EXPLAINER: ভারতীয় ফুটবলে নতুন ভোর, প্রথমবার ক্লাবজোটের অধীনে আজ শুরু ত্রয়োদশ আইএসএল

EXPLAINER: ভারতীয় ফুটবলে নতুন ভোর, প্রথমবার ক্লাবজোটের অধীনে আজ শুরু ত্রয়োদশ আইএসএল
ক্লাবজোটের অধীনে প্রথমবার আইএসএলের ঢাকে কাঠি শনিবার ৷ জেনে নিন লিগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য ৷
Published : October 10, 2026 at 1:45 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 অক্টোবর: গার্ডেন সিটিতে শনিবার বেঙ্গালুরু এফসি বনাম স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ত্রয়োদশ সংস্করণ ৷ যা অতীতের সবক'টি সংস্করণ থেকে একেবারে আলাদা ৷ কারণ, গত এক-দেড় বছরে ভারতীয় ফুটবল চরম দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ যার জেরে গত মরশুমে দেশের সর্বোচ্চ লিগ প্রথা ভেঙে আয়োজিত হয়েছিল সিঙ্গল লেগের ৷ সেই খারাপ সময় থেকে বেরিয়ে 2026-27 মরশুমে আবারও পুরোদমে সর্বোচ্চ লিগ আয়োজিত হচ্ছে ভারতে ৷ তখন তাকে 'নতুন ভোর' বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না ৷
- কেন এবারের লিগ অন্যান্য়বারের থেকে আলাদা: গত মরশুম শুরু আগেই লিগের পূর্বতন আয়োজক ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট শেষ হয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ৷ এরপর নানা মতানৈক্যে আর নয়া চুক্তি সম্ভব না-হওয়ায় গতবছর আইএসএলের আয়োজক ছিল ফেডারেশনই ৷ কিন্তু নয়া মরশুমে আর লিগ আয়োজনের দায়িত্ব পুরোপুরি ফেডারেশনের হাতে নেই ৷ খাতায়-কলমে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণটুকু কেবল ফেডারেশনের হাতে থাকলেও লিগের বাণিজ্যিক স্বত্ব বা অধিকার ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ প্রত্যেক ক্লাব লিগের পার্টিসিপেশন-ফি হিসেবে ফেডারেশনকে এক কোটি 10 লক্ষ টাকা প্রদান করেছে ৷ অর্থাৎ, সম্মিলিত উদ্যোগে ভারতীয় ক্লাব ফুটবল যেন এক নয়া দিশায় পা বাড়িয়েছে ৷
- বদলে গিয়েছে লিগের টাইটেল স্পনসর: এতদিন দেশের সর্বোচ্চ লিগের টাইটেল স্পনসর হিসেবে যুক্ত ছিল হিরো মোটোকর্প ৷ ক্লাবজোটের অধীনে আয়োজিত হতে চলা প্রথম আইএসএলে বদল এল সেই স্পনসরশিপেও ৷ হিরো মোটোকর্পকে সরিয়ে দেশের সর্বোচ্চ লিগের নয়া স্পনসর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে অটোমোবাইল সংস্থা মরিস গ্যারেজেস বা MG ৷
- অনুরাগীদের স্বার্থে বদল ডিজিটাল স্ট্রিমিংয়ে: লাগবে না কোনও সাবস্ক্রিপশন-চার্জ ৷ ডিজিটাল স্ট্রিমিংয়ে বড়সড় বদল এনে এবার চমকে দিয়েছে ক্লাবজোটের অধীনস্ত ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ৷ শুরু হতে চলা মরশুমে দেশের টপ-টিয়ার ফুটবল লিগের সবক'টি অর্থাৎ, 163টি ম্য়াচই সরাসরি এবার স্ট্রিমিং হবে ইউটিউবে আইএসএলের অফিসিয়াল হ্যান্ডলে ৷ তবে টেলিভিশনেও সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে MG ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ৷ সেক্ষেত্রে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে দেখা যাবে আইএসএল ৷ আবার ইউটিউবের পাশাপাশি সোনি লিভ অ্যাপ ও ওয়েবসাইটেও থাকছে স্ট্রিমিংয়ের ব্যবস্থা ৷ তবে ইউটিউব ছেড়ে গ্যাঁটের কড়ি খসিয়ে সোনি লিভে স্ট্রিমিংয়ের বিলাসিতা কেউ দেখাবেন বলে মনে হয় না ৷
বেঙ্গালুরু এফসি'র ফুটবল ডিরেক্টর ডারেন ক্যালডেইরা এ প্রসঙ্গে বলেন, "সাত-আট মাসের লম্বা একটা লিগ চলবে ৷ ইউটিউবে অন্যান্য যে লিগগুলো স্ট্রিমিং হয় সেগুলো স্বল্পমেয়াদী ৷ ফলত আইএসএলকে নিয়ে ওদের অনেক কিছু করার রাস্তা খোলা রয়েছে ৷ তাই আমাদের মনে হয়েছে এটিকেই মুখ্য প্ল্যাটফর্ম করা উচিত ৷"
- লিগ জয়ে ফেভারিট কারা: গত মরশুমে আইএসএল চ্য়াম্পিয়ন হয়ে 22 বছর বাদে ভারতসেরা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ এবারও লিগ জয়ের অন্যতম দাবিদার তারা ৷ কারণ ডুরান্ডে চ্যাম্পিয়ন, আইএফএ শিল্ডে রানার্স হয়ে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ভালোই সেরেছে তারা ৷ পাশাপাশি মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট ছাপ রেখেছে তারা ৷ দলে এসেছেন দানি রামিরেজ, আকে লোবা, লুকাস জুলিনস্কি, এফিয়ং এনসুংগুসির মতো বিদেশিরা ৷ তবে খেতাবজয়ের ক্ষেত্রে এবার তাদের বাধা ব্যস্ত সূচির ধকল ৷ এছাড়া তাদের শক্তিশালী স্কোয়াড তৈরি করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের শিরোপা জয়ের পথে কাঁটা ছড়িয়ে দিতে তৈরি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ দলবদলের বাজারে গত আইএসএলের সেরা ফুটবলার মিগুয়েল ফিগেরাকে লাল-হলুদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা ৷ এছাড়া ঘরোয়া সার্কিটে বর্তমানের সেরা উইঙ্গার লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেকে মুম্বই থেকে দলে টেনেছে সবুজ-মেরুন ৷ এছাড়া এফসি গোয়া ছেড়ে মোহনবাগানে দেজান দ্র্যাজিচের যোগদানও উল্লেখযোগ্য হতে পারে ৷
- খেতাবি দৌড়ে আর কারা: আক্রমণভাগে রায়ান উইলিয়ামস সমৃদ্ধ বেঙ্গালুরু এফসিও ভদ্রস্থ স্কোয়াড বানিয়ে শিল্ড জয়ের দৌড়ে ভালোমতো থাকতে পারে ৷ তাছাড়া মানোলো মার্কুয়েজ প্রশিক্ষণাধীন মুম্বই সিটি এফসি কিংবা আলেইদিন আজারেইয়ের ম্য়াজিক চললে নর্থ-ইস্টকেও থামানো সহজ হবে না ৷ তবে প্রতিযোগিতার ডার্ক-হর্স হতে পারে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ৷
- 100 টাকায় মালিকানা কিনে লিগে চার্চিল ব্রাদার্স: মাত্র 100 টাকার বিনিময়ে টাটাগোষ্ঠীর মালিকানাধীন জামশেদপুর এফসি'র ইকুইটি শেয়ার কিনে প্রথমবার আইএসএলে নামছে গোয়ান জায়ান্ট চার্চিল ব্রাদার্সও ৷
- আইএফএল জিতেও টপ-টিয়ারে নেই ডায়মন্ড হারবার: গত মরশুমে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ জিতেছিল বাংলার আরেকটি ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ রীতি মেনে 2026-27 আইএসএলে তারা উন্নীত হলেও খেলা হচ্ছে না ডায়মন্ড হারবার এফসি'র ৷ কারণ, পার্টিসিফেশন-ফি'র দ্বিতীয় কিস্তি জমা করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা ৷ ফলত ডিএইচএফসি'কে অবনমনে রেখে শুরু হচ্ছে এবারের লিগ ৷ নতুন করে আর কোনও দলের অবনমন হবে না 2026-27 আইএসএলে ৷
- ডাবল-হেডারে শুরু আইএসএল: শনিবার ডাবল-হেডার দিয়ে বোধন হচ্ছে ত্রয়োদশ আইএসএলের ৷ বিকেল পাঁচটায় উদ্বোধনী ম্যাচে ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরু এফসি খেলবে স্পোর্টিং দিল্লির বিরুদ্ধে ৷ প্রথমদিনে ডাবল-হেডারের দ্বিতীয় ম্য়াচে সন্ধে সাড়ে সাতটায় এফসি গোয়া নিজেদের মাঠে খেলবে দু'বারের চ্য়াম্পিয়ন চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে ৷