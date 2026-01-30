বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর স্ত্রীর ঘাসফুলে যোগদান কি ছাব্বিশে তৃণমূলকে সুবিধে দেবে
1990 সালে দ্বিতীয় স্ত্রী অরুণা মার্ডির সঙ্গে আইনি বিয়ে খগেন মুর্মুর ৷ প্রথমে তিন স্ত্রী একসঙ্গে থাকলেও 14 বছর আগে অরুণা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন৷
Published : January 30, 2026 at 5:15 PM IST
মালদা, 30 জানুয়ারি: এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু অরুণা মার্ডি ৷ দু’দিন আগে রাজ্যের শাসকদলে যোগ দিয়েছেন তিনি ৷ তিনি মালদা উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর দ্বিতীয় স্ত্রী ৷ তাঁকে দাবার বোড়ে করে যে ঘাসফুল শিবির ছাব্বিশের নির্বাচনের ঘুঁটি সাজাচ্ছে, এনিয়ে নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল ৷ আরও শোনা যাচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনে হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করার কথাও ভাবছে তৃণমূল ৷ কিন্তু ভোটের ময়দানে অরুণা মার্ডি কতটা প্রভাব ফেলতে পারবেন, বিজেপির ভোট ব্যাংকে কতটা থাবা বসাতে পারবেন, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় শাসকদলেরই একাংশ ৷ এই পরিস্থিতিতে দিল্লি থেকে খগেন মুর্মুর জেলায় ফেরার অপেক্ষায় পদ্ম শিবির ৷
আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও বহুবিবাহ প্রথা চালু রয়েছে ৷ খগেন মুর্মুর তিন স্ত্রী ৷ প্রথম স্ত্রীর নাম মঞ্জু কিসকু ৷ মঞ্জুদেবীর সঙ্গেই তিনি বর্তমানে মালদা শহরের বাঁধ রোডে থাকেন ৷ 1990 সালের 19 সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় স্ত্রী অরুণা মার্ডির সঙ্গে আইনি বিয়ে হয় তাঁর ৷ প্রথম প্রথম তিন স্ত্রী একসঙ্গে থাকলেও 14 বছর আগে অরুণা মার্ডি আলাদা থাকার বিষয়ে মনস্থির করেন ৷ তাঁর স্বামীই মালদা শহরের দুই নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনিতে তাঁকে একটি ফ্ল্যাট কিনে দেন ৷ অরুণা মার্ডির নিজের কোনও সন্তান নেই ৷ ওই ফ্ল্যাটে তিনি তাঁর দত্তক নেওয়া মেয়েকে নিয়ে থাকতে শুরু করেন ৷ জেলা শিক্ষা দফতরের এই কর্মী একসময় সিপিআইএম-এর মহিলা সমিতির সদস্যা ছিলেন ৷ তবে খগেন মুর্মু সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর অরুণাকে সেভাবে রাজনীতির ময়দানে দেখা যায়নি ৷ এমনকি কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতেও তাঁকে কেউ দেখতে পায়নি ৷
দ্বিতীয় স্ত্রী তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর দিল্লি থেকে সাংসদ জানিয়েছেন, তিনি সোশাল মিডিয়া মারফৎ বিষয়টি জানতে পেরেছেন ৷ আগে থেকে কিছুই জানতেন না ৷ এই ঘটনাকে তিনি তৃণমূলের নোংরা রাজনীতি বলেও মন্তব্য করেছেন ৷ কিন্তু তৃণমূল সূত্রে জানা যাচ্ছে, অরুণা মার্ডির তৃণমূলে যোগ দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল গত 8 জানুয়ারি ৷ সেদিন মালদায় এসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেদিনই তৃণমূলের এক নেতা অরুণাকে নিয়ে অভিষেকের সঙ্গে দেখা করেন ৷ তিনজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় ৷ এরপরেই 28 জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও বনমন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার হাত থেকে ঘাসফুলের পতাকা ধরেন অরুণা ৷
সেখানে উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দাসও ৷ তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়, এই যোগদানের নেপথ্যে কে রয়েছেন ৷ কারণ, সেদিনই ঘাসফুলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি জানিয়েছিলেন, "যা জানি না তা নিয়ে মন্তব্য করব না ৷ তবে জানতাম, অরুণাদেবী দলে যোগ দেবেন ৷" এনিয়ে অন্ধকারে ছিলেন জেলার দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও তজমুল হোসেনও ৷ তাঁরাও বিষয়টি জানতেন না বলে মন্তব্য করেন ৷ এদিকে প্রসেনজিৎ জানান, "দলের নির্দেশে মালদার একাধিক কর্মসূচি বাতিল করে আমাকে কলকাতায় যেতে হয়েছিল ৷ এর বেশি কিছু বলতে পারব না ৷"
প্রশ্ন উঠছে, অরুণা মার্ডি কি আদৌ আসন্ন নির্বাচনে কোনও ফ্যাক্টর হতে পারবেন ? জেলার নির্বাচন পরিসংখ্যান বলছে, খগেন মুর্মু কোনওদিন ভোটে হারেননি ৷ প্রথমে জেলা পরিষদ, তারপর বিধানসভা নির্বাচনে তিনি সিপিআইএম-এর প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন ৷ প্রয়াত কংগ্রেস নেতা গনি খান চৌধুরীকেও লোকসভা নির্বাচনে হবিবপুর কেন্দ্রে হোঁচট খেতে হয়েছে ৷ বিজেপিতে যোগ দিয়ে 2019 ও 2024 সালে তিনি মালদা উত্তর কেন্দ্রে নির্বাচিত ৷ চব্বিশের নির্বাচনে তিনি 37.18 শতাংশ ভোট পান ৷ ঊনিশের তুলনায় 0.43 শতাংশ কম ভোট পেলেও তাঁর জয় ঠেকাতে পারেননি তৃণমূলের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ওই নির্বাচনে তিনি 31.70 শতাংশ ভোট পান ৷ আগের নির্বাচনের তুলনায় তৃণমূলের ভোট বাড়ে 0.31 শতাংশ ৷ কিন্তু হবিবপুর, গাজোল ও মালদা কেন্দ্র খগেন মুর্মুকে বিপুল লিড এনে দেয় ৷
একুশের বিধানসভা নির্বাচনে হবিবপুর কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী জয়েল মুর্মু ৷ তাঁকে জেতানোর মূল কারিগর সেই খগেন মুর্মু ৷ ওই নির্বাচনে জয়েল পান 48 শতাংশ ভোট ৷ তৃণমূল প্রার্থী সরলা মুর্মু পান 38 শতাংশ ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে মধ্যের 10 শতাংশ ভোটকেই টার্গেট করছে তৃণমূল ৷ তাদের থিংক ট্যাংকের বক্তব্য, এই ভোটের অর্ধেক অংশ তারা নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারলেই কেল্লা ফতে ৷ কিন্তু জেলার রাজনৈতিক মহলের মতে, এই অংক মেলানো তৃণমূলের পক্ষে বড্ড কঠিন ৷ কারণ, হবিবপুরের ভোট রাজনীতিতে শেষ কথা বলেন খগেন ৷ তবে অরুণাকে সেখানে প্রার্থী করা হলে ভোটারদের মনে একটা ধন্দ তৈরি হওয়া অমলূক নয় ৷ তবে এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি নন জয়েল মুর্মু ৷ তাঁর সাফ কথা, "আমি কিছু বলব না ৷ যা বলার সাংসদ বলবেন ৷" একই বক্তব্য দলের মালদা উত্তর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রতাপ সিং-এরও ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা তৃণমূলের এক নেতা বলছেন, "হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি আমাদের কাছে মাইনাস ফ্যাক্টর ৷ তবে একুশের নির্বাচনে মাত্র 10 শতাংশ বেশি ভোট পেয়ে বিজেপি প্রার্থী সেখানে জয় পেয়েছিলেন ৷ অরুণা এই কেন্দ্রে ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারেন বলে মনে করছেন উপরতলার নেতারা ৷ তাঁকে সেখানে প্রার্থী করা হবে কি না আমরা জানি না ৷ তবে শুনেছি, আপাতত অরুণাদেবীকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে ৷ তাঁকে কোনও উন্নয়ন পরিষদের বড় পদেও নিয়ে আসা হতে পারে ৷ তবে এনিয়ে আমাদের কাছে এখনও কোনও খবর আসেনি ৷"
অর্থাৎ অরুণা মার্ডির যোগদানে ভোটে তৃণমূলের কতটা লাভ হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশায় খোদ শাসকদলই ৷ তবে ভোট প্রচারের ময়দানে তিনি যে বিজেপির খগেন মুর্মুর বিরুদ্ধে তৃণমূলের হাতিয়ার হয়ে উঠবেন, তা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই রাজনৈতিক মহলের ৷ সেক্ষেত্রে বঙ্গের ভোট রাজনীতিতে আরও একবার পারিবারিক বিষয় নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি হতে পারে ৷ যেমনটা রাজ্যবাসী দেখেছে বিষ্ণুপুরে ৷