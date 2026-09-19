মিনি ডার্বিতে পিছিয়ে পড়ে জয়, আট বছর বাদে মোহনবাগানকে লিগ দিলেন সিনিয়ররা

মিনি ডার্বিতে পিছিয়ে পড়ে জয়, আট বছর বাদে মোহনবাগানকে লিগ দিলেন সিনিয়ররা
ড্র করলে খেতাব হাতছাড়া হয়ে যেত মোহনবাগানের ৷ কারণ অন্য ম্য়াচে কোল ইন্ডিয়াকে 7-0 গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷
Published : September 19, 2026 at 5:39 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টগুলোয় সাম্প্রতিক ব্যর্থতা চলতি মরশুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে কলকাতা লিগে আগ্রহী করে তুলেছিল ৷ খারাপ সময় কাটাতে কলকাতা লিগ জয়কে যে তারা পাখির চোখ করছে, সেটা আইএসএল তারকাদের নামানোতেই পরিষ্কার ছিল ৷ তবুও মোহনবাগান যে ধারাবাহিক ভালো ফুটবল খেলছে, তেমনটা নয় ৷ চ্য়াম্পিয়নশিপ রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্য়াচেও ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে 1-1 আটকে গিয়েছিল তারা ৷ তবে খেতাবি লড়াইয়ে শনিবার পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়াল সবুজ-মেরুন ৷ সিনিয়রদের বদান্যতায় আটবছর পর কলকাতা লিগ ঘরে তুলল মোহনবাগান ৷
বারাসতে এদিন মিনি ডার্বিতে মহামেডান স্পোর্টিংকে এদিন দশজনে হয়েও 3-2 গোলে হারাল মোহনবাগান ৷ সেইসঙ্গে চ্য়াম্পিয়নশিপ রাউন্ডে তিন ম্য়াচে সাত পয়েন্ট নিয়ে খেতাব ঘরে তুলল তারা ৷ এই নিয়ে 31 বার লিগ চ্য়াম্পিয়ন হল মোহনবাগান ৷ সবুজ-মেরুনের হয়ে জোড়া গোল সাহাল আব্দুল সামাদ ৷ জয়সূচক গোলটি এল পরিবর্ত হিসেবে নামে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা থেকে ৷
জিতলেই চ্যাম্পিয়ন ৷ এমতাবস্থায় গত কয়েকটি ম্য়াচের মতোই খেতাবি লড়াইয়ের শেষ ধাপে এদিন একাদশে সাত সিনিয়র দলের ফুটবলারকে নিয়ে শুরু করেন বাস্তব রায় ৷ রাহুল ভেকে, শুভাশিস বোস, সাহাল আব্দুল সামাদ, কিয়ান নাসিরি, মনবীর সিং, দীপক টাংরি এবং লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে'কে নামিয়ে দেয় মোহনবাগান ৷ ধারে-ভারে যোজন এগিয়ে থাকা সবুজ-মেরুন সহজেই খেতাব জিতে নেবে, এমনই প্রত্যাশা ছিল অনুরাগীদের ৷ সেই প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে 26 মিনিটে বাগানকে এগিয়ে দেন সাহাল ৷ কিন্তু প্রথমার্থের শেষদিকে মহামেডানকে সমতায় ফেরান লালরেমসাঙ্গা ৷ মোহনবাগানের সঙ্গে খেতাবি লড়াইয়ে ছিল তারাও ৷ ফলত এই গোল তাদেরকেও চ্য়াম্পিয়নশিপের ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনে সাদা-কালো শিবিরকে ৷
কথাতেই আছে, পুরনো চাল…. 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/W0ynVT7nrx— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 19, 2026
প্রথমার্ধের শেষদিকে গোলের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ শুরু করে মহামেডান ৷ 60 মিনিটে লাল-কার্ড দেখে মহামেডানকে ম্য়াচে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন গোলরক্ষক দীপ্রভাত ঘোষ ৷ গোলদাতা লালরেমসাঙ্গা'কে তিনি বক্সে জার্সি টেনে ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় মহামেডান ৷ স্পটকিক থেকে গোল করে মহামেডানকে খেতাবের খুব কাছে নিয়ে যান মহীতোষ ৷ দশজনে হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এক গোলে পিছিয়ে পড়ে তেড়েফুঁড়ে ওঠে বাগান ৷ ছ'মিনিট বাদেই দ্বিতীয় গোল করে দলকে সমতায় ফেরান সাহাল ৷
এরপর 72 মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে জয়সূচক গোল সায়নের ৷ সুপার-সাব হিসেবে সাহালেরই পাস থেকে 3-2 করেন তিনি ৷ নিউমেরিক্য়াল সুপ্রিমে এগিয়ে থেকেও বাকি সময়ে ম্য়াচের রাশ আর নিজেদের পায়ে নিতে পারেনি মহামেডান ৷ ফলে এক গোলের লিড ধরে রেখে খেতাব জিতে নেয় মোহনবাগান ৷ অন্য ম্যাচে কোল ইন্ডিয়াকে ইস্টবেঙ্গল 7-0 গোলে হারালেও তা মূল্যহীন হয়ে যায় ৷ তিন ম্য়াচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করল লাল-হলুদ ৷