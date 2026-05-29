ফলতায় 'কাটমানি'-কাণ্ডে জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভের বিস্ফোরণ শ্রমিকদের

ফলতায় 'কাটমানি'-কাণ্ডে জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভের বিস্ফোরণ শ্রমিকদের
জাহাঙ্গির খানের মদতে তোলবাজির অভিযোগ ৷ প্রতিবাদ করলে কাজ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি !
Published : May 29, 2026 at 2:43 PM IST
ফলতা, 29 মে: কাটমানি বিক্ষোভ এবার ফলতায় ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ)-এর সামনে শ্রমিক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় ৷ দীর্ঘদিন ধরে জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার কাটমানি নেওয়া, অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়েও প্রাপ্য মজুরি না-দেওয়া, শ্রমিকদের ভয় দেখানো এবং রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগে আন্দোলনে নামলেন একাধিক শ্রমিক ৷ আর এই অভিযোগ উঠেছে ফলতার কলাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতা তথা ঠিকাদার সুরজিৎ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে ৷
শ্রমিকদের অভিযোগ, জাহাঙ্গির খানের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় শ্রমিকদের উপর শোষণ চালিয়েছেন সুরজিৎ ৷ ফলতা বিধানসভার পুনর্নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হওয়ার পর শ্রমিকরা নিজেদের ন্যায্য অধিকার এবং প্রাপ্য অর্থ ফেরতের দাবিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফলতার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অন্তর্গত নিপা কোম্পানিতে বহু বছর ধরে শ্রমিকদের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়া হতো বলে অভিযোগ ৷
আন্দোলনকারী শ্রমিকদের অভিযোগ, গরিব শ্রমজীবী মানুষের মজুরি থেকে নিয়মিত টাকা কেটে নেওয়া হতো ৷ আর সেই কাটমানির সঙ্গে জড়িত ছিলেন সুরজিৎ প্রামাণিক নামে এক তৃণমূল নেতা ৷ যিনি স্থানীয়ভাবে শ্রমিক ঠিকাদার হিসেবেও পরিচিত ৷ শ্রমিকদের অভিযোগ, কোম্পানিতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে এবং চাকরি টিকিয়ে রাখার অজুহাতে তাঁদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হতো ৷
শুধু তাই নয় শ্রমিকদের দাবি, তাঁদের দিয়ে দিনে 12 ঘণ্টা, কখনও 16 এমনকি 18 ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হতো ৷ অথচ অতিরিক্ত কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক মিলত না ৷ ওভারটাইমের টাকা কোথায় যেত, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারীরা ৷ শ্রমিকদের অভিযোগ, বাড়তি সময়ের কাজের অর্থের একটি বড় অংশ চলে যেত স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয়ে ৷ এই পুরো প্রক্রিয়া পরিচালিত হতো জাহাঙ্গির খানের প্রভাব খাটিয়ে ৷ আর কাটমানির টাকা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতেন সুরজিৎ প্রামাণিক ৷
শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানানো হলেও, তা মানেনি কর্তৃপক্ষ ৷ উলটে যাঁরা প্রতিবাদ করলে, কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে ৷ আন্দোলনকারীদের দাবি, প্রতিবাদ করলেই চলত হুমকি, কখনও মারধরের ঘটনাও ঘটেছে ৷ ফলে ভয় এবং চাপে এতদিন কেউ মুখ খুলতে পারেননি বলে অভিযোগ শ্রমিকদের একাংশের ৷ কিন্তু, পরিস্থিতি বদলানোর আশায় এখন তাঁরা একজোট হয়ে আন্দোলনের পথে নেমেছেন ৷
এই বিষয়ে বুবাই হালদার নামে এক শ্রমিক বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়া হয়েছে ৷ সুরজিৎ প্রামাণিক নামে ওই ব্যক্তি নিয়মিত টাকা নিত। জাহাঙ্গির খানের নেতৃত্বেই সবকিছু চলত ৷ কেউ প্রতিবাদ করলে মারধর পর্যন্ত করা হতো ৷ আমরা গরিব মানুষ, চাকরি চলে যাওয়ার ভয় ছিল ৷ তাই চুপ করে থাকতে হয়েছে ৷ কিন্তু, এখন আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার চাই ৷"
তিনি আরও বলেন, "রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে আমরা আশা করছি পরিস্থিতি বদলাবে ৷ ইতিমধ্যেই বিজেপির কয়েকজন নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, আর কাটমানি দিতে হবে না ৷ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেছেন তাঁরা ৷"
স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবব্রত প্রামাণিক দাবি করেছেন, "এত বছর ধরে জাহাঙ্গির খানের নেতৃত্বে এখানে তোলাবাজি চলেছে ৷ শ্রমিকদের কষ্টের টাকা কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৷ এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে ৷ আমরা শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ দিতে চাই ৷ এক টাকাও আর কাউকে কাটমানি দিতে হবে না ৷ শ্রমিকরা নিজেদের উপার্জিত টাকা নিজেরাই বাড়িতে নিয়ে যাবেন ৷"
আন্দোলনরত আরেক শ্রমিক বিশ্বজিৎ হাতি অভিযোগ করেন, "শ্রম দিবসের দিনও আমাদের কাজ করতে হতো ৷ কোনও ছুটি ছিল না ৷ যদি কেউ ছুটি চাইত, তাহলে কাজ থেকে বের করে দেওয়ার ভয় দেখানো হতো ৷ জাহাঙ্গির খান, ঘনিষ্ঠ সুরজিৎ প্রামাণিকের নির্দেশেই এসব চলত ৷ শুধু তাই নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সভা-মিছিলে যেতে বাধ্য করা হতো ৷ কেউ না-গেলে চাকরি কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো ৷"
বিশ্বজিতের অভিযোগ, "আমাদের ঘাম ঝরানো টাকার একটা অংশ কাটমানি হিসেবে নেওয়া হয়েছে ৷ এখন আমরা চাই সেই টাকা ফেরত দেওয়া হোক ৷ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের উপর অত্যাচার হয়েছে ৷ শ্রমিকদের মানুষ বলে মনে করা হয়নি ৷"
এই বিক্ষোভ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে এলাকায় ৷ যদিও, অভিযুক্ত সুরজিৎ প্রামাণিক বা তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগের বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ তবে শ্রমিকদের আন্দোলন ঘিরে ইতিমধ্যে ফলতা শিল্পাঞ্চলে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ৷