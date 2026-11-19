বাইচুং, রেনেডি-সহ 15 ফুটবলারের চিঠি; কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীকে নালিশ জমা পড়ল কল্যাণের নামে
ভারতীয় ফুটবলের হাল ধরতে মনসুখ মান্ডব্যকে চিঠি লিখলেন 15 জন প্রাক্তন ফুটবলার ৷
Published : November 19, 2026 at 9:04 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না কল্যাণ চৌবের ৷ পরিস্থিতি এতটাই কঠিন যে আগামী 20 ডিসেম্বর ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁর উপস্থিতিই সংশয়ের আবর্তে ৷ কারণ দমন-দিউ ফুটবল সংস্থার তরফে তাঁর নাম প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ৷ অবস্থা সামাল দিতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কর্ণাটক ফুটবল ফেডারেশন কল্যাণ চৌবেকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর ব্যাপারে রাজি হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ সামনেই কর্ণাটক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভা রয়েছে ৷ সেখানেই কল্যাণ চৌবের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিতে সিলমোহর পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
কোনওরকমে ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় প্রতিনিধিত্বের অধিকারের বিষয়টি বন্দোবস্ত করা গেলেও ফেডারেশনের বিদায়ী প্রেসিডেন্টে এখনও সমস্যার জাঁতাকলে ৷ এবার প্রাক্তন ফুটবলাররা কল্যাণ চৌবের অপসারণ চেয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন ৷ যাঁদের মধ্যে রয়েছেন চৌবের একাধিক প্রাক্তন সতীর্থও ৷ নালিশ জানিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যকে চিঠি দিলেন বাইচুং ভুটিয়া-সহ ভারতের প্রাক্তন 15 জন ফুটবলার ৷ গত চার বছরে কল্যাণ কীভাবে ভারতীয় ফুটবলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন; তা চিঠিতে বিস্তারিত জানিয়েছেন আলভিটো ডি'কুনহা, দীপক মণ্ডল, হরমনজোৎ খাবরারা ৷ ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে কল্যাণকে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন থেকে সরানো হোক। ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে এমন দাবিও জানিয়েছেন বাইচুংরা ৷
এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের আর্থিক দুরাবস্থা চরমে ৷ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পানামা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্যাচ আয়োজন করে বিপুল আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ অবস্থা সামাল দিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার কোনও সন্ধান কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের প্রশাসনিক কর্তারা দিতে ব্যর্থ ৷ ইতিমধ্যে ফেডারেশনে প্রফুল প্যাটেলের প্রত্যাবর্তেনর রাস্তা মোটামুটি সাফ ৷ তাঁর হাত ধরে মসনদে বসার কথা উত্তর প্রদেশ ফুটবল সংস্থার শীর্ষ কর্তা অরবিন্দ মেননের ৷ ফলে কল্যাণ চৌবের অপসারণের পথ ক্রমেই প্রশস্ত হচ্ছে ৷
কেন্দ্রীয় সরকার চারবছর আগে খুব আশা করে ফুটবল ফেডারেশনের সর্বোচ্চ কুর্সিতে কল্যাণ চৌবেকে বসিয়েছিল ৷ এবার সেই সমর্থন তুলে নেওয়ার পথে ৷ একইভাবে তারা পিটি ঊষা এবং দিলীপ তিরকের উপর থেকেও সমর্থন তুলেছে ৷ ফলে তাঁদের কুর্সি গিয়েছে ৷ কল্যাণের পরিণতি হয়তো সেই পথে। তবে কল্যাণের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় যিনিই পা গলান না কেন, অন্তত চল্লিশ কোটি টাকার দায় মেটানোর দায়িত্ব নিতে হবে তাঁকে ৷