষক), ভি যশবীর, রোহিত যাদব, শভিন বিনোদ, মোহিত উলভা, চিগুরুপতি ভেঙ্কট, কাব্য প্যাটেল ৷