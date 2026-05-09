নীল-সাদা 'আউট', গেরুয়া 'ইন'! বদলে গেল ছোট লালবাড়ির রঙও, প্রশ্নে 'টক টু মেয়র'

নীল-সাদা 'আউট', গেরুয়া 'ইন'! বদলে গেল ছোট লালবাড়ির রঙও, প্রশ্নে 'টক টু মেয়র'
Published : May 9, 2026 at 11:43 AM IST
কলকাতা, 9 মে: শহরের 'ছোট লালবাড়ি' এখন গেরুয়া আলোয় ঝলমলে । রাজ্যে সরকার বদলের আবহে প্রশাসনিক সদর দফতর মহাকরণের পর এবার কলকাতা পুরসভার প্রধান ভবনেও বদলে গেল আলোর রং । এতদিনের পরিচিত নীল-সাদা সরিয়ে জায়গা নিল হলুদ-গেরুয়া । আর সেই বদলের মাঝেই জোর জল্পনা, নতুন রাজনৈতিক সমীকরণে কতদিন টিকবে বর্তমান পুরবোর্ড ? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ভবিষ্যৎ নিয়েও ।
নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের আগের সন্ধেতেই কলকাতা পুরসভার সদর দফতর আলোর মালায় মুড়ে ফেলা হয় । শুধু মূল ভবন নয়, এস এস হগ মার্কেট, টাউন হল-সহ একাধিক ঐতিহ্যবাহী ভবনেও দেখা যায় একই ছবি । কর্পোরেশন সূত্রের দাবি, নতুন সরকারের ক্ষমতায় আসাকে কেন্দ্র করে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন সাজানোর নির্দেশ এসেছে উপরমহল থেকেই । আর সেই সাজে এবার প্রধান রং গেরুয়া ।
এদিন সকালেও নিয়মমাফিক পুরসভায় আসেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম । তবে তাঁর গাড়িতে ছিল না আগের মতো লালবাতি বা 'মহানাগরিক' ফলক । নিরাপত্তার গাড়িতেও বদল চোখে পড়ে । সূত্রের খবর, আগে যেখানে স্করপিও থাকত, সেখানে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে বোলেরো । মেয়র নিজের ঘরে থাকাকালীনই ভবনের বাইরে শুরু হয় নতুন আলোকসজ্জার কাজ । যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি ।
পুরসভার এক আধিকারিকের কথায়, "মহাকরণ যেভাবে সাজানো হচ্ছে, সেই আদলেই পুরসভার সদর দফতর ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবন সাজানোর নির্দেশ এসেছে । তবে রাতারাতি নীল-সাদা থেকে গেরুয়া আলোর জোগান দেওয়া সহজ ছিল না । তাই আপাতত হলুদ ও গেরুয়া আলোর মিশ্রণ ব্যবহার করা হচ্ছে ।"
এই আবহেই নতুন করে প্রশ্নের মুখে জনপ্রিয় 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান । দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে নাগরিকদের সঙ্গে মেয়রের সরাসরি সংযোগের সেই কর্মসূচি । ভোটের আগে প্রচারের ব্যস্ততা, পরে আদর্শ আচরণবিধি সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি বন্ধ ছিল । কিন্তু আচরণবিধি উঠে যাওয়ার পরেও শুক্রবার অনুষ্ঠান না হওয়ায় শুরু হয়েছে জল্পনা ।
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়র নিজেও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন । নতুন সরকার চাইলে কলকাতা পুরসভার বর্তমান বোর্ড ভেঙে দিতে পারে, প্রশাসনিক মহলে এমন সম্ভাবনার কথাও ঘুরছে । ফলে এই মুহূর্তে বড় কোনও সিদ্ধান্ত বা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে এগোতে স্বাভাবিকভাবেই সতর্ক পুর প্রশাসন ।
তবে পুরসভার একাংশের আশা, রাজনৈতিক পালাবদলের অভিঘাত কাটিয়ে খুব শিগগিরই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে কলকাতা পুরসভার কাজকর্ম । কিন্তু শহরের মানুষ এখন অন্য প্রশ্নেই বেশি আগ্রহী, আলো বদলের সঙ্গে কি বদলে যাচ্ছে শহরের প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রও ?