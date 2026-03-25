গঙ্গারামপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, নেতার চালানো গুলিতে গুরুতর জখম কর্মী !
বাড়ি ফেরার সময় তৃণমূল কর্মীর গাড়ি আটকে গুলি চালানোর অভিযোগ ৷ ঘটনার পর থেকে পলাতক তৃণমূল নেতা-সহ অভিযুক্ত 3 জন ৷
Published : March 25, 2026 at 2:25 PM IST
গঙ্গারামপুর, 25 মার্চ: ভোটের মুখে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনায় গুলি চালানোর অভিযোগ ৷ ঘটনায় তৃণমূলের এক কর্মীকে গুরুতর জখম অবস্থায় আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে ৷ অভিযোগ, তৃণমূল নেতার চালানো গুলিতে আহত হয়েছেন দলেরই ওই কর্মী ৷ মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের আউট কলোনি এলাকায় ৷ আহত তৃণমূল কর্মীর নাম শিবা চৌধুরী ৷ গঙ্গারামপুরের টাউন সভাপতি বাবু চৌধুরী ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে শিবা চৌধুরী নিজের গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সেই সময় দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর হামলা চালায় ৷ শিবাকে লক্ষ্য করে গুলি করে তারা ৷ তবে আহত শিবা চৌধুরীর পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূলের এসসি, এসটি ও ওবিসি সংগঠনের গঙ্গারামপুর টাউনের সভাপতি বাবু চৌধুরী তাঁকে গুলি করেছেন ৷ ঘটনার সঙ্গে মোট তিনজন জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন আহত তৃণমূল কর্মীর ভাই বিপ্লব চৌধুরী ৷
তিনি বলেন, "আমার দাদা গাড়ি নিয়ে আসছিল ৷ সেই সময় সামনে বাবু চৌধুরীর গাড়ি ছিল ৷ দাদা হর্ন দিলেও সাইড দিচ্ছিল না ৷ তারপরে হঠাৎই থানার সামনে দাদার গাড়িটাকে চেপে দেয় ৷ এরপর দাদা গাড়ি থামালে, ওরা আমার দাদাকে গুলি করে ৷ কী কারণে গুলি করল, বলতে পারব না ৷ পুরনো কোনও শত্রুতাও নেই ৷ দাদার বাঁদিকে গুলি লেগে পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ৷ এখন আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছে ৷ দাদা গাড়িতে একাই ছিল এবং বাবু চৌধুরীরা তিনজন ছিল ৷"
ভোটের আগে এমন ঘটনায় বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ দলের একজন নেতার বিরুদ্ধে এক সক্রিয় কর্মীকে গুলি করার অভিযোগের বিষয়টিকে পুলিশের উপরেই ছেড়ে দিলেন গঙ্গারামপুর বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী গৌতম দাস ৷ তিনি বলেন, "গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ আমি যা শুনলাম বাবু চৌধুরী এবং শিবা চৌধুরী দু’জনেই তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ৷ বাবু চৌধুরী গুলি করেছে ৷ কী কারণে করল সে বিষয় নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি ৷ যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে ৷ তৃণমূল করে বলে দুষ্কৃতীরা ছাড়া পেয়ে যাবে, এমনটা কখনওই হবে না ৷"
এ নিয়ে গঙ্গারামপুরের বিজেপি প্রার্থী সত্যেন রায় এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "গতকাল রাতে গঙ্গারামপুর থানা সামনে সমাজবিরোধী বাবু চৌধুরী তৃণমূল কংগ্রেসের একজন কর্মীকে গুলি করেছে ৷ তিনি বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি, এসটি ও ওবিসি সেলের টাউন সভাপতি ৷ শান্ত গঙ্গারামপুরকে অশান্ত করবার চেষ্টা করছে এই সমস্ত সমাজ বিরোধীরা ৷ প্রশাসনের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ অপরাধীদের ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ৷"
এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, "শনিবার রাতে গঙ্গারামপুর থানার সামনে একটি গুলি চলার ঘটনা শুনেছি ৷ কারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাল সেই বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি ৷ গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ শুনেছি আহত যুবক বর্তমানে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷"