এসপ্ল্যানেডে বিশ্বকাপের ছোঁয়া! সামিল হওয়ার আহ্বান বাইচুং ভুটিয়ার
আগামী 5-6 জুলাই ময়দানে ফুটবল ম্যাচ ও ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে জমায়েত করা হবে৷
Published : July 4, 2026 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: ফুটবল জ্বরে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। ফুটবল প্রেমীদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুরু হয়েছে সেরা উৎসব ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ। কিন্তু, এই খেলা পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাওয়ার প্রতিবাদে বিরোধিতা করছেন এক শ্রেণির ফুটবল প্রেমী। সেই প্রতিবাদের অঙ্গ হিসাবেই ‘বৈচিত্র্যের সুন্দর ফুটবলই হোক শোষিতের প্রতিবাদের উৎসব’, শীর্ষক ম্যাচের আয়োজন করছে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই।
ধর্ম-রং-বর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ফুটবলপ্রেমীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। আগামী 5 এবং 6 জুলাই ময়দানে ফুটবল ম্যাচ ও ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে জমায়েতের আয়োজন হতে চলেছে। আর তাতে সামিল হওয়ার আহ্বান জানালেন বাইচুং ভুটিয়া। ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে সকল ফুটবল প্রেমীদের অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।
ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের (ডিওয়াইএফআই) সম্পাদক শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, "আমাদের কাছে ফুটবল অবশ্যই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক, যৌথতার প্রকাশ। ফুটবল মাঠের গ্যালারি সততই শোষিতের উৎসব। পৃথিবীর ইতিহাসে নানা সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রতিবাদের সাক্ষ্য বহন করছে ফুটবল মাঠ। কখনও গর্জে উঠেছে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে, আবার কখনও গ্যালারিতে তালে তালে স্লোগান উঠেছে ফ্রী ফ্রী প্যালেস্টাইন। এই বৈচিত্র্যই আসলে ফুটবলের সৌন্দর্য। আর এই সৌন্দর্যকেই ধ্বংস করতে চায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।’’
এবার ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসেছে আমেরিকা ও মেক্সিকোতে। বিশ্বকাপের শুরু থেকেই আমেরিকায় ট্রাম্প প্রশাসন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশগুলোর ওপর নানা কায়দায় আক্রমণ শানিয়ে চলেছে বলে অভিযোগ করেছেন ডিওয়াইএফআই-এর এই নেতা। তিনি বলেন, ‘‘প্রাথমিক স্তরে কঙ্গোর সমর্থকদের বিশ্বকাপের মাঠে ঢুকতে দেয়নি ট্রাম্প প্রশাসন। ভিসা বাতিল করেছে অন্যায় ভাবে। ইরানের সমর্থকদের কাছ থেকে পতাকা কেড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে দাদাগিরি কায়েম করার আধিপত্য নিয়েই। এরকম বহু বৈষম্যমূলক আচরণ ফুটবলের ব্যাপক বৈচিত্র্যকেই আঘাত করে আসলে।’’
শ্রীজীব গোস্বামীর আরও বক্তব্য, ‘‘বিশ্বকাপের ম্যাচের টিকিটের মূল্য ধরাছোঁয়ার বাইরে। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে টিকিট দর। আর টিভির পর্দায় দেখতে গেলেও সাবস্ক্রিপশনের নামে এক কথায় লুঠ করছে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারি করা বিগ কর্পোরেট মিডিয়া হাউসগুলো। আমাদের দেশেও দর্শকদের খেলা দেখতে খরচ বেড়েছে বহুগুণ। শুধুমাত্র ট্রাম্প এবং শাসক শ্রেণীর গুণগান করা ইলেকট্রনিকস মিডিয়াই স্বত্ত্ব পাবে, এরকম নীতিই ফুটবলের সর্ববৃহৎ উৎসবকেও আমাদের থেকে দূরে করে দিচ্ছে এবার।"
সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি সোহম মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ফুটবল আসলেই আমাদের প্রাণের খেলা, আমাদের বেড়ে ওঠার সাথী, প্রতিবাদের যৌথতার প্রকাশ। সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় ফুটবলের কর্পোরেটাইজেশনের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। ফুটবলের বৈচিত্র্যকে আরও প্রসারিত করতেই আমরা লড়ে যাব রাজপথ থেকে খেলার মাঠে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে। আসুন মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজির কারবারিদের হাত থেকে ফুটবলকে বাঁচাতে বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে পাড়ার মাঠ সর্বত্রই সোচ্চার হই আমরা একসঙ্গে।"