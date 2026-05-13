মহিলা সংরক্ষণ কি শুধুই কথার কথা ! বিধানসভায় গৌড়বঙ্গের 27 বিধায়কের মধ্যে একমাত্র নারী সাবিনা

মহিলা সংরক্ষণ কি শুধুই কথার কথা ! বিধানসভায় গৌড়বঙ্গের 27 বিধায়কের মধ্যে একমাত্র নারী সাবিনা
নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত দলগুলির মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও ছিল নাম মাত্র ! কেবল সংসদেই মহিলাদের 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ উদ্দেশ্য ?
Published : May 13, 2026 at 6:44 PM IST
মালদা, 13 মে: সংসদে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ ইস্যুকে বিধানসভা নির্বাচনে হাতিয়ার করেছিল শাসকদল বিজেপি ৷ এ নিয়ে বারবার কথাও উঠেছে ৷ এবারের ভোটে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন একাধিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ৷ কিন্তু, বাংলার কোনও দল প্রার্থী তালিকা তৈরির সময় সে’কথা ভেবেছে কি ? এ নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে ৷
নারী অর্ধেক আকাশ ৷ বিদ্বজ্জনদের কথায় বারবার এই শব্দগুলি পাওয়া যায় ৷ কিন্তু, ভোটের বাংলায় সত্যিই কি নারী অর্ধেক আকাশ হতে পারল ? গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় কিন্তু তার কোনও ছাপ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এই তিন জেলার 27টি আসনে একমাত্র বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সুজাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন ৷ এবারের বিধানসভায় গৌড়বঙ্গের একমাত্র মহিলা মুখ তিনিই ৷
এবারের ভোটে উত্তর দিনাজপুর জেলার ন’টি আসনে নির্বাচন কমিশনের নথিভুক্ত দলগুলি থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন মাত্র পাঁচজন মহিলা ৷ তাঁরা হলেন ইটাহার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সবিতা বর্মন, রায়গঞ্জ কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী মাধবীলতা পাল, ইসলামপুর কেন্দ্রের বহুজন সমাজ পার্টির রূপা সরকার, হেমতাবাদ কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অনামিকা রায় এবং এই কেন্দ্রেরই সিপিআইএম প্রার্থী তনুশ্রী দাস ৷ আর বাকি প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবাই পুরুষ ৷
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মোট ছ’টি আসনের মধ্যে গঙ্গারামপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের জুঁই বর্মন ও এসইউসিআই-এর অমৃতা বর্মন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৷ কুশমণ্ডি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক রেখা রায় ৷ তপন কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন তৃণমূলের চিন্তামনি বিহা এবং বহুজন সমাজ পার্টির জ্যোতি কুজুর ৷ বালুরঘাট কেন্দ্রে এবার ভোটে লড়েছেন তৃণমূলের অর্পিতা ঘোষ, এসইউসিআই-এর নমিতা মহন্ত ও আম জনতা উন্নয়ন পার্টির মাসুমা খাতুন ৷
গৌড়বঙ্গের তিন জেলার মধ্যে এবার সবচেয়ে বেশি মহিলা প্রার্থী ছিল মালদা জেলায় ৷ এখানকার 12টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন মোট নয় জন মহিলা প্রার্থী ৷ বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রে ভোটে লড়েছেন তৃণমূলের চন্দনা সরকার, কংগ্রেসের মামনি মণ্ডল ও আম জনতা উন্নয়ন পার্টির মুজকেরা বিবি ৷ গাজোল কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন মূলনিবাসী পার্টি অফ ইন্ডিয়ার মিনতি সরকার ৷
মালতিপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন মৌসম নুর ৷ মালদা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তৃণমূলের লিপিকা বর্মন ঘোষ ৷ মানিকচক কেন্দ্রে এবার তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন কবিতা মণ্ডল ৷ সুজাপুর কেন্দ্রে এবার দু’জন সাবিনা ইয়াসমিনকে নির্বাচনের ময়দানে দেখা গিয়েছে ৷ তাঁদের একজন তৃণমূল প্রার্থী, অন্যজন জামাত-ই-সেরাতুল মুস্তাকিম দলের হয়ে ভোটে লড়েছেন ৷
গৌড়বঙ্গের একমাত্র মহিলা বিধায়ক হয়ে বিষয়টি নিয়ে সাবিনা ইয়াসমিনের বক্তব্য কী ? তাঁর কথায়, "এবারের নির্বাচনে আমাদের দলীয় নেতৃত্ব গৌড়বঙ্গের তিন জেলার বেশ কিছু আসনে মহিলাদের টিকিট দিয়েছিল ৷ একমাত্র আমিই নির্বাচিত হয়েছি ৷ ফলে এখন আমার দায়িত্ব আরও বাড়ল ৷ নতুন করে কঠিন লড়াই শুরু করতে হবে ৷ তবে আমি আশাবাদী, শুধু মালদা কিংবা গৌড়বঙ্গ নয়, বিরোধী হিসাবে গোটা রাজ্যের জন্যই লড়াই করতে পারব ৷ যে কাজ আগামীতে মানুষের সমর্থন আবার দলের অনুকূলে নিয়ে আসবে ৷"
ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়াতে 1996 সালে প্রথম মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করা হয় ৷ কিন্তু, এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলতেই থাকে ৷ অবশেষে 2023 সালে সংবিধানের 128তম সংশোধনীতে বিলটি গৃহীত হয় ৷ সেই বছরের সেপ্টেম্বরে সংসদের দুই কক্ষেই বিলটি পাশ হয় ৷ ফলে সেই সময় থেকে এই বিল আইনি রূপ পেয়েছে বলা যেতে পারে ৷ যদিও, চব্বিশের লোকসভা কিংবা ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে এই বিলের সার্থক প্রয়োগ কোনও রাজনৈতিক দলই দেখাতে পারেনি ৷