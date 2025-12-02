'সৌভাগ্য বয়ে আনবে দুর্গাপুর', জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর আগে আশাবাদী মেরি আন গোমস

'সৌভাগ্য বয়ে আনবে দুর্গাপুর', জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর আগে আশাবাদী মেরি আন গোমস
প্রতিযোগিতার খেতাবজয়ী সরাসরি সুযোগ পাবে আগামী বছর দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৷
Published : December 2, 2025 at 5:05 PM IST
দুর্গাপুর, 2 ডিসেম্বর: প্রত্যাশা চরমে থাকলেও সম্প্রতি গোয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে মুখ থুবড়ে পড়েছেন ভারতীয় দাবাড়ুরা ৷ সৈকত রাজ্যে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের হতাশা ঝেড়ে ফেলে মহিলাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুত ভারতীয় দাবা ৷ প্রতিযোগিতার 51তম সংস্করণ বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে দুর্গাপুরে ৷ শিল্পনগরীর সিধু-কানহু স্টেডিয়ামে আগামিকাল দুপুর 12টায় 64 খোপের বোর্ডে জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই শুরু ৷
বাংলার মাটিতে এই টুর্নামেন্টের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে ৷ কারণ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাবজয়ী সরাসরি জায়গা করে নেবেন আগামী বছর ওয়ার্ল্ড চেজ চ্যাম্পিয়নশিপে ৷ আগামিকাল থেকে শুরু হয়ে 51তম জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ চলবে আগামী 13 ডিসেম্বর চলবে ৷ অর্থাৎ, আগামী দশদিন দাবার বোর্ডে দেশের প্রথমসারির তারকাদের লড়াই উপভোগ করতে পারবে দুর্গাপুরবাসী ৷ 24টি রাজ্যের পাশাপাশি ফেডারেশনের অধিভুক্ত তিনটি ইউনিটের সর্বমোট 187 জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে চলেছেন এই জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ৷ যার মধ্যে থাকছেন সাত জন মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার ৷
30 লক্ষ টাকা পুরস্কারমূল্যের এই প্রতিযোগিতার সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মঙ্গলবার ৷ যেখানে উপস্থিত ছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার তথা সারা বাংলা দাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট দিব্যেন্দু বড়ুয়া, মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার মেরি আন গোমস, পশ্চিম বর্ধমান দাবা সংস্থার সেক্রেটারি সুব্রত চট্টোপাধ্য়ায় ৷ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে তিনবারের খেতাবজয়ী মেরি আন গোমস ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, "কলকাতার মাটিতে আমি অতীতে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছি ৷ তবে দুর্গাপুরে এই প্রথমবার খেলব ৷ দুর্গাপুর আমার কাছে সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে ৷ আশা করছি এখানে আরও একটা খেতাব জিততে পারব ৷" পাশাপাশি সাফল্যের জন্য নতুন প্রজন্মের দাবাড়ুদের খেলাটাকে ভীষণভাবে উপভোগ করার বার্তা দিলেন তিনি ৷
ভারতীয় দাবা সংস্থার সহসভাপতি দিব্যেন্দু বড়ুয়া বলেন, "বাংলা থেকে অনেক প্রতিভাবান মহিলা দাবাড়ু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন ৷ বাংলা থেকে অংশগ্রহণ করছেন 18 জন প্রতিযোগী ৷" প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই হিসেবে তামিলনাড়ুর মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার নন্ধিধা পিভি যে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন, তাও নিশ্চিত করেন দিব্যেন্দু ৷ মেরি আন গোমস ছাড়াও বাংলার অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, স্নেহা হালদার, মৃত্তিকা মল্লিকদের দিকে নজর রাখার কথা জানালেন তিনি ৷ তামিলনাড়ু-বাংলার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই প্রসঙ্গে ভারতীয় দাবা ফেডারেশনের সহসভাপতি বলেন, "তামিলনাড়ু আমাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে ৷ তবে বাংলার মেয়েরাও কম কিছু নয়। উপভোগ্য দাবা প্রতিযোগিতা দেখতে পাবেন এটুকু বলতে পারি ৷"