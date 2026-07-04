হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন মেসি-রোনাল্ডোরা, কলকাতায় তারকাদের ভার্চুয়াল পাড়াকে ফিফা'র স্বীকৃতি

হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন মেসি-রোনাল্ডোরা, কলকাতায় তারকাদের ভার্চুয়াল পাড়াকে ফিফা'র স্বীকৃতি
বিশ্বকাপের মরশুমে উন্মাদনার কারণে উত্তর কলকাতার এক রাস্তাকে বিশেষ সম্মান ফিফা'র ৷ কিন্তু কেন ? 'ফিফা গলি' ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারী ৷
Published : July 4, 2026 at 9:16 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: গিরীশ পার্ক মেট্রো থেকে নেমে শোভাবাজারের দিকে হাঁটলে মাঝামাঝি জায়গায় বাঁ-হাতে একটি বেসরকারি হাসপাতাল চোখে পড়বে ৷ তার পাশের গলি দিয়ে সোজা হেঁটে বাঁদিকে গেলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে মেসি-রোনাল্ডোদের পাড়ায় ৷ প্রথমবার শুনলে আশ্চর্য মনে হলেও সশরীরে হাজির হলে নিশ্চিতভাবে এমনটাই মনে হতে বাধ্য ৷ বিশ্বকাপের মরশুমে এখানে পৌঁছলে দেখতে পাবেন যুযুধান প্রতিপক্ষদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ৷ যেখানে লিয়োর হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ খানিক দূরেই অপেক্ষায় নেইমার ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে চলতি বিশ্বকাপের মরশুমে পাড়ার ছেলেদের ফুটবল ঘিরে উন্মাদনার জন্য স্বীকৃতিও মিলেছে উত্তর কলকাতার এই রাস্তার ৷
কথা হচ্ছে উত্তর কলকাতার প্রবীর চক্রবর্তী লেন এবং সেই রাস্তায় অবস্থিত দিশারী ক্লাবের সদস্যদের ফুটবল প্রেমের ৷ ভারতীয় দল বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে যোজন দূরে ৷ কিন্তু প্রত্যেক চারবছর অন্তর 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' হাজির হলেই রেঙে ওঠে এই রাস্তা ৷ দেশ বিশ্বকাপে না-থাকলেও তার স্বাদ চেটেপুটে নিতে কখনোই কসুর করেনি কল্লোলিনী কলকাতা ৷ ক্রমেই বিশ্বকাপের সময় ফুটবল মক্কার পাগলামির মুখ হয়ে উঠেছে প্রবীর চক্রবর্তী লেন ৷ কী ভাবছেন দিশারী ক্লাবের এই আড়ম্বর কেবল পাড়াতেই সীমাবদ্ধ ? তাহলে ভুল ভাবছেন ৷ কারণ প্রবীর চক্রবর্তী লেনের বাসিন্দাদের ফুটবল-প্রীতির কথা কানে পৌঁছতে এখানে ছুটে এসেছিলেন স্বয়ং ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত ৷ আর এবার ফিফা তরফে স্বীকৃতি পাওয়ায় যেন ষোলো কলা পূর্ণ হল ৷
এই রাস্তাকে 'ফিফা গলি' নামে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷ আবেগ-বিশ্বাস মিলেমিশে এই অঞ্চল এতটাই প্রাঞ্জল যে আমার-আপনার মনে হতেই পারে বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তিদের ভার্চুয়াল বাসস্থান এখানে ৷ ফিফা'র স্বীকৃতি না-মিললেও পিছিয়ে নেই পড়শি ক্লাব ঢুলিপাড়া সাধারন সংঘ ৷ এই ক্লাবের গেম সেক্রেটারি বিবেক দাস বলেন, "কেবল এবারই নয় ৷ গত তিনটি বিশ্বকাপে ধরে আমিই পাড়াকে সাজিয়ে তুলছি ৷ বিশ্বকাপের সময় জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে খেলা দেখার ব্যবস্থা থাকে ৷ আমি তো মেসি ভক্ত ৷ তবে এখানে অন্য দলের সমর্থকরাও রয়েছেন ৷ সকল দেশের ছবি-পতাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ৷"
যদিও ভারত না-থাকায় আক্ষেপ ঝরে পড়ল বিবেকের গলায় ৷ তাঁর সংযোজন, "কেপ ভের্দে খেলছে ৷ কুরাসাও খেলছে অথচ আমাদের দেশ নেই ৷ এত বড় দেশ অথচ ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা থাকলেও মাঠের খেলায় পিছিয়ে ৷ আজ যদি আমাদের দেশ খেলত তাহলে উন্মাদনা কোন পর্যায়ে পৌঁছত ভাবুন ৷" গ্রুপ পর্বে জার্মানিকে হারানোর পরে ইকুয়েডর সরকার সেদেশে ছুটি ঘোষণা করেছিল ৷ একইভাবে নেদারল্য়ান্ডসকে হারানোর পর জাতীয় ছুটি ঘোষণা হয়েছে প্যারাগুয়েতে ৷ এদিকে ভারতে ফুটবল নিয়ে আবেগের সুনামিই সার ৷ পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে যেন ভিখারির দশা ৷ এমন সময় প্রবীর চক্রবর্তী লেন'কে ফিফা'র স্বীকৃতি বেশ অর্থবহ ৷
'ফিফা গলি'র অন্তর্গত দিশারী ক্লাবের সদস্যরা এবার বিশ্বকাপ ডেকরেশনে প্রাধান্য দিয়েছেন 'দ্য লাস্ট ডান্স'কে ৷ অর্থাৎ, মেসি, নেইমার, রোনাল্ডোরা যেহেতু শেষবার বিশ্বকাপে মঞ্চ মাতাচ্ছেন তাই সেইসকল তারকাদের বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে ৷ ক্লাবের এক সদস্য রাজদীপ পাল বলেন, "ছ'টি বিশ্বকাপ ধরে আমরা এইভাবে আমাদের গলিকে সাজিয়ে তুলছি ৷ ফিফা আমাদের এই কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ তারপর থেকেই এই গলি 'ফিফা গলি' নামে পরিচিত ৷ কলকাতার ফুটবল সংস্কৃতিকে মেলে ধরার চেষ্টা করি আমরা ৷ ফিফার স্বীকৃতি পেয়ে ভালোলাগছে ৷" তবে তাঁর গলাতেও ফুটবলের মহামঞ্চে ভারতের অনুপস্থিতি ঘিরে আক্ষেপ ৷
বিভিন্ন দেশের তারকাদের ছবি এবং পতাকার ভিড়ে প্রবীর চক্রবর্তী লেনে ভারতীয় ফুটবলের সাক্ষ্য বহন করছে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের দুই বিশাল পতাকা ৷ শত আক্ষেপের ভিড়েও যে দু'টি ক্লাবের নাম বিশ্ব দরবারে ভারতীয় ফুটবলের প্রতিনিধি ৷ সবমিলিয়ে তিলোত্তমার ফিফা গলিতে বিশ্বকাপের মরশুমে ইস্ট-মোহনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার এমবাপে-হ্য়ালান্ড-মেসিদের ভার্চুয়াল জগৎ ৷