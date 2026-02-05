কেবল সূর্য নন, টি-20 বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আরও তিন 'ভারতীয়'; জানুন বিস্তারিত

কেবল সূর্য নন, টি-20 বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আরও তিন 'ভারতীয়'; জানুন বিস্তারিত
40 জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার বিভিন্ন দলের হয়ে অংশ নিতে চলেছেন আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে ৷
Published : February 5, 2026 at 1:06 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 ফেব্রুয়ারি: কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে হাতে আর সময় আটচল্লিশ ঘণ্টা ৷ উত্তাপের আঁচটা আরও গনগনে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই ৷ বিভিন্ন দলের পারমুটেশন-কম্বিনেশন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি একটি বিষয় মজার ছলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশ্বকাপের করিডরে ৷ তা হল বোধনের দিন ভারতীয় দল যখন যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে তখন তা হবে আধার কার্ড বনাম গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের ম্য়াচ ৷ কারণ, ওই ম্য়াচে সূর্যদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যে দল খেলবে, সেই স্কোয়াডের ন'জন ক্রিকেটারই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৷
তবে শুধু যুক্তরাষ্ট্র ভাবলে ভুল হবে ৷ বিভিন্ন দলের স্কোয়াড ঘেঁটে যা দেখা গেল, তাতে বিভিন্ন দল মিলিয়ে 40 জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবার অংশ নিতে চলেছেন টি-20 বিশ্বকাপের মহাযজ্ঞে ৷ শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে তিনজন নেতৃত্বও দিচ্ছেন বিভিন্ন দেশকে ৷ তাই সূর্যকুমার যাদবের পাশাপাশি আরও তিন ভারতীয় আসন্ন বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বললে অত্যুক্তি হয় না ৷ যে তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিভিন্ন দেশের অধিনায়কত্ব করতে চলেছেন তাঁরা হলেন মোনাঙ্ক প্যাটেল, দিলপ্রীত বাজওয়া এবং জতিন্দর সিং ৷ এরা তিনজন যথাক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ওমানকে ৷
এবার দেখে নেওয়া যাক কোন দলে কতজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার রয়েছেন-
- তালিকার প্রথমে রয়েছে কানাডার নাম ৷ যে দলে 11 জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ৷ পঞ্জাবে জন্ম নেওয়া অলরাউন্ডার দিলপ্রীত দলকে নেতৃত্ব তো দিচ্ছেনই ৷ পাশাপাশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে স্কোয়াডে রয়েছেন অভিজ্ঞ ওপেনার নভনীত ঢালিওয়াল, যুবরাজ সামরা, মিডল-অর্ডার ব্যাটার রবীন্দরপাল সিং, স্টাম্পার-ব্যাটার কানওয়ারপাল তথগুর ও শ্রেয়স মোভ্ভা ৷ এছাড়া রয়েছেন অলরাউন্ডার অজয়বীর হুন্দাল, হর্ষ ঠাকের, শিবম শর্মা, জসকিরণ সিং ৷ পাশাপাশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে কানাডা স্কোয়াডে রয়েছেন স্পিনার অংশ প্য়াটেল ৷
- একদা গুজরাতের অনূর্ধ্ব-19 দলে অক্ষর প্যাটেলের সতীর্থ মোনাঙ্ক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক ৷ এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কোয়াডে থাকা বাকি আট ভারতীয় বংশোদ্ভূতের মধ্যে রয়েছেন সৌরভ নেত্রভালকর ৷ ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলে খেলা এই ক্রিকেটার গত বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারানোয় (সুপার ওভারে) অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন ৷ ক্রিকেটার ছাড়াও নেত্রভালকরের আরেকটি পরিচয় তিনি একজন সফটওয়্য়ার ইঞ্জিনিয়র ৷ এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র স্কোয়াডে রয়েছেন শুভম রঞ্জনে, সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি, হরমিত সিং, মিলিন্দ কুমার, সাইতেজা মুক্কামালা, জেস্সি সিং ও নশথুশ কেঞ্জিগে ৷
- সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সাত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটাররা হলেন আলিশান শরাফু, আরিয়াংশ শর্মা, সিমরনজিৎ সিং, ময়াঙ্ক কুমার, ধ্রুব পরাশর, হর্ষিত কৌশিক ও শোয়েব খান ৷
- ওমান দলে অধিনায়ক জতিন্দর ছাড়া রয়েছেন বিনায়ক শুক্লা, করণ সোনাভালে, জয় ওদেদরা, আশিষ ওদেদরা, ওয়াসিম আলি ও জিতেন রামানন্দি ৷
- কিউয়ি স্কোয়াডে ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুই পরিচিত ক্রিকেটার টপ-অর্ডার ব্যাটার রাচিন রবীন্দ্র ও লেগি ইশ সোধি ৷
- এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা স্কোয়াডে রয়েছেন কেশব মহারাজ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াডে রয়েছেন গুড়াকেশ মোতি ৷ নেদারল্যান্ডস ও বিশ্বকাপে নবাগত ইতালি স্কোয়াডেও ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে উপস্থিতি রয়েছে একজনের ৷ তাঁরা হলেন যথাক্রমে আরিয়ান দত্ত ও জসপ্রীত সিং ৷