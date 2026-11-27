কলকাতা ম্যারাথনের পুরস্কারমূল্য এবার সওয়া দু'লক্ষ ডলার, লড়াইয়ে কেনিয়া-ইথিওপিয়ার নামজাদা দৌড়বিদরা
ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্সের তরফে গোল্ড লেবেল স্বীকৃত এই প্রতিযোগিতায় এবারের পুরস্কারমূল্য এক লক্ষ 74 হাজার 296 মার্কিন ডলার ৷
Published : November 27, 2026 at 4:37 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: পৌষের শীতে তিলোত্তমা কলকাতা ফের প্রস্তুত বিশ্বসেরা অ্যাথলিটদের দৌড় দেখতে ৷ তালিকায় যখন কেনিয়ার ইসাইয়াহ কিপকোয়েচ লাসোই, ইথিওপিয়ার ডেগিটু আজিমেরাওয়ের মতো তারকাদের নাম থাকে তখন তো বাড়তি আগ্রহ তৈরি হবেই ৷ আগামী 20 ডিসেম্বর টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25K কলকাতার একাদশ সংস্করণে দৌড়বেন এমনই সব বিশ্বসেরারা ৷
প্রতিবছরই বিশ্বের নামাজাদা দৌড়বিদরারা অংশ নিয়ে থাকেন 25 কিলোমিটারের এই ম্য়ারাথনে ৷ এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না ৷ পুরুষ বিভাগে কেনিয়ার ইসাইয়াহ কিপকোয়েচ লাসোই এবং মহিলা বিভাগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইথিওপিয়ার ডেগিটু আজিমেরাও অংশ নিচ্ছেন এবারও ৷ ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্সের তরফে গোল্ড লেবেল স্বীকৃত এই প্রতিযোগিতায় এবারের পুরস্কারমূল্য এক লক্ষ 74 হাজার 296 মার্কিন ডলার ৷ পুরুষ বিভাগে দ্রুততম লাসোইয়ের ব্যক্তিগত সেরা সময় 58 মিনিট 10 সেকেন্ড। এবছর আমস্টারডাম ম্যারাথনে দু'ঘণ্টা চার মিনিট 57 সেকেন্ড সময় নিয়েছেন তিনি ৷ তবে 'সিটি অব জয়' কলকাতায় প্রথমবার 25 কিলোমিটার দৌড়ে নামবেন কেনিয়ার তারকা ৷
তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে থাকবেন 2024 সালের চ্যাম্পিয়ন উগান্ডার স্টিফেন কিসা ৷ এছাড়াও রয়েছেন তানজানিয়ার গ্যাব্রিয়েল গিয়াই, কেনিয়ার ব্রায়ান কিবর আকোটির ও জেমস কিপকোগেই ৷ মহিলা বিভাগে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামবেন আজিমেরাও। গত বছর এক ঘণ্টা 19 মিনিট 36 সেকেন্ড সময় নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি ৷ এবছর তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছেন কেনিয়ার পেরেস জেপচিরচির ও বিট্রিস চিপকোয়েগ ৷ চিরচিরের হাফ ম্যারাথনে ব্যক্তিগত সেরা সময় এক ঘণ্টা ছ'মিনিট এক সেকেন্ড ৷ লড়াইয়ে রয়েছেন উগান্ডার স্টেলা চেসাং এবং ইথিওপিয়ার মেসেলেচ আলেমায়েহুও ৷
প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে রেকর্ড সময় এক ঘণ্টা 11 মিনিট 13 সেকেন্ড ৷ তিনবছর আগে 2023 সালে কেনিয়ার ড্যানিয়েল সিমিউ এবেনিয়োর এই রেকর্ড গড়েছিলেন ৷ মহিলা বিভাগে ইথিওপিয়ার সুতুমে কেবেদের দখলে রয়েছে নজির ৷ তিনি সময় নিয়েছিলেন এক ঘণ্টা 18 মিনিট 47 সেকেন্ড ৷ এবার সেই রেকর্ড ভাঙাই আন্তর্জাতিক অ্যাথলিটদের অন্যতম লক্ষ্য। সবমিলিয়ে ম্যারাথনে কেনিয়া বনাম ইথিওপিয়ার লড়াই 20 ডিসেম্বর ভোরে কলকাতায় অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে ৷