নিরাপদ নয় ফতেঁর রেকর্ড, বিশ্বকাপে এবার ভাঙতে পারে 68 বছরের মহানজির

নিরাপদ নয় ফতেঁর রেকর্ড, বিশ্বকাপে এবার ভাঙতে পারে 68 বছরের মহানজির
ফতেঁ'কে ছুঁতে হলে টুর্নামেন্টের বাকি পর্বে আপরও পাঁচ গোল চাই মেসির ৷ আর্জেন্তাইন কি পারবেন ?
Published : July 9, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 9 জুলাই: একটি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড কি এবার ভাঙতে চলেছে ? যেভাবে লিয়োনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং হ্যালান্ড, হ্যারি কেনরা এগোচ্ছেন তাতে নতুন নজিরের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ৷ সেই সম্ভাবনার পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে ভালোমতোই ৷ তাই বিশ্বকাপের মঞ্চে এবার 68 বছরের মহানজির ভাঙলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷
একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন জাঁ ফতেঁ ৷ সাড়ে ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বাধিক গোল করার রেকর্ড এখনও অটুট রয়েছে ফরাসি কিংবদন্তি স্ট্রাইকারের ৷ 1958 বিশ্বকাপে মাত্র ছ'ম্যাচে 13 গোল করে তিনি এমন এক নজির গড়েছিলেন; যা আজও ভাঙতে পারেননি কেউ ৷ ফুটবল বিশ্বে এমন কিছু রেকর্ড রয়েছে, যেগুলোকে ভাঙা 'অসম্ভব' বলে মনে করা হয় ৷ এটি তেমনই এর নজির ৷ পরিসংখ্যানবিদ কুশল চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলদাতাদের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন হাঙ্গেরির স্যান্ডর কচশিশ ৷ 1954 সালে বিশ্বকাপে তিনি করেছিলেন 11 গোল।
- একনজরে দেখে নেওয়া যাক একটি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার নজির-
- জাঁ ফতেঁ (ফ্রান্স), 13 গোল, 1958
- স্যান্ডর কোচশিশ (হাঙ্গেরি), 11 গোল, 1954
- গার্ড মুলার ( জার্মানি), 10 গোল, 1970
- আডমির (ব্রাজিল), 9 গোল, 1950
- ইউসেবিও (পর্তুগাল), 9 গোল, 1966
- গুলেরম স্তেবিল (আর্জেন্টিনা), 8 গোল, 1930
- রোনাল্ডো (ব্রাজিল), 8 গোল, 2002
- লিয়োনেল মেসি (আর্জেন্টিনা), 8 গোল, 2026*
- কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স), 7 গোল, 2023*
- লিওনিডাস (ব্রাজিল), 7 গোল, 1938
- জেরজিনহো (ব্রাজিল), 7 গোল, 1970
- গর্গে লাটো(পোল্যান্ড), 7 গোল, 1974
- আর্লিং হ্যালান্ড (নরওয়ে), 7 গোল, 2026*
অর্থাৎ, এই মুহূর্তে চলতি বিশ্বকাপে মেসি (8 গোল), এমবাপে (7 গোল), হ্য়ালান্ড (7 গোল) করে ফতেঁকে ধাওয়া করছেন ৷ ছ'গোল করে দৌড়ে রয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন ৷ যা পরিস্থিতি তাতে ফতেঁ'র সাড়ে ছয় দশকের নজির ভাঙতে হলে শেষ ম্যাচ অর্থাৎ, ফাইনাল পর্যন্ত খেলা জরুরি ৷ উপরোক্ত নামগুলির প্রত্যেকে ফাইনালে পৌঁছবেন না, কিন্তু যাঁরা পৌঁছবেন তাঁদের সামনে সত্যিই এই রেকর্ড ভাঙার দুর্দান্ত হাতছানি ৷
এর আগে বিশ্বকাপে লিয়োনেল মেসি দু'বার গোল্ডেন বল পেলেও গোল্ডেন বুট পাননি ৷ যেভাবে এগোচ্ছেন তাতে কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপে সেই গোল্ডেন বলের আক্ষেপ ঘুচতে পারে আর্জেন্তাইন মায়েস্ত্রোর ৷