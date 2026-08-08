কংগ্রেসে 'সিঁধ কেটেছে' বিজেপি ! সংসার বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন স্বামী পরিত্যক্তার
বিবাহ বিচ্ছেদ না-করেই ভরতপুরের বিজেপি প্রার্থীকে বিয়ের অভিযোগ ৷ প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ৷
Published : August 8, 2026 at 2:36 PM IST
ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ), 8 অগস্ট: বিজেপি নেত্রীর পরকীয়ার জন্য দুই সন্তান-সহ সংসার হারালেন এক মহিলা ! তাই নিজের সংসার ফিরে পেতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দরজায় কড়া নাড়লেন ওই মহিলা ৷ সোশাল মিডিয়ায় ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ৷
যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই বিজেপি নেত্রীও নিজের ফেসবুক পেজে বিয়ের কথা স্বীকার করেছেন ৷ তবে তাঁর দাবি, তিনি লুকিয়ে বিয়ে করেননি ৷ তৃণমূলের আইটি সেল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ৷
ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ভরতপুর বিধানসভা এলাকার ৷ যাঁর বিরুদ্ধে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা অভিযোগ করেছেন, সেই বিজেপি নেত্রী হলেন গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী অনামিকা ঘোষ ৷ আর যে ব্যক্তিকে তিনি বিয়ে করেছেন, তিনি ভরতপুর বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থীর ইলেকশন এজেন্ট উদ্দীপন দাস ৷ স্বামী বিজেপির পরাজিত প্রার্থীকে বিয়ে করার পর স্ত্রী পূর্ণিমা দাস সরাসরি সোশাল মিডিয়ায় নিজের দুঃখের কথা তুলে ধরেছেন ৷
2026 সালের বিধায়ানসভা নির্বাচনে ভরতপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রতীকে প্রার্থী হয়েছিলেন অনামিকা ঘোষ ৷ আর ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আজাহারুদ্দিন সিজারের নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন উদ্দীপন দাস ৷ আর এই বিয়ে নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো, শত্রু শিবিরে সিঁধ কেটে কংগ্রেস প্রার্থীর সেনাপতির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন অনামিকা ঘোষ ৷ জানা গিয়েছে, প্রথমে পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা ও পরে তার থেকে প্রেম ৷ এই পথ পাড়ি দিতে দু’জনের খুব বেশি সময় লাগেনি ৷
নির্বাচনে বিজেপি ও কংগ্রেস দুই প্রার্থীর পরাজয় হয়েছে ৷ ওই কেন্দ্র থেকে জিতেছে তৃণমূল ৷ তবে, বিজেপি প্রার্থী ভোটের ময়দানে হার মানলেও, প্রেমে ময়দানে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ৷ কিন্তু, সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায় ৷ উদ্দীপন দাস শুধু বিবাহিত নন, তাঁর দুই সন্তানও রয়েছে ৷ আর সবচেয়ে বড় বিষয় হল, প্রথম স্ত্রী’র সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ না-করেই দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন বলে অভিযোগ ৷ এই বিয়েটাকে বেআইনি বলে দাবি করে পূর্ণিমা দাস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভিডিয়ো বার্তায় সাহায্য চেয়েছেন ৷
কিছুদিন ধরে বিজেপি নেত্রী ও কংগ্রেস নেতার প্রেমের গল্প বাতাসে ভাসছিল ৷ অনেকেই সেটা গুজব এবং বদনামের চেষ্টা বলে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন ৷ তবে, নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর অনেক আগেই অনামিকা এবং উদ্দীপনের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷ ব্যঙ্গের সুরে তিনি বলেন, "ওদের (বিজেপির) আবার চরিত্র ! গত 27 জুলাই মন্দিরে গিয়ে মন্ত্রচারণের মাধ্যমে দু’জনে গাঁটছড়া বেঁধেছেন ৷ সেই ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে ৷"
এ নিয়ে উদ্দীপনের প্রথম স্ত্রী পূর্ণিমা দাস সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে বলেন, "এই বিয়ের প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকে বেধড়ক মারধর করে ৷ বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় ৷ আমি সন্তান-সহ বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে ৷ শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি ৷ এই বিয়ে অনৈতিক ৷ আপনারা পাশে না-দাঁড়ালে আমাকে বাধ্য হয়ে চরম পদক্ষেপের পথ বেছে নিতে হবে ৷"
শুক্রবারের সেই ভিডিয়ো ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে দিকে-দিকে ৷ তারপরেই শনিবার অনামিকা ঘোষ নিজের ফেসবুক লাইভে এসে বলেন, "হ্যাঁ, আমি উদ্দীপনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি, সাত-আটদিন আগে করেছি ৷ লুকিয়ে কিছু করিনি ৷ তবে, তৃণমূলের আইটি সেল এই বিষয় নিয়ে কাদা ছেটাচ্ছে ৷" তবে, পূর্ণিমা দাসের অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি ৷