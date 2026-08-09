নেই বৃষ্টি, তবুও 7 মাস ধরে রাস্তায় জমে জল ! তৃণমূলের পর বিজেপিতেও আস্থা হারাচ্ছে ভবানীপুর

নেই বৃষ্টি, তবুও 7 মাস ধরে রাস্তায় জমে জল ! তৃণমূলের পর বিজেপিতেও আস্থা হারাচ্ছে ভবানীপুর
তৃণমূল আমলে 10 লাখ টাকা খরচ করে ড্রেন তৈরিতে দুর্নীতির অভিযোগ ৷ দীর্ঘ দিনের সমস্যার প্রতিবাদে জমা জলে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের ৷
Published : August 9, 2026 at 8:13 PM IST
মালদা, 9 অগস্ট: তৃণমূলের আমলে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ৷ সরব হয়েছিল বিজেপি ৷ কিন্তু, পালাবদলের বাংলাতেও জল-যন্ত্রণার ছবিটা বিন্দুমাত্র পালটায়নি ৷ বর্ষার আকালেও এলাকায় জলে জমে রয়েছে গত সাত মাস ধরে ৷ সেই জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে চর্মরোগের শিকার হচ্ছেন গ্রামবাসীরা ৷
পড়ুয়াদের পরিস্থিতি আরও খারাপ ৷ স্কুল যাওয়া এবং বাড়ি ফেরার সময় জুতো-মোজা খুলে হাতে নিতে হয় ৷ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ এই জলছবিকে সামনে রেখে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ তবে গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, বিজেপি সরকার তাঁদের আশাহত করেছে ৷
ছবিটা মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের কনুয়া ভবানীপুর গ্রামের ৷ টানা সাত মাস ধরে জলযন্ত্রণা ভোগ করতে করতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে গ্রামের বাসিন্দাদের ৷ এ দিন তাঁরা জমা জলে নেমেই বিক্ষোভ দেখালেন ৷ দাবি তুলেছেন, সঠিক নিকাশি ব্যবস্থার ৷ উঁচু একটি রাস্তার দাবিও রয়েছে তাঁদের ৷
তাঁরা বলছেন, এটা কোনও নতুন সমস্যা নয় ৷ 10 বছর ধরে ছবিটা একই ৷ সবাই বলে, ঠিক হয়ে যাবে ৷ ভোটের সময় এই রাস্তাই সব দলের প্রচারের ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠে ৷ কিন্তু, কেউ রাস্তার সংস্কার করার কথা ভাবেনি ৷ তৃণমূলের আমলে 10 লাখ টাকা দিয়ে ড্রেন তৈরি করা হয়েছিল ৷ তাতেও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ৷ রাস্তা আর ড্রেনের মধ্যে কোনও সংযোগ করা হয়নি ৷ ফলে রাস্তার জল ড্রেনে যেতে পারে না ৷
এবার মালদা জেলায় সেই অর্থে বর্ষা এখনও শুরুই হয়নি ৷ মাঝেমধ্যে দু’এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে ৷ তাতেই নরককুণ্ডের চেহারা নিয়েছে গ্রামের মূল রাস্তা ৷ এই রাস্তার সংস্কারের জন্য পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে ব্লক অফিসে একাধিকবার আর্জিও জানানো হয়েছে ৷ কাজ হওয়া তো দূরের কথা, কেউ একবার রাস্তার হাল পর্যন্ত দেখতে আসেনি বলে অভিযোগ ৷
সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্ষেপে উঠলেন গ্রামের বাসিন্দা আশিসকুমার সাহা ৷ তিনি বললেন, "একহাঁটু জলে যাতায়াত করতে পারছি না ৷ তাই বিক্ষোভ দেখাচ্ছি, আমি ব্যবসা করি ৷ কিন্তু, এই রাস্তায় মালপত্র নিয়ে কোনও গাড়ি আসছে না ৷ এই লাইনে 10 টাকার ভাড়া 20 টাকা লেগে যাচ্ছে ৷ তৃণমূল এখানে 10 লাখ টাকার ড্রেনের কাজ করেছে ৷ কিন্তু, তাতে কোনও কাজ হয়নি ৷ সব টাকা পকেটে ঢুকিয়েছে ৷ বাড়িঘরে জল থেকে থাকছে ৷ আগে এখানে রাস্তা ছিল ৷ এখন ড্রেন হয়েছে ৷ কিন্তু 10 লাখের মধ্যে মাত্র তিন লাখ টাকার কাজ হয়েছে ৷ প্রধান আর বিডিও-কে আমরা সব জানিয়েছি ৷ বিজেপি বলছে, সব ঠিক করে দেবে ৷ কিন্তু, করছে কোথায় ? এর জন্যই কি এই সরকারকে এনেছিলাম ? বড় আশা করে বিজেপি সরকারকে এনেছি ৷ কিন্তু, আশাহত হচ্ছি ৷ ছেলেমেয়েরা এই জল পেরিয়ে স্কুল যাচ্ছে ৷ হাতে-পায়ে চর্মরোগ হচ্ছে ৷ আর কবে এই সমস্যার সমাধান হবে ? আমরা কি মরে যাওয়ার পর ?"
বৃদ্ধ বিনয় কর্মকারের বক্তব্য, "সাত মাস ধরে জমা জলের সমস্যায় ভুগছি ৷ আগে এই রাস্তা কাঁচা ছিল ৷ রাস্তা পাকা যাও বা হল, সেটাও বলার নয় ৷ চার আঙুল ঢালাই করে ঠিকাদার পালিয়ে গেল ৷ কিছুদিন পরেই রাস্তা ভাঙতে শুরু করে ৷ এখানে একটা ড্রেন নির্মাণ করা হলেও, তাতে রাস্তার জল যাচ্ছে কি, যাচ্ছে না সেটা কেউ দেখলই না ৷ একদিকে ড্রেন রাস্তা থেকে উঁচু, অন্যদিকে ড্রেনের দু’দিকই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ কত সরকার এল গেল, কত ভোট পেরোল, সবাই বলল রাস্তা ঠিক করে দেবে, কিন্তু ভোট মিটে গেলে আর কিছু হল না ৷ এখন বিজেপি আশা দিচ্ছে সমস্যার সমাধান করে দেবে ৷ আমরা সেই আশা নিয়ে বসে আছি ৷ তবে এভাবে দেরি হওয়ার জন্য সরকারের উপর থেকে আমাদের আস্থা কমে যাচ্ছে ৷"
এলাকার বাসিন্দা তথা সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস বলেন, "তৃণমূল দলটা দুর্নীতি ছাড়া আর কিছু করেনি ৷ পাড়ায় পাড়ায় সমাধানের নামে শুধু চুরি হয়েছে ৷ মানুষের ভোগান্তি ছাড়া আর কিছু হয়নি ৷ নতুন সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলিও আর বাস্তবে নেই ৷ ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের টাকার তো অভাব নেই তাহলে মানুষের ভোগান্তি দূর হচ্ছে না-কেন ? তৃণমূল যা করেছিল, তার থেকেও বিজেপি খারাপ হবে ৷ বেশিদিন আর নয়, মানুষ সব দেখতে পাবেন ৷ আগামী সোমবার এই সরকারের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের জেল ভরো আন্দোলন কী আকার নেয়, সবাই তা দেখবে ৷ মানুষ বুঝতে পেরেছে, এদের থেকে বামফ্রন্টই ভালো ছিল ৷ তারা আবার লাল ঝান্ডাকে ফিরিয়ে আনবে ৷"
এদিকে, বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়ালের সাফাই, "তৃণমূলের আমলে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি ৷ শুধু দলের নেতাদের সম্পত্তি বেড়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার সবে এসেছে ৷ মাত্র তিন মাস হয়েছে ৷ এই সরকারকে একটু সময় দিতে হবে ! মানুষ উন্নয়নের জন্য বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে ৷ আমরা যখন আশ্বাস দিয়েছি, তখন উন্নয়ন হবে ৷ শুধু একটু সময়ের প্রয়োজন ৷ মানুষ খুব আশা করে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে ৷ তাই তারা এভাবে বিক্ষোভ করছে ৷ কিন্তু, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কাজ করা যায় না ৷ একটু সময় দিলেই মানুষ সরকারের উন্নয়ন দেখতে পাবে ৷ ওই রাস্তাটি নিয়ে আমি বিডিও-র সঙ্গে কথা বলব ৷"
এ নিয়ে বিডিও ধ্রুবাশিস সামন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও, তিনি ফোন ধরেননি ৷ তবে বিডিও দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই রাস্তাটির সমস্যা নিয়ে ব্লক স্তরে আলোচনা হয়েছে ৷ বর্ষা শেষ হলে রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে ৷