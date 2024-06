বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন মুলুকে পাড়ি বিরাটের, বিমানবন্দরে দিলেন অটোগ্রাফ

Virat Kohli Has Left for the USA: বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় উড়ে গেলেন 'কিং কোহলি' ৷ এর আগে দু'ধাপে ভারতীয় দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গিয়েছে ৷ ইতিমধ্য়েই রোহিত-জাজেদা-হার্দিকরা নিউইর্য়কে প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে ৷ বিরাট কবে নিউউর্য়ক পৌঁছবেন তা নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে ধোঁয়াশা ছিল ৷ বৃহস্পতিবার আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন বিরাট কোহলি। আজ তিনি নিউইর্য়কে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ৷ 1 জুন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একমাত্র ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলবে ভারত ৷ বিরাট-রোহিতরা বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে 5 জুন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৷ এদিন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে এয়ারপোর্টে কার্যত ঘিরে ধরেন‌ পাপারাজ্জিরা ৷ ভক্তদের অটোগ্রাফের আবদার মেটান কোহলি ৷