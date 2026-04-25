মমতাকে বাংলায় বাবরি মসজিদ গড়তে দেব না: শাহ, 'প্রথম দফাতেই 110 আসন নিশ্চিত'

মমতাকে বাংলায় বাবরি মসজিদ গড়তে দেব না: শাহ, 'প্রথম দফাতেই 110 আসন নিশ্চিত'
শাহ বলেন, বাংলার মানুষ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন । তৃণমূলের বিদায় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । 4 মে ফল ঘোষণার পর মোদিকে সীতাভোগ খাওয়াব ৷
Published : April 25, 2026 at 8:02 PM IST
জামালপুর, 25 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোট মিটতেই রাজনৈতিক পারদ চড়ছে বঙ্গজুড়ে । সেই আবহেই পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জনসভা করে কার্যত আত্মবিশ্বাসের সুর চড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তাঁর দাবি, " প্রথম দফাতেই 110টি আসন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বিজেপির ।" পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ শানান তিনি ।
বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদারের সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় অমিত শাহের বক্তব্যে যেমন ছিল জয়ের দাবি, তেমনই ছিল ধর্মীয় আবেগ, আইন-শৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও নাগরিকত্ব, সব মিলিয়ে এক বিস্তৃত রাজনৈতিক বার্তা । সভার শুরুতেই তিনি স্থানীয় দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করে জনতার সঙ্গে আবেগের সেতুবন্ধন তৈরি করেন । মা বিপত্তারিণী, মা সিদ্ধেশ্বরী, বাবা ধর্মরাজ-সহ একাধিক দেবতার নাম করে প্রণাম জানান তিনি । পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ।
এরপরই সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণে নামেন শাহ । তাঁর কথায়, "বাংলার মানুষ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন । তৃণমূলের বিদায় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ।" 4 মে ফল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'সীতাভোগ' খাইয়ে উদযাপনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি ।
মহিলাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে শাহ বলেন, গত 15 বছরে বাংলায় নারী নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়েছে । আরজি কর, সন্দেশখালি-সহ একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর দাবি, "বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্ধ্যার পর মহিলারা নিরাপদ নন ।" বিজেপি ক্ষমতায় এলে আইন-শৃঙ্খলা এমনভাবে মজবুত করা হবে, যাতে "রাত একটা সময়েও একটি শিশুও নিরাপদে বাইরে বেরোতে পারে ।"
দুর্নীতির অভিযোগেও সরব হন তিনি । কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা 'সিন্ডিকেট রাজ' ও 'ভাইপো ট্যাক্সে' হারিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে শাহ বলেন, বিজেপি সরকার এলে প্রতিটি টাকার হিসাব নেওয়া হবে । নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) নিয়েও তিনি আশ্বাস দেন, মতুয়া ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষদের দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ।
অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও কড়া অবস্থান নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । তাঁর দাবি, "অনুপ্রবেশকারীরা বাংলার যুবকদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে ।" বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁদের চিহ্নিত করে দেশছাড়া করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি । ধর্মীয় ইস্যুতেও তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও বিতর্কিত । অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি বলেন, "বাংলার মাটিতে কোনওভাবেই বাবরি মসজিদ গড়তে দেওয়া হবে না ৷" শাহের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে ।
অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতির ঝুলিও ছিল ভরপুর । মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা, যুবকদের ভাতা এবং কর্মসংস্থানের আশ্বাস দেন শাহ । পাশাপাশি কৃষকদের ধান-আলুর ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দেন ।
সব মিলিয়ে, জামালপুরের সভায় অমিত শাহের বক্তব্য ছিল আক্রমণাত্মক, আবেগঘন এবং প্রতিশ্রুতিমুখর । নির্বাচনের মুখে এই ধরনের বক্তব্য যে রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলছে, তা স্পষ্ট । এখন নজর 4 মের ফলাফলের দিকে, বাংলার মসনদে শেষ হাসি কে হাসে, সেটাই দেখার ।
