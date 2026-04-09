'পথের কাঁটা' সরাতেই বাংলায় SIR, বিজেপিকে বিঁধলেন যোগেন্দ্র

'পথের কাঁটা' সরাতেই বাংলায় SIR, বিজেপিকে বিঁধলেন যোগেন্দ্র
এসআইআর প্রক্রিয়ার দু'টি রূপ আছে বলে মনে করেন যোগেন্দ্র ৷ একটি সাধারণ, অন্যটি বিশেষ ৷ তাঁর মতে, বাংলায় বিজেপি বিরোধী ভোট কাটতেই SIR হচ্ছে ৷
Published : April 9, 2026 at 7:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 এপ্রিল: অপ্রতিরোধ্য বিজেপিকে বেগ দিয়েছে বাংলা ৷ আর তাই বাংলায় বিশেষ এসআইআর করে বিজেপি বিরোধী ভোটারদের নাম কাটার চেষ্টা চলছে ৷ এমনটাই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক যোগেন্দ্র যাদব ৷
তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশন যা করছে সেটাকে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন না-বলে স্পেশাল ইম্পেডিমেন্ট রিভিশন বলা উচিত ৷ 'ইম্পেডিমেন্ট' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বাধা বা প্রতিবন্ধকতা দূর করা ৷
একদা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের অন্যতম শীর্ষনেতা যোগেন্দ্র মনে করেন, দেশজুড়ে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' শুরু করেছে বিজেপি ৷ তাদের একমাত্র লক্ষ্য সব রাজ্য়ে বিজেপির সরকার তৈরি করা ৷ সেখানেই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাংলা ৷ আর তাই শাসক দলের ভোট কেটে জয়ের রাস্তা সুগম করতে চাইছে বিজেপি ৷ যোগেন্দ্র যখন একথা বলছেন, তার আগে নির্বাচনী জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ভোট কেটে তৃণমূলকে হারানো সম্ভব নয় ৷
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি-র সঙ্গে কথা বলার সময় যোগেন্দ্র এসআইআর প্রক্রিয়ার দু'টি রূপ আছে বলে ব্যাখ্যা করেন ৷ একটি হল সাধারণ এসআইআর ৷ অন্যটি বিশেষ ৷ সাধারণ এসআইআর দেশের সর্বত্র হচ্ছে ৷ তাতে প্রাথমিক তালিকায় নাম কাটা যাচ্ছে ৷ কিন্তু বাংলার প্রক্রিয়া বেশ জটিল বলে দাবি করেন যোগেন্দ্র ৷ সেখানে অতিরিক্ত তালিকাতেও ভোটারদের নাম বাদ পড়ছে ৷ বাংলায় খসড়া তালিকায় 63 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল ৷ এক এক করে মোট 12টি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় মোট 90 লক্ষেরও বেশি নাম বাদ গিয়েছে ৷ যোগেন্দ্রকে ভাবাচ্ছে এই অতিরিক্ত 27 লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি ৷ তিনি আরও মনে করেন এই 27 লক্ষ অতিরিক্ত নাম বাদ যাওয়ায় তৃণমূলকে কমবেশি 70টি আসনে চাপে থাকতে হবে ৷ বিজেপি কার্যত ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে ৷
বিজেপি নেতারাও এ কথাই বলে আসছেন প্রথম থেকে ৷ তাঁদের আশা গত বিধানসভা এবং 2024 লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল তাঁদের থেকে যতটা এগিয়ে, সেই ব্যবধান প্রায় সমান সমান হয়ে আসবে এই 27 লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার ফলে ৷ এদিন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় এবার দিল্লিতেও এসআইআর হবে ৷ তার কী প্রভাব পড়তে পারে ?
যোগেন্দ্রর জবাব, এসআইআর নামক ঝঞ্ঝাট যেখানেই হবে সেখানেই সমস্য়া হবে ৷ তিনি জানতে চান, দিল্লির কতজন ভোটার নিশ্চিত করে বলতে পারেন, 24 বছর আগে তাঁরা কোথায় ভোট দিয়েছিলেন ৷ যোগেন্দ্র আরও মনে করেন, যাঁরা বস্তিতে থাকেন বা অস্থায়ী অন্য কোথাও থাকেন তাঁদের নাম বাদ যাবে বেশি পরিমাণে ৷