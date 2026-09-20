অভিষেকেই গেমস রেকর্ড, এশিয়াডে ইতিহাস চিনের 13 বছরের স্কুলপড়ুয়া সাঁতারুর

অভিষেকেই গেমস রেকর্ড, এশিয়াডে ইতিহাস চিনের 13 বছরের স্কুলপড়ুয়া সাঁতারুর
তিনবছর আগে হ্য়াংঝৌ গেমসে চিনেরই সাঁতারু ঝ্যাং যুফেই'য়ের রেকর্ড এদিন ভেঙে দিল জিডি ৷
Published : September 20, 2026 at 6:04 PM IST
টোকিয়ো (জাপান), 20 সেপ্টেম্বর: বয়স মাত্র তেরো ৷ তাতে কী ? এশিয়ান গেমসের অভিষেকে পুলে ঝড় তুলল চিনের সাঁতারু যু জিডি ৷ জাপানের টোকিয়োয় মেয়েদের 200 মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে এদিন পুলে ঝড় তুলে সোনা জয়ই কেবল নয়, গেমস রেকর্ড গড়ে পোডিয়ামের শীর্ষস্থান ছিনিয়ে নিল চিনের সাঁতারু ৷
মেয়েদের 200 মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে গেমস রেকর্ড এতদিন ছিল চিনেরই সাঁতারু ঝ্যাং যুফেই'য়ের ঝুলিতে ৷ তিনবছর আগে হ্যাংঝৌয়ে 2:05.57 মিনিটে শেষ করে গেমস রেকর্ড নিজের নামে করেছিলেন তিনি ৷ এদিন তা ভেঙে গেমস রেকর্ড তাঁর নামে করতে কিশোরী জিডি সময় নিল 2:05.08 মিনিট ৷ এদিন সোনা জয়ের পথে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করা স্বদেশি চ্যাং মোহান'কে 3.36 সেকেন্ডে পিছনে ফেলল 13 বছরের যু জিডি ৷ এটি ব্যক্তিগত স্তরে যু জিডি'র প্রথম মেজর সোনা জয় ৷ চলতি আইচি-নাগোয়া এশিয়াডে আরও দু'টি ব্যক্তিগত ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবে এই স্কুল পড়ুয়া ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো চলতি এশিয়াডে সাঁতার থেকে দেশকে প্রথম পদক দিল জিডি-ই ৷
- সাঁতার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের কনিষ্ঠ পদকজয়ী: অভিষেকেই গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা জয়ের আগে যু প্রচারের আলোয় এসেছিল গতবছর ৷ সাঁতার বিশ্বচ্য়াম্পিয়নশিপের ইতিহাসে কনিষ্ঠ হিসেবে পদক জয়ের কীর্তি অর্জন করেছিল সে ৷ 4x200 মিটার রিলেতে দেশকে ব্রোঞ্জ পদক এনে দিয়েছিল জিডি ৷ ব্যক্তিগত ইভেন্টে চতুর্থস্থানে শেষ করায় অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছিল তাঁর ৷
13-year-old Chinese Yu Zidi won the women's 200m butterfly to claim the tournament's first swimming gold of the #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/o0gyOd4L2Y— Xinhua Sports (@XHSports) September 20, 2026
2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সেও অংশগ্রহণের দৌড়ে ভালোমতো রয়েছে যু জিডি ৷ সাফল্য পেলেও এতটা কম বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ কিংবা এশিয়াডের মতো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিরাট চাপ তাঁকে সামলাতে হয় বলে জানিয়েছে সে ৷ গতবছর চিনের জাতীয় গেমসে চারটি পদক এসেছিল জিডি'র ঝুলিতে ৷ সে সময় তাঁকে ভীষণ চাপ সামলাতে হয়েছিল বলে জানিয়েছে জিডি ৷ তবে কোচ নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে বলেছিলেন বলেও সংবাদসংস্থা এএফপি'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিল সে ৷
এদিকে আইচি-নাগোয়ায় এশিয়াডের শুরুতে প্রত্যাশামতোই পদকের ঝড় তুলেছে চিন ৷ মহিলাদের পেন্টাথলনে খেতাব ধরে রেখে সোনার খাতা খোলে তারা ৷ এরপর এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত চিনের ঝুলিতে 11টি সোনা-সহ 20টি পদক এসেছে ৷