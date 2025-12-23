ঘোষণার 24 ঘণ্টার মধ্যে বালিগঞ্জের জেইউপি প্রার্থী নিশার নাম প্রত্যাহার হুমায়ুনের, কারণ কী

ঘোষণার 24 ঘণ্টার মধ্যে বালিগঞ্জের জেইউপি প্রার্থী নিশার নাম প্রত্যাহার হুমায়ুনের, কারণ কী
নিশা সম্পর্কে জানতেন না-বলে দাবি জেইউপি প্রধান হুমায়ুনের ৷ জেইউপি-র ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন রাখতেই বালিগঞ্জের প্রার্থিপদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত ৷
Published : December 23, 2025 at 6:14 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 23 ডিসেম্বর: বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নিশা চট্টোপাধ্যায়ের নাম জেইউপি-র প্রার্থী পদ থেকে সরিয়ে দিলেন হুমায়ুন কবীর ৷ আর এই ইস্যুতে নতুন দল ঘোষণার পরেই বিতর্কে জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান ৷ কিন্তু, কেন এই নাম প্রত্যাহার ? হুমায়ুন জানাচ্ছেন, পেশায় বার ডান্সার নিশা ৷ আর সোশাল মিডিয়ায় তাঁর কিছু সাহসী ছবি ছড়িয়ে পড়েছে ৷ যা তাঁর দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করবে ৷ তাই 24 ঘণ্টার মধ্যে 'ভোলবদল' ভরতপুরের বিধায়কের ৷
বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে জনতা উন্নয়ন পার্টি বা জেইউপি-র প্রতীকে নিশা চট্টোপাধ্যায় নির্বাচনে লড়বেন বলে ঘোষণা করেছিলন হুমায়ুন কবীর ৷ মঞ্চে তুলে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে নিশার নাম ঘোষণা করেন ৷ কিন্তু, এর কিছুক্ষণের মধ্যে সোশাল মিডিয়ায় স্বল্পবসনা নিশার একাধিক সাহসী ছবি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ৷ পরবর্তী সময়ে জানা যায়, নিশা পেশায় একজন বার ডান্সার ৷ আর তাই নিয়ে শুরু হয়ে যায় ট্রোল ৷
পরিস্থিতি সামাল দিতে তাই হুমায়ুন নিজে আসরে নামেন ৷ নতুন দলের 'ভাবমূর্তি' রক্ষা করতে নিজেই সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে হুমায়ুন লিখেছেন, "বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নিশা চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রত্যাহার করে নিলাম ৷ আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, নিশা একজন বার ডান্সার ৷ নিশাকে প্রার্থী করলে জেইউপি দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে ৷ সেই কারণে, ওই কেন্দ্র থেকে নিশার নাম খারিজ করে দেওয়া হল ৷ পরে ওই কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে ৷"
কিন্তু প্রশ্ন হল, হুমায়ুন কি সত্যিই জানতে না নিশার পরিচয় ? যাঁকে তিনি মঞ্চে তুলে নতুন তৈরি করা দলের প্রার্থী করছেন, তাঁর পেশা সম্পর্কে অবগত নন তিনি ! হুমায়ুনের এই যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় ৷ তবে, হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, নিশা সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন ভরতপুরের বিধায়ক ৷
জানা গিয়েছে, নিশা চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুন কবীরের পূর্ব পরিচিত ৷ সব জেনেই তিনি নিশাকে সোমবার খাগড়ুপাড়ার মাঠে নতুন দলের আত্মপ্রকাশের মঞ্চে তুলেছিলেন ৷ কিন্তু, সোশাল মিডিয়ায় নিশার সাহসী ছবি ও কাজের বিষয় প্রকাশ পেতেই জেইউপি-র ভিতরেই প্রশ্নের মুখে পড়েন হুমায়ুন ৷ তাই বিতর্ক থামাতে প্রার্থিপদ থেকে নিশা চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রত্যাহার করে নেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হয়ে বেলডাঙায় 'বাবরি মসজিদ'-এর শিলান্যাস করেন হুমায়ুন ৷ এরপর সোমবার নিজের নতুন দল ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর ৷ সেখানে দলের ইস্তেহারও প্রকাশ করেন তিনি ৷ মঞ্চ থেকেই 10টি কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন ৷ যার মধ্যে রেজিনগর ও বেলডাঙা পাশাপাশি দুই কেন্দ্র থেকে তিনি নিজে লড়বেন বলে জানান ৷ সেই তালিকায় নাম ছিল নিশা চট্টোপাধ্যায়ের ৷