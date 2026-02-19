আগামী টি-20 বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত 12 দলের, বাংলাদেশ কি সুযোগ পেল ?
চলতি বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ানোয় আগামী বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে ছিল বড়সড় প্রশ্ন ৷
February 19, 2026
হায়দরাবাদ, 19 ফেব্রুয়ারি: নামিবিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে জিতে অষ্টম তথা শেষ দল হিসেবে বুধবার বিশ্বকাপের সুপার-এইট নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান ৷ একইসঙ্গে 2028 বিশ্বকাপেও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হল এই জয়ে ৷ নিয়ম মেনে 2026 বিশ্বকাপের সুপার-এইট নিশ্চিত করা আটটি দল সরাসরি আগামী বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে ৷ তবে আটটি নয়, 20 দলীয় টুর্নামেন্টে 12টি দল যোগ্যতা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে আগামী বিশ্বকাপের ৷
বুধবার আগামী বিশ্বকাপে 12 দলের যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আইসিসি ৷ চলতি বিশ্বকাপে সুপার-এইটের যোগ্যতা অর্জন না-করলেও অস্ট্রেলিয়া আগামী বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে প্রবেশ নিশ্চিত করেছে (আরেক আয়োজক নিউজিল্যান্ড অবশ্য সুপার-এইটে রয়েছে) ৷ অর্থাৎ, সবমিলিয়ে 9টি দেশ সরাসরি প্রবেশ করে গিয়েছে আগামী বিশ্বকাপে ৷
সর্বোচ্চ ব়্য়াংকিংয়ের নিরিখে পরবর্তী তিনটি দলের অংশগ্রহণও ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ ব়্য়াংকিংয়ে নবম, দশম, একাদশ স্থানে থাকার সুবাদে যথাক্রমে আগামী বিশ্বকাপে অংশ নেবে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড ৷ যদিও আগামী 9 মার্চ ডেডলাইন ৷ কিন্তু সেই সময়কালের মধ্যে আর কোনও সূচি না-থাকায় ব়্য়াংকিংয়ে পরিবর্তন সম্ভব নয় ৷
সবমিলিয়ে বর্তমান ব়্যাংকিংকেই আগামী বিশ্বকাপে প্রবেশের নির্ণায়ক হিসেবে মান্যতা দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ অর্থাৎ, বলা যায় আইসিসি'র পূর্ণ সদস্যের আওতায় থাকা 12টি দেশ এখনও পর্যন্ত আগামী বিশ্বকাপের যোগ্যত অর্জন করে ফেলল ৷ বাকি আটটি দেশ বাছাই হবে আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বের মধ্যে দিয়ে ৷
The first 12 spots for the Men’s #T20WorldCup 2028 are locked and loaded 📋— ICC (@ICC) February 18, 2026
More details ⬇️https://t.co/PeTqvtPoDs
নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুতে চলতি বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করা বাংলাদেশ কি আগামী বিশ্বকাপ খেলার ছাড়পত্র পাবে ? আইসিসি'র তরফে আশ্বাস মিললেও আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলেন পদ্মাপাড়ের অনুরাগীরা ৷ বুধের ঘোষণায় সব সংশয় দূর হল ৷ ব়্য়াংকিংয়ের ভিত্তিতে আগামী বিশ্বকাপের যোগ্য়তা নিশ্চিত হল লিটন দাসদের ৷
2028 বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনকারী দল-
- আয়োজক: অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড
- সরাসরি যোগ্যতা অর্জনকারী দল: ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবোয়ে, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান
- ব়্যাংকিংয়ের ভিত্তিতে যোগ্যতা অর্জনকারী দল: বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড