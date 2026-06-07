তালা ভেঙে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ঢুকলেন বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ! ফের প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

তালা ভেঙে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ঢুকলেন বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ! ফের প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
ফের প্রকাশ্যে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা !
Published : June 7, 2026 at 9:08 PM IST
কোচবিহার, 7 জুন: গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে । জেলা কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তালা ভেঙে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ঢুকে পড়লেন দলের একাংশ কর্মী-সমর্থক । রবিবার দুপুরে কোচবিহার জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ঘিরে এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ।
বিক্ষুব্ধ কর্মীদের অভিযোগ, জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার নিজের ইচ্ছামতো সংগঠন পরিচালনা করছেন এবং দলীয় কর্মীদের কার্যত অফিস থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন । তাঁদের দাবি, শনিবার একটি বৈঠকের জন্য কার্যালয়ে এসে দেখেন গেটে তালা ঝুলছে। এরপর রবিবার ক্ষুব্ধ কর্মীরা তালা ভেঙে অফিসে প্রবেশ করেন ।
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছায়ারানি বর্মনের অভিযোগ, "আমরা দলের কর্মী হয়েও পার্টি অফিসে ঢুকতে পারব না কেন ? জেলা সভাপতির একতরফা সিদ্ধান্তে অফিসে তালা লাগানো হয়েছে । এর কোনও অধিকার তাঁর নেই ।" এখানেই থেমে না থেকে জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগও তোলেন তিনি ।
ছায়ারানি দেবীর অভিযোগ, "দলের জেলা সভাপতি বিজেপির দালাল ৷" তাঁর দাবি, ভোটের সময় বিজেপির কাছ থেকে সুবিধা নেওয়া হয়েছে এবং অতীতেও একাধিকবার দলবিরোধী কাজ করেছেন জেলা সভাপতি । এ ব্যাপারে তাঁর কাছে প্রমাণও রয়েছে, শীর্ষ নেতৃত্ব দেখতে চাইলে তিনি দেখাবেন বলেও জানান ৷
অন্যদিকে, দলের স্থানীয় নেত্রীর তোলা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার । তাঁর দাবি, "আজ কোনও বৈঠকের কথা আমাকে জানানো হয়নি । যাঁরা এই অভিযোগ করছেন, তাঁরা আদৌ কংগ্রেসের স্বার্থে কাজ করেন না । এর আগেও পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছেন । এদিনও ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটপাট হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "শনিবার অর্ধেক এবং রবিবার সারাদিন পার্টি অফিস বন্ধ থাকে ৷ প্রদেশ থেকে জেলা, কংগ্রেসের সর্বত্রই এই নিয়ম রয়েছে ৷ আসলে কোচবিহারে কংগ্রেসের সংগঠনকে দুর্বল করার চক্রান্ত চলছে । যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হবে । প্রয়োজন হলে দল থেকেও বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা হবে ।"
জেলা কংগ্রেসের অন্দরের এই সংঘাত প্রকাশ্যে চলে আসায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিধানসভা ভোটের পর সংগঠনের ভিতরে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষেরই কি বহিঃপ্রকাশ এই ঘটনা, উঠছে সেই প্রশ্নও । কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে আপাতত কংগ্রেসের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ।