মিম-আইএসএফ-এজেইউপি ত্রিশূল কি ছাব্বিশে তৃণমূলের ভোটব্যাংকে কোপ বসাবে
Published : March 25, 2026 at 4:23 PM IST
মালদা, 25 মার্চ: কাস্তে কিংবা অন্য কোনও অস্ত্র নয়, ত্রিশূলেই ভয় ঘাসফুলের ৷ অন্তত মালদা-মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় ৷ পচা শামুকেও পা কাটে ৷ বাংলার এই প্রবাদ যে কতটা সত্যি, ভোটের ময়দানে বারবার তার প্রমাণ মিলেছে ৷ সামান্য ভোটের ব্যবধানে হেরে যেতে হয়েছে কত বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদদের ৷ তাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা জেলায় ওয়াইসি-সিদ্দিকী-হুমায়ুনের ত্রিশূল এবারের নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়েই এখন কাটাছেঁড়া চলছে শাসকদলের অন্দরে ৷
ভুললে চলবে না, সংখ্যালঘু ভোটের উপর ভর করেই একের পর এক নির্বাচনে বিজয় পতাকা উড়িয়েছে তৃণমূল ৷ কিন্তু ছাব্বিশের ছবিটা এখনও অস্পষ্ট তৃণমূলের ভোট ম্যানেজারদের কাছে ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের অংকটা খানিকটা জটিল হয়ে রয়েছে ৷ এবার বেশ কিছু আসনে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে ৷ আবার রয়েছে সংখ্যালঘু ভোটের সমীকরণও ৷ এবার এআইএমআইএম-এর সঙ্গে সদ্য গঠিত আম জনতা উন্নয়ন পার্টি নির্বাচনী গাঁটছড়া বেঁধেছে ৷
গতকালই রাজ্যে পৌঁছেছেন এআইএমআইএম-এর সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি ৷ তাঁকে স্বাগত জানাতে মুর্শিদাবাদ থেকে ছুটে গিয়েছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির কম্যান্ডার-ইন-চিফ হুমায়ুন কবীর ৷ এই দুটি দল এবার মালদা জেলার 11টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ শুধুমাত্র ইংরেজবাজার কেন্দ্র নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি দুই দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ৷ জেলায় প্রার্থী দেওয়ার কথা আইএসএফ-এরও ৷ তবে সংখ্যালঘু ভোটের সমীকরণে নওশাদ সিদ্দিকী শেষ পর্যন্ত জেলার ক’টি আসনে প্রার্থী দেন, তা এখনও বুঝতে পারছেন না কেউ ৷ একুশের নির্বাচনে আইএসএফ কিন্তু এই জেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ৷
গত লোকসভা নির্বাচনের আগে মিম উত্তর মালদায় প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে ৷ খোদ আসাদউদ্দিন সাহেবও রতুয়ায় সভা করে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেই নির্বাচনে তাঁরা জেলার ভোটে বিশেষ দাঁত ফোটাতে পারেননি ৷ কিন্তু ছাব্বিশের আগে মিম বেশ প্রস্তুতি নিয়েই ময়দানে নেমেছে ৷ ভোট ঘোষণার অনেক আগে থেকে তারা জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের সংগঠন গোছানোর কাজ শুরু করেছে ৷ অধিকাংশ কেন্দ্রে নিজেদের কার্যালয়ও খুলেছে ৷
শুধু মালদা জেলা নয়, পাশের মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এখন ওয়াইসি-সিদ্দিকী-হুমায়ুনের ত্রিশূল নিয়ে ভোট রাজনীতি সরগরম ৷ দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের প্রায় 114টি আসনে এই 'ত্রিশূল' ঘাসফুলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে কোপ বসাতে পারে ৷ গোদের উপর বিষফোঁড়া, গত কয়েকটি নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট গড়ে ভোটের ময়দান থেকে উধাও হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের হারানো জমি ফিরে পাওয়ার মরিয়া চেষ্টা ৷ রাজনৈতিক মহল বলছে, কংগ্রেস যদি ঠিকভাবে ভোটের ময়দানে নামতে পারে, তবে এবার তারা নিশ্চিতভাবে কয়েকটি আসনে জয় পাবে অথবা জয়ের কাছাকাছি থাকবে ৷ কিন্তু তারা এখনও পর্যন্ত নিজেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি ৷ কেন, তার কারণ অজানা ৷
সম্প্রতি মালদায় এসে হুমায়ুন কবীর সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এবারের নির্বাচনের পর রাজ্যে নতুন সরকার গঠনে তাঁরাই নির্ণায়ক ভূমিকা নেবেন ৷ রাজ্যের 182টি আসনে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৷ মিম-এর সঙ্গে নির্বাচনী জোট পরিসরে কিছু আসনের হেরফের যে হতে পারে সেটাই জানিয়ে দিয়েছেন এজেইউপি প্রধান ৷ এদিকে, কিছুদিন আগেই বিহার বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার অংশ নিয়েই চারজন বিধায়ক তুলে নিয়েছে অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন ৷ তেলাঙ্গানার এই রাজনৈতিক দলের নজরে এবার বাংলা ৷ বিহার নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ বিজেপিকে কিছুটা বাড়তি সুবিধে পাইয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ৷ প্রশ্ন হল, বাংলাতেও কি একইভাবে বিজেপিকে সুবিধে পাইয়ে দেবে তারা ?
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য মিমকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না ৷ তিনি বলছেন, "আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, বিজেপি নিজের শক্তিতেই এবার মালদা জেলার প্রতিটি আসনে জয় পাবে ৷ বিজেপি যে এবার বাংলার ক্ষমতায় আসছে তা নিয়ে আমরা নিশ্চিত ৷ আর গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনও দল যে কোনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে ৷ এনিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই ৷ একটা কথা বলতে পারি, এবার বিজেপি সংখ্যালঘুদেরও ভোট পাবে ৷ কারণ, সংখ্যালঘুরা বুঝে গিয়েছেন, তৃণমূল পরিচালিত সরকার এতদিন তাঁদের সঙ্গে বঞ্চনাই করে এসেছে ৷ তাঁদের ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিছু করেনি ৷ তাঁদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কোনও চেষ্টাও করেনি ৷ শুধুমাত্র বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁদের ভুল বোঝানো হয়েছে ৷ তাঁরা তৃণমূলের এই চাল ধরে ফেলেছেন ৷"
মিম-এর জেলা সভাপতি রেজাউল করিমের বক্তব্য, "তৃণমূল এতদিন সংখ্যালঘুদের সঙ্গে প্রতারণা করে এসেছে ৷ তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন সংখ্যালঘুরা ৷ শুধুমাত্র ভাতা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভিক্ষা দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও পরিকল্পনাই নেই ৷ সংখ্যালঘুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও পরিকল্পনা এখনও সামনে আসেনি ৷ একই কাজ করে এসেছে সিপিআইএম আর কংগ্রেসও ৷ অনেকে আমাদের বিজেপির বি টিম বলে কটাক্ষ করছে ৷ একুশের নির্বাচনে কিন্তু আমরা বাংলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি ৷ তাহলে সেই নির্বাচনে বিজেপি এত আসন পেল কীভাবে ? সংখ্যালঘুরা বুঝে ফেলেছেন, এত বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থে তাঁদের ব্যবহার করেছেন ৷ তাঁদের নিজেদের অধিকার এখন নিজেদেরই বুঝে নিতে হবে ৷ এবার আমরা বাংলার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি ৷ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে আমাদের জোট হয়েছে ৷ আমরা নিশ্চিত, সংখ্যালঘু মানুষের বিপুল সমর্থন আমাদের পক্ষেই যাবে ৷ ব্যারিস্টার ওয়াইসি সাহেব রাজ্যে এসেছেন ৷ আমরা তাঁর বার্তার দিকে তাকিয়ে ৷"
যদিও মিম-আইএসএফ-এজেইউপির মতো দলকে পাত্তা দিতেই রাজি নন তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি ৷ তাঁর সাফ কথা, "রাজ্যের 294টি আসনে আমাদের একজনই প্রার্থী ৷ তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকে দেখেই মানুষ তৃণমূলকে ভোট দেবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের জন্য সরকারি প্রকল্প তৈরি করেছেন ৷ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেসব প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছে সবাই ৷ যে কোনও সমস্যায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ এসআইআর নিয়েও তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ বাংলার মানুষ এসব ভুলতে পারে না ৷ তাই মিম, আইএসএফ, জেইউপি যতই ভোটে নামুক না-কেন, তাদের মানুষ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে ৷ তারা আসলে সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে সুবিধে করে দিতেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ মানুষ সব বোঝে ৷ ভোটেই তারা উত্তর দিয়ে দেবে ৷"
রহিম সাহেব যতই ওয়াইসি-নওশাদ-হুমায়ুন ত্রিশূলকে উড়িয়ে দিন, এই তিনটি দল যে এবারের নির্বাচনে তাঁদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা নিয়ে কিন্তু অনেকেই নিশ্চিত ৷ তার উপর মালদা জেলায় প্রায় আট লাখ ভোটার এসআইআর বিচারাধীনের তালিকায় ৷ মুর্শিদাবাদে সেই সংখ্যাটা প্রায় 11 লাখ ৷ এঁদের মধ্যে কিছু ভোটার চূড়ান্ত তালিকায় ঠাঁই পেলেও নির্বাচনের আগে যে 100 শতাংশ ভোটারের নাম সেই তালিকায় উঠবে, তার নিশ্চয়তা আপাতত নেই ৷