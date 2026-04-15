নারী সংরক্ষণের বিরোধিতায় ইন্ডিয়া ব্লক, বিড়ম্বনায় বিরোধিরা

নারী সংরক্ষণের বিরোধিতায় ইন্ডিয়া ব্লক, বিড়ম্বনায় বিরোধিরা
মল্লিকার্জুন খাড়গে নারী সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করলেও এর কার্যপদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারণ এবং আদমশুমারির মতো বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করছে।
Published : April 15, 2026 at 7:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 এপ্রিল: ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকের পর নারী সংরক্ষণ বিল (Women's Reservation Bill) নিয়ে রাজনৈতিক বাগবিতণ্ডা তীব্র হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁর দল নারী সংরক্ষণকে সমর্থন করলেও, বিলটি যেভাবে উত্থাপন করা হয়েছে তা নিয়ে তাদের গুরুতর আপত্তি রয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি আরও অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিলটি পাশ করানোর চেষ্টা করছে এবং বিরোধী দলগুলিকে দমন করতে এটিকে ব্যবহার করতে চাইছে।
বিরোধী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করা উচিত
মল্লিকার্জুন খার্গে বলেছেন যে, কংগ্রেস ধারাবাহিকভাবে নারী সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করে আসছে৷ কিন্তু, আগে করা সংশোধনীগুলি বাস্তবায়নের উপর জোর দিচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার নারী সংরক্ষণ বিলের অছিলায় সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি বাস্তবায়িত করতে চাইছে ৷ সমস্ত বিরোধীদলের উচিত সংসদে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বিষয়ে লড়াই করা। খার্গে স্পষ্ট করে দেন যে, বিরোধীরা বিলটির বিরোধিতা করবে৷ কিন্তু, এর মানে এই নয় যে তারা নারীদের সংরক্ষণ দেওয়ার বিরুদ্ধে।
জনগণনা এখনও হয়নি
কংগ্রেস সভাপতি প্রশ্ন তুলেছেন যে, বিলটি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে সীমানা নির্ধারণের অবস্থা স্পষ্ট করা হয়নি এবং জনগণনাও সম্পন্ন হয়নি। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার জনগণনা না করেই সীমানা নির্ধারণের মতো একটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, যা উদ্বেগের বিষয়। সমস্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে নির্বাহী বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যে ক্ষমতাগুলি প্রতিষ্ঠান এবং সংসদের প্রয়োগ করা উচিত, সেগুলি এমনভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে যে, সরকার যখন খুশি সীমানা নির্ধারণে পরিবর্তন আনতে পারে। একইভাবে, অসম এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বিরোধী দলগুলি ইতিমধ্যেই প্রতারিত হয়েছে।
বিরোধী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে ইন্ডিয়া ব্লকের সভা
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে নারী সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিরোধী দলগুলির একটি বৈঠক ডাকেন। বিরোধী দলগুলি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। খার্গের মতে, কংগ্রেস নারী সংরক্ষণ আইনকে পুরোপুরি সমর্থন করে৷ কিন্তু, এর ব্যাপক জাতীয় প্রভাবের কথা বিবেচনা করে এর বাস্তবায়ন নিয়ে একটি বিশদ আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করে।
এর আগে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন৷ এক্স-এ একটি দীর্ঘ পোস্টে তিনি লেখেন, "বিজেপি আগুন নিয়ে খেলছে। "সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে আগামিকাল (16 এপ্রিল) তামিলনাড়ুজুড়ে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।" তিনি সতর্ক করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তামিলনাড়ুর কণ্ঠস্বরকে সম্মান না করে, তবে তাদের এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।