রোলাঁ গারোয় ফের ইন্দ্রপতন, কিশোর ফন্সেকা'র কাছে হেরে বিদায় জকোভিচের

রোলাঁ গারোয় ফের ইন্দ্রপতন, কিশোর ফন্সেকা'র কাছে হেরে বিদায় জকোভিচের
ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে প্রথম দু'সেট জিতেও ম্য়াচ হারলেন সার্বিয়ান তারকা ৷ তৃতীয় রাউন্ডেই থেমে গেল জকোভিচের চতুর্থ ফরাসি ওপেন জয়ের স্বপ্ন ৷
Published : May 30, 2026 at 9:14 AM IST
প্যারিস, 30 মে: নোভাক জকোভিচ 2006 সালে যখন কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামটি জিতেছিলেন তখন জোয়াও ফন্সেকা'র বয়স মাত্র দুই ৷ শুক্রবার ফরাসি ওপেনে সেই হাঁটুর বয়সি প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে আরও একবার আটকে গেল 'জোকার'-এর 25তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন ৷ রোলাঁ গারো'র তৃতীয় রাউন্ডে সাম্বার দেশের কিশোর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পাঁচ সেটের থ্রিলারে হারলেন উনচল্লিশের জকোভিচ ৷ সেইসঙ্গে 2026 ফরাসি ওপেনের পুরুষ সিঙ্গলস সাক্ষী রইল আরও এক ইন্দ্রপতনের ৷
দানিল মেদভেদেভ'কে দিয়ে শুরু ৷ এরপর পুরুষ সিঙ্গলসের প্রথম দু'টি রাউন্ডেই একে একে ছিটকে গিয়েছেন জ্যানিক সিনার, আলেকজান্ডার বাবলিক, বেন শেল্টনের মতো প্রথম সারির তারকারা ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ তো কবজির চোটে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন আগেই ৷ এমন সময় চলতি ফরাসি ওপেন জয়টা জকোভিচের কাছে অবারিত দ্বার বলে মনে হচ্ছিল ৷ কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চতুর্থবার রোলাঁ গারোয় শিরোপা জিততে ব্যর্থ সার্বিয়ান ৷ প্রথম দু'টি সেট জিতেও পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হেরে এদিন ফরাসি ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন জকোভিচ ৷ প্রতিদ্বন্দ্বী বছর উনিশের ব্রাজিলিয়ানের পক্ষে ম্যাচের ফল 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 ৷
চার ঘণ্টা 53 মিনিটের লড়াইয়ে 24টি মেজর জয়ীকে ধরাশায়ী করে কেরিয়ারে প্রথমবার কোনও মেজরের শেষ ষোলোয় পা রাখলেন ফন্সেকা ৷ শেষ আট গেমের ছ'টি নিজের দখলে নিয়ে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা জয় এদিন ছিনিয়ে নিলেন ব্রাজিলিয়ান ৷ অন্যদিকে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে এই প্রথম কোনও কিশোর বয়সি প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হারলেন জকোভিচ ৷ আর 2025 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আন্দ্রে রুবলেভের পর দ্বিতীয়বার প্রথম দশে থাকা কোনও তারকার বিরুদ্ধে জয় ফন্সেকা'র ৷
FONSECA TAKES OUT DJOKOVIC IN A FIVE-SET THRILLER 🇧🇷#RolandGarros pic.twitter.com/BzgbAH3qoS— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2026
চতুর্থ রাউন্ডে বিশ্বের 15 নম্বর নরওয়ে তারকা ক্যাসপার রুডের মুখোমুখি হবেন ফন্সেকা ৷ লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামে অঘটন ঘটিয়ে এদিন ব্রাজিলিয়ান বলেন, "যতটা জোরে সম্ভব আমি বলগুলো মারার চেষ্টা করে গিয়েছি ৷ আমি জানতাম জকোভিচ মিস করার পাত্র নন ৷ আমরা মনে করি উনি এখনও কুড়ির কোঠায় ৷ ম্য়াচ শেষেও আমার মনে হচ্ছে উনি আমার তুলনায় বেশি ফিট ৷"
Djokovic was 301-1 before this match 🤯— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2026
What Fonseca did is worthy of being named @infosys' Stat of the Day 📊#RolandGarroswithInfosys #ExperiencetheNext pic.twitter.com/ngqS13fizo
সবমিলিয়ে সিনারের প্রস্থানের পর জকোভিচের ছিটকে যাওয়া চলতি রোলাঁ গারো'র দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় অঘটন। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় রাউন্ডে আর্জেন্তিনার জুয়ান সেরুন্ডোলোর কাছে হেরে প্রথম ফরাসি ওপেন জয়ের স্বপ্ন অধরাই রয়ে গিয়েছে বিশ্বের এক নম্বর সিনারের। তৃতীয় সেট চলাকালীন অবশ্য প্যারিসের গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ইতালিয়ান। আর শুক্রবার জকোভিচের হারে ফরাসি ওপেন যে নয়া চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।