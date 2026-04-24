নাম বিভ্রাটে প্রথম ভোট থেকে বঞ্চিত তরুণী ! বিএলও-র গাফিলতিতে ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রাম
Published : April 24, 2026 at 5:15 PM IST
মালদা, 24 এপ্রিল: গণতন্ত্রের উৎসবের দিনেই বড়সড় বঞ্চনার অভিযোগ ! নামের বিভ্রাট এবং বিএলও-র গাফিলতির জেরে জীবনের প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলেন না এক তরুণী । ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল মালদার চাঁচল থানার সিহিপুর গ্রামে । শুক্রবার সকালে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান এবং তাঁর শাস্তির দাবিতে সরব হন ।
অভিযোগের কেন্দ্রে তরুণী হুশনারা বেগম । তাঁর দাবি, ভোটের আগের দিন বারবার বিএলও-র কাছে ভোটার স্লিপ চেয়েও পাননি । পরিবারের তরফে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও, তাঁদের জানানো হয় যে হুশনারার নাম নাকি ভোটার তালিকায় নেই । ফলে প্রথমবার ভোট দেওয়ার স্বপ্নভঙ্গ হয় তরুণীর ৷
কিন্তু ঘটনার মোড় ঘুরে যায় ভোটের পরের দিন সকালে । অভিযোগ, শুক্রবার হঠাৎই সংশ্লিষ্ট বিএলও আক্তার হোসেন হুশনারার বাড়িতে গিয়ে ভোটার স্লিপ তুলে দেন এবং জানান, তাঁর নাম তালিকায় রয়েছে ! এই আচমকা 'সংশোধন'-এ ক্ষোভে ফেটে পড়েন হুশনারা ও তাঁর পরিবার । মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে । গ্রামবাসীরাও রাস্তায় নেমে বিএলওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ।
হুশনারার কথায়, "বারবার স্লিপ চেয়েছি, কিন্তু দেওয়া হয়নি । আজ ভোটের পরের দিন এসে স্লিপ দেওয়া হচ্ছে ! আমার জীবনের প্রথম ভোটটা আর দেওয়া হল না, এর দায় কে নেবে ?" তাঁর বাবা হোসেন আলির অভিযোগও একই সুরে, "আমরা বহুবার খোঁজ নিয়েছি । তখন বলা হল নাম নেই । আজ আবার বলা হচ্ছে নাম আছে ! এই গাফিলতির জন্য আমার মেয়ে ভোট দিতে পারল না ।"
চাপের মুখে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন বিএলও আক্তার হোসেন । তাঁর দাবি, একই নামের দুই মহিলার মধ্যে বিভ্রান্তির জেরেই এই ভুল হয়েছে । "দুর্ভাগ্যবশত ভুল হয়ে গিয়েছে," স্বীকারোক্তি তাঁর ।
তবে সেই স্বীকারোক্তিতে ক্ষোভ কমেনি গ্রামবাসীর । তাঁদের বক্তব্য, এমন গাফিলতি গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত । হুশনারাও অনড়, "আমার ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, না হলে দোষীর শাস্তি চাই ।"
ঘটনাটি ঘিরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । প্রথম ভোটের স্বপ্নভঙ্গের এই কাহিনি যেন গোটা ব্যবস্থাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে ।
