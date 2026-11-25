আইপিএল 2027: মিনি অকশনে 939 জন ভারতীয় ক্রিকেটার, হাতুড়ির নীচে 1220
1220 Players For 66 Slots for IPL Season 20: 10টি ফ্র্যাঞ্চাইজি মিলিয়ে মাত্র 66টি খেলোয়াড়ের স্লট ফাঁকা রয়েছে ৷ যার মধ্যে 25টি বিদেশি ক্রিকেটারদের ৷
Published : November 25, 2026 at 3:10 PM IST
মুম্বই, 25 নভেম্বর: আগামী 16 ডিসেম্বর 2026-এ গোয়ায় বসতে চলেছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের 20 তম সিজনের মিনি অকশনের আসর ৷ আর এই অকশনে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করালেন 939 জন ভারতীয় ক্রিকেটার ৷ পাশাপাশি, 281 জন বিদেশি ক্রিকেটার আইপিএল মিনি অকশনে নাম লিখিয়েছেন ৷
আইপিএল গভর্নিং বডির দেওয়া পরিসংখ্য়ান অনুযায়ী, টুর্নামেন্টের 10টি ফ্র্যাঞ্চাইজি গত মরশুম থেকে দেশ ও বিদেশের মোট 184 জন ক্রিকেটারকে রিটেইন বা দলে রেখেছে ৷ 2027-এর মরশুম শুরুর আগে এই 10টি দল মিলিয়ে মোট 66টি স্লট খালি রয়েছে ৷ যার মধ্যে 25টি বিদেশি ক্রিকেটারের ৷ ফলে 1220 জন খেলোয়াড়ের মধ্যে থেকে মাত্র 66 জন বা তারও কম ক্রিকেটারের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে আইপিএল-এর সিজন 20’র জন্য ৷
তালিকাভুক্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররাই সবচেয়ে বেশি ৷ কাঙ্গারুর দেশ থেকে মোট 53 জন ক্রিকেটার নিলামে অংশ নিচ্ছেন ৷ এছাড়া তালিকায় রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 40 জন ক্রিকেটার, ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে 36 জন ক্রিকেটার, নিউজিল্যান্ড থেকে 25 জন ক্রিকেটার এবং আফগানিস্তান থেকে 23 ক্রিকেটার ৷
তবে এটি চূড়ান্ত তালিকা নয়; ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি নিলাম রেজিস্টার থেকে সেইসব খেলোয়াড়দের নাম জমা দেবে, যাদের তারা চূড়ান্ত খেলোয়াড়দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাখতে চায় ৷ খেলোয়াড়দের সেট-সহ নিলামের চূড়ান্ত তালিকাটি আগামী 4 ডিসেম্বর, শুক্রবার প্রকাশ করা হবে ৷
আইপিএল 2027-এর নিলামে বেন স্টোকস নিজের নাম নথিভুক্ত করেছেন ৷ সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার বেন স্টোকস নিলাম প্রক্রিয়ায় নিজেকে রেখেছেন ৷ 35 বছর বয়সী এই ক্রিকেটার চলতি বছরের শুরুতে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ৷ সর্বশেষ আইপিএল 2023-এর নিলামে অংশ নিয়েছিলেন স্টোকস ৷ অতীতে চেন্নাই সুপার কিংস, রাজস্থান রয়্যালস এবং রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টের হয়ে খেলেছেন ৷
নিলামের প্রক্রিয়াকে মোট 6টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে
ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা খেলোয়াড় (ক্যাপড)- 14 জন
বিদেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা খেলোয়াড় (ক্যাপড)- 170 জন
অ্যাসোসিয়েট দেশগুলির খেলোয়াড়- 42 জন
ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি (আন-ক্যাপড) অথচ আগের আইপিএল-এ খেলেছেন এমন খেলোয়াড়- 127 জন
ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি (আনক্যাপড) এমন খেলোয়াড়- 798 জন
বিদেশি ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি (আনক্যাপড) এমন খেলোয়াড় – 69 জন
দেশভিত্তিক তালিকা
|তালিকা নম্বর
|দেশ
|খেলোয়াড় সংখ্যা
|1
|ভারত
|939
|2
|অস্ট্রেলিয়া
|53
|3
|দক্ষিণ আফ্রিকা
|40
|4
|ওয়েস্ট ইন্ডিজ
|36
|5
|নিউজিল্যান্ড
|25
|6
|আফগানিস্তান
|23
|7
|শ্রীলঙ্কা
|21
|8
|ইংল্যান্ড
|16
|9
|বাংলাদেশ
|12
|10
|আয়ারল্যান্ড
|7
|11
|জিম্বাবোয়ে
|6
|12
|মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
|13
|13
|সংযুক্ত আরব আমিরশাহী
|10
|14
|নেপাল
|10
|15
|নেদারল্যান্ড
|3
|16
|কানাডা
|2
|17
|জাপান
|2
|18
|স্কটল্যান্ড
|2
|মোট
|1220
আইপিএল (IPL) 2027 ফ্র্যাঞ্চাইজি: খালি স্লট এবং বাজেট (পার্স)
|ফ্র্যাঞ্চাইজি
|খেলোয়াড় সংখ্যা
|বিদেশি খেলোয়াড়ের সংখ্যা
|মোট খরচের অর্থ (কোটি টাকা)
|অবশিষ্ট বাজেট (কোটি টাকা)
|খালি স্লট
|বিদেশি খেলোয়াড়ের খালি স্লট
|সিএসকে
|19
|6
|101.95
|28.05
|6
|2
|ডিসি
|16
|4
|90.50
|39.50
|9
|4
|জিটি
|22
|6
|121.25
|8.75
|3
|2
|কেকেআর
|17
|5
|88.35
|41.65
|8
|3
|এলএসজি
|18
|5
|82.55
|47.45
|7
|3
|এমআই
|16
|6
|99.75
|30.25
|9
|2
|পিবিকেএস
|19
|6
|111.40
|18.60
|6
|2
|আরসিবি
|20
|7
|115.85
|14.15
|5
|1
|আরআর
|19
|5
|102.95
|27.05
|6
|3
|এসআরএইচ
|18
|5
|89.85
|40.15
|7
|3
|মোট
|184
|55
|1004.40
|295.60
|66
|25