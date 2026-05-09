ফরাসি ওপেনের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা, রোমে প্রথম ম্য়াচেই হারলেন জকোভিচ

ফরাসি ওপেনের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা, রোমে প্রথম ম্য়াচেই হারলেন জকোভিচ
কাঁধের চোট সারিয়ে প্রায় দু'মাস পর কোর্টে প্রত্যাবর্তন সুখের হল না জকোভিচের জন্য ৷ বছর কুড়ির প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হারলেন 24টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷
Published : May 9, 2026 at 12:18 PM IST
রোম, 9 মে: কাঁধের চোট গত দু'মাস কোর্টের বাইরে রেখেছিল তাঁকে ৷ ফরাসি ওপেন শুরুর আগে চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হিসেবে ইতালিয়ান ওপেনকেই পাখির চোখ করেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু রোমের মাটিতে প্রথম ম্য়াচেই হারতে হল নোভাক জকোভিচকে ৷ 24টি মেজর জয়ী সার্বিয়ান তারকাকে শুক্রবার প্রত্য়াবর্তন ম্য়াচে ধরাশায়ী করলেন বছর কুড়ির দিনো প্রিগমিচ ৷
ক্রোয়েশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী দিনো প্রিগমিচের কাছে দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই জকোভিচ হারলেন 6-2, 2-6, 4-6 ৷ কাঁধের চোটে একাধিক টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্য়াহারের পর চলতি মরশুমে এটিই ছিল ক্লে-কোর্টে তাঁর প্রথম ম্য়াচ (প্রতিযোগিতার প্রথম ম্য়াচ তিনি বাই পেয়েছিলেন) ৷ যাকে চলতি মাসেই পরের দিকে শুরু হতে চলা রোলাঁ গারোর প্রস্তুতি হিসেবে দেখছিলেন তিনি ৷ কিন্তু চতুর্থবার খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ফরাসি ওপেনে নামার আগে যে রিয়্যালিটি চেক ইতালিয়ান ওপেন 'জোকার'কে দিয়ে গেল, তা বেশ উদ্বেগজন ৷
বছর আটত্রিশের জকোভিচ লাল সুরকির কোর্টে বছরের প্রথম ম্য়াচটা শুক্রবার ভালোই করেছিলেন ৷ সহজেই 6-2 ব্যবধানে প্রথম সেটটি জিতে নেন তিনি ৷ কোর্টে তাঁর গতিবিধিও ক্ষুরধার বলেই মনে হচ্ছিল ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুর বয়সি ক্রোট প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করেন জকোভিচ ৷ দ্বিতীয় সেটে ছেলেবেলার আইডল'কে পাল্টা 6-2 ব্যবধানে হারিয়ে ম্য়াচে সমতা ফেরান দিনো ৷ সেই রেশ ধরে রেখে তৃতীয় তথা নির্ণায়ক সেটেও বাজিমাত করে যান জকোভিচের প্রতিদ্বন্দ্বী ৷
তৃতীয় সেটে 4-6 ব্যবধানে হারের পর ফিটনেস নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন সার্বিয়ান মায়েস্ত্রো ৷ ফরাসি ওপেন শুরুর ঠিক আগে উনচল্লিশে পা রাখতে চলা জকোভিচ বলেন, "সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যে অবস্থায় থাকা প্রয়োজন, সেই জায়গায় আমি নেই ৷" তাঁর সংযোজন, "শেষবার যখন এই প্রতিযোগিতায় খেলতে এসেছিলাম তখন কোনওরকম শারীরিক সমস্যা ছিল না ৷ কিন্তু বর্তমানে চোট-আঘাত সঙ্গে করে চলতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত ৷"
এর আগে রোমের মাটিতে এই প্রতিযোগিতায় ছ'বার খেতাব জিতেছেন জকোভিচ ৷ কিন্তু শুক্রবারের হার ফরাসি ওপেনের আগে তাঁর প্রস্তুতি নিয়ে যে প্রশ্ন তুলে দিল, তা বলাই বাহুল্য ৷ কারণ মাত্র এক ম্য়াচ খেলেই ফিরতে হচ্ছে তাঁকে ৷