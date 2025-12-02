ETV Bharat / sports

সর্বোচ্চ বেস প্রাইসে আইয়ার-গ্রিন, আইপিএল নিলামে নথিভুক্ত 1355 ক্রিকেটার

নিলামের জন্য নাম নথিভুক্ত করলেন না অজি তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৷

IPL AUCTION 2026
ক্যামেরন গ্রিন (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 10:09 AM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 2 ডিসেম্বর: আইপিএলের মিনি নিলাম ঘিরে উৎসাহের পারদ চড়ছে ৷ আগামী 16 ডিসেম্বর আবুধাবিতে নিলাম পর্বের আগে এবার সামনে এল নথিভুক্ত হওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা ৷ জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী 2026 আইপিএল নিলামের জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন 1,355 জন ক্রিকেটার ৷ এর মধ্যে 45 জন ক্রিকেটার সর্বোচ্চ দু'কোটি টাকার বেস প্রাইসে তালিকাভুক্ত হয়েছেন ৷

গত 30 নভেম্বর ক্রিকেটার নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে ৷ এরপর আইপিএল কর্তৃপক্ষ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সঙ্গে তা শেয়ার করে নিয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 77টি খালি স্লটের জন্য 10টি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে লড়াই হবে মিনি নিলামে ৷ এর মধ্যে বিদেশি ক্রিকেটারের সংখ্যা 31 জন ৷ ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী 1,355 জন ক্রিকেটারের মধ্যে থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ঝাড়াই-বাছাই করে তাঁদের শর্টলিস্ট জমা করবে ৷ যার শেষ তারিখ 5 ডিসেম্বর ৷ রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বোচ্চ বেস প্রাইস ক্য়াটেগরিতে উল্লেখযোগ্য নাম অজি-অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন, মারকুটে ইংরেজ ব্যাটার লিয়াম লিভিংস্টোন ৷ ভারতীয়দের মধ্যে দু'কোটি বেস প্রাইস ক্য়াটেগরিতে জায়গা করে নিয়েছেন মাত্র দু'জন ক্রিকেটার ৷

এর মধ্যে প্রথম নামটি অবশ্যই ভেঙ্কটেশ আইয়ার ৷ যাঁকে গত মেগা নিলামে পৌনে 24 কোটিতে কিনেও ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ দ্বিতীয় নামটি লেগস্পিনার রবি বিষ্ণোই ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী সকলকে ছাপিয়ে আসন্ন নিলামে মধ্যমণি হতে চলেছেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ৷ চোটের কারণে গতবছর মেগা নিলামে ছিলেন না তিনি ৷ এবার গ্রিনকে তুলে নিতে ঝাঁপাবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ৷ পার্সে সবচেয়ে বেশি টাকা নিয়ে নিলাম পর্বে অংশ নিতে চলা কলকাতা নাইট রাইডার্স (64.3 কোটি) এবং চেন্নাই সুপার কিংসের (43.4 কোটি) মধ্যে গ্রিনকে নিয়ে দড়ি-টানাটানি হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷

আন্দ্রে রাসেলকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর যে গ্রিনের জন্য অলআউট যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ পার্সে যথেষ্ট অর্থ থাকলেও ছয় বিদেশি-সহ নিলামে বাছাই করে 12 জন ক্রিকেটারকে ঘরে তোলা চ্য়ালেঞ্জিং শাহরুখ খান মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে 2026 মিনি নিলামের জন্য নথিভুক্ত হননি অস্ট্রেলিয়ার আরেক তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৷ গতবছর মেগা নিলামে 4.2 কোটিতে এই পাওয়ার-হিটারকে কিনলেও আঙুলের চোটে মাঝপথে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷ পরিবর্তে প্রীতি জিন্টার ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিয়েছিলেন মিচেল ওয়েন ৷

  • দু'কোটি বেস প্রাইস ক্যাটেগরিতে থাকা 45 জন ক্রিকেটার: ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রবি বিষ্ণোই, মুজিব উর রহমান, নবীন উল হক, সিন অ্যাবট, অ্যাস্টন অ্যাগার, কুপার কোনলি, জ্যাক ফ্রেসার-ম্যাকগার্ক, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ ইংলিস, স্টিভ স্মিথ, মুস্তাফিজুর রহমান, গুস অ্যাটকিনসন, টম ব্যান্টন, টম কারেন, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, ড্যান লরেন্স, লিয়াম লিভিংস্টোন, টাইমাল মিলস, জেমি স্মিথ, ফিল অ্যালেন, মিচেল ব্রেসওয়েল, ডেভন কনওয়ে , জ্যাকব ডাফি, ম্য়াট হেনরি, লুঙ্গি এনগিদি, কাইল জেমিসন, অ্যাডাম মিলনে, ডারিল মিচেল, উইলিয়াম ও'রুরকে, রাচিন রবীন্দ্র, জেরাল্ড কোয়েৎজে, ডেভিড মিলার, অ্যানরিখ নরখিয়া, রিলে রৌসউ, তাবরিজ শামসি, ডেভিড উইয়েসে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাথিশা পাথিরানা, মাহীশ থিকসানা, জেসন হোল্ডার, শাই হোপ, আকিল হোসেন, আলজারি জোসেফ ৷

