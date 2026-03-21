আত্মপ্রকাশে সেঞ্চুরি, আন্তর্জাতিক টি-20'তে বিশ্বরেকর্ড 15 বছরের ব্য়াটারের

আত্মপ্রকাশে সেঞ্চুরি, আন্তর্জাতিক টি-20'তে বিশ্বরেকর্ড 15 বছরের ব্য়াটারের
প্রথম মহিলা ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20 অভিষেকে সেঞ্চুরির অনন্য কীর্তি গড়লেন উতাগুসিমানিন্ডে ৷
Published : March 21, 2026 at 3:43 PM IST
লাগোস (নাইজেরিয়া), 21 মার্চ: আইপিএলের পারদ চড়ছে ৷ কোটিপতি লিগের 19তম সংস্করণ শুরু হতে চলেছে আগামী শনিবার ৷ এমন সময় আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটে তৈরি হল বিশ্বরেকর্ড ৷ মাত্র 15 বছর 223 দিন বয়সে দেশের হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক টি-20 খেলতে নেমে সেঞ্চুরি হাঁকালেন রুয়ান্ডার ফ্য়ানি উতাগুসিমানিন্ডে ৷ সেইসঙ্গে কনিষ্ঠ মহিলা ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20'তে সেঞ্চুরি হাঁকানোর নজির গড়েলনে রুয়ান্ডা ব্য়াটার ৷
এতদিন কনিষ্ঠ ব্য়াটার হিসেবে মহিলা আন্তর্জাতিক টি-20'তে সেঞ্চুরির নজির ছিল উগান্ডার প্রোস্কোভিয়া আলাকো'র ঝুলিতে ৷ 2019 সালে মালির বিরুদ্ধে 16 বছর 233 দিন বয়সে সেঞ্চুরি করে নজির দখলে রেখেছিলেন তিনি ৷ শুক্রবার নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোসে ঘানার বিরুদ্ধে সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন উতাগুসিমানিন্ডে ৷
এদিন কনিষ্ঠ ব্য়াটার হিসেবে টি-20 সেঞ্চুরির পাশাপাশি অভিষেকে শতরানকারী প্রথম মহিলা ব্যাটার (আন্তর্জাতিক ক্রিকেট) হলেন তিনি ৷ ঘানার বিরুদ্ধে আমন্ত্রণমূলক টি-20 প্রতিযোগিতায় মাত্র 65 বলে বিস্ফোরক 111* রানের ইনিংস খেলেন রুয়ান্ডার কিশোরী ব্য়াটার ৷ 17টি বাউন্ডারিতে সাজানো ছিল তাঁর ইনিংস ৷ পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-20'তে আত্মপ্রকাশে সেঞ্চুরির একাধিক নজির থাকলেও মহিলা টি-20'তে এতদিন তা ছিল না ৷ অর্থাৎ, প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেকে শতরান করে উতাগুসিমানিন্ডে ইতিহাস গড়লেন বলা যায় ৷ পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশে সেঞ্চুরির নজির অবশ্য পূর্ণ সদস্যের দেশগুলির কোনও ব্য়াটারের ঝুলিতে নেই ৷
15-year-old Fanny Utagushimaninde debuts with a massive 111 (65) vs Ghana.— Rwanda Cricket Association (@RwandaCricket) March 20, 2026
✅ 1st woman to score a T20I debut century
✅ Youngest T20I centurion (15 years and 223 days)
পুরুষ টি-20'তে কানাডার ম্যাথিউজ স্পুর্স ও রবিন্দরপাল সিং, সার্বিয়ার লেসলি ডানবার এবং নামিবিয়ার জেপি কোৎজে'র ঝুলিতে আত্মপ্রকাশে তিন অঙ্কের রান করার নজির রয়েছে ৷ লাগোসের তাফাওয়া বালেওয়া স্কোয়্যার ক্রিকেট ওভালে শুক্রবার উতাগুসিমানিন্ডের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে প্রথম ব্য়াট করে 20 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 210 রান তোলে রুয়ান্ডা ৷ জবাবে 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 88 রানের বেশি তুলতে পারেনি ঘানা ৷ 20 রানে তিন উইকেট নেন বেলিসে মুরেকাটেতে ৷ রুয়ান্ডার 122 রানে জয়ের ম্য়াচে সেরার পুরস্কার পান উতাগুসিমানিন্ডে-ই ৷
মহিলা আন্তর্জাতিক টি-20'তে তো বটেই, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক টি-20'র কনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরি এল উতাগুসিমানিন্ডের ব্য়াটে ৷ কারণ পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ন ফ্রান্সের গুস্তাভ ম্যাককিয়ন, 18 বছর 280 দিন বয়সে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নজিরে নাম লিখিয়েছিলেন ৷