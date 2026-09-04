পাখির চোখ ঊনত্রিশের নির্বাচন, উড়ান-স্বাস্থ্যে শাণ দিয়ে গৌড়বঙ্গ দখলে মরিয়া বিজেপি

পাখির চোখ ঊনত্রিশের নির্বাচন, উড়ান-স্বাস্থ্যে শাণ দিয়ে গৌড়বঙ্গ দখলে মরিয়া বিজেপি
বিধানসভা নির্বাচনে জয় এসেছে মাত্র মাস তিনেক আগে । এখন থেকেই 2029 সালের অঙ্ক কষা শুরু বিজেপির । ইটিভি ভারতের পার্থ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : September 4, 2026 at 9:55 PM IST
মালদা, 4 সেপ্টেম্বর: বুধবার বালুরঘাট সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিষ্কার করে দিয়েছেন, ঊনত্রিশের নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিজেপির অস্ত্র হতে চলেছে উড়ান পরিষেবা এবং নয়া মেডিক্যাল কলেজ ৷ তিনি কথা দিয়েছেন, নির্বাচনের আগেই বালুরঘাটে মেডিক্যাল কলেজ চালু হয়ে যাবে ৷ কিন্তু শুধুই কি দক্ষিণ দিনাজপুর ? উত্তর দিনাজপুর এবং মালদাতেও এই দুই ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপরতা শুরু হয়েছে ৷
পদ্ম শিবিরের একটি সূত্র বলছে, মুখ্যমন্ত্রী মালদা ও রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো দ্রুত উন্নত করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব, মালদায় উড়ান পরিষেবা চালু করতেও চাইছেন ৷ এতেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শুধু দক্ষিণ দিনাজপুর নয়, ঊনত্রিশের নির্বাচনে গৌড়বঙ্গের তিন জেলাতেই উড়ান ও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে হাতিয়ার করতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল ৷
'পয়া উত্তরবঙ্গে ঝুঁকি নয়'
বাংলায় ক্ষমতার আসার আগে থেকেই উত্তরবঙ্গ বিজেপির পাশে থেকেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনেও উত্তরবঙ্গের 54টির মধ্যে মাত্র 13টি আসন পেয়েছে তৃণমূল । বাকি সব আসনেই উড়েছে গেরুয়া পতাকা। গৌড়ডবঙ্গের মধ্যে মালাদার 12টি আসনের মধ্যে 6টি পেয়েছে । বাকিগুলিতে জিতেছে তৃণমূল । দক্ষিণ দিনাজপুরের ছটির মধ্য়ে চারটে আসন গিয়েছে বিজেপির দখলে । বাকি দুটিতে ফুটেছে ঘাসফুল । উত্তর দিনাজপুরে আসন সংখ্যা 9 । পাঁচটা জিতেছে তৃণমূল । বাকিটার দখল নিয়েছি বিজেপি । এই জয় যাত্রা যাতে অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে উত্তরবঙ্গ বিজেপির পাখির চোখ । এখানে সামান্য ঝুঁকি নিতেও নারাদ পদ্ম শিবির । এই বিষয়ে কী ভাবছে তিন জেলার রাজনৈতিক শিবির? গৌড়বঙ্গের শাসক শিবিরই বা কী বলছে? তারই খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷
বিরোধীরা কী বলছে ?
আরএসপির দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সম্পাদক সুচেতা বিশ্বাস বলছেন, "নতুন সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে ৷ তারা নতুন কিছু বলবেই ৷ আগে এসব পূর্ণাঙ্গ রূপ পাক, তারপর আমরা যা বলার বলব ৷ আগের সরকারও অনেক কথা বলেছিল ৷ কিন্তু কোনওটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি ৷ এবার কী হচ্ছে দেখা যাক ৷ এসব প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপায়নের জন্য আমাদের লড়াই জারি থাকবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুধু নির্বাচনী বৈতরণী পার করার জন্য এসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন কিনা সেটা সময় বলবে ৷”
সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উত্তম পালের কথায়, “সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কোনওটিই এখনও পর্যন্ত পূরণ করতে পারেনি ৷ তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ৷ রান্নার গ্যাসের দাম 450 টাকা, সব মহিলাকে অন্নপূর্ণ যোজনার আওতায় নিয়ে আসা, 200 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ফ্রি - এর কিছুই করা হয়নি ৷ যদি গৌড়বঙ্গের উন্নয়ন হয় তাহলে ভালোই ৷ 10তলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আছে ৷ কিন্তু ভালো চিকিৎসক, আধুনিক পরিকাঠামো, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট কি আছে ? এরা নির্বাচনকে সামনে রেখেই এসব কথা বলছে ৷ এদের কথা আর কাজে কোনও মিল নেই ৷ আগে তাঁরা বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন ৷”
সিপিএমের মালদা জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের প্রতিক্রিয়া, “বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এই 100 দিনে তার কোনও হিসেব মিলছে না ৷ তাদের লক্ষ্য, এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করা ৷ একজন প্রশাসনিক প্রধান সংবিধানের শপথ নিয়ে যে ভাষায় কথা বলছেন, তাতে তাঁর সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা নজরে আসছে না ৷ ভালো কাজ হলে আমরা পূর্ণ সমর্থন করব ৷ কিন্তু ঘোষণা হল, বাস্তবে হল না-তা হলে চলবে না ৷ তৃণমূলের আমলে এমন অনেক ঘোষণা থেকে অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে ৷ এখন নির্বাচনী ফয়দা তুলতে কোথাও বিমান পরিষেবা, কোথাও মেডিক্যাল কলেজের গল্প বলা হচ্ছে ৷ এদিকে মালদায় যে গঙ্গার জলে মানুষ ভেসে যাচ্ছে, সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না ৷ খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসে বলে গিয়েছিলেন, ভূতনিতে আর বন্যা হতে দেবেন না ৷ তাহলে এবার হল কেন ? আসলে এঁদের কথা আর কাজে কোনও মিল নেই ৷ ভাঙন আর বন্যায় ন’টি স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আগে স্কুলগুলি ঠিক করা হোক৷”
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি মৃণাল সরকারের কথায়, "শুধু মেডিক্যাল কলেজ আর বিমান পরিষেবা চালু করলেই সব হয়ে যায় না ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরে এই দুটি জিনিস যে নতুন করে হচ্ছে তাও কিন্তু নয় ৷ এই জেলা মূলত কৃষিনির্ভর ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমরা বিজেপি নেতাদের বলতে শুনেছি, তাঁরা কৃষিভিত্তিক শিল্প তৈরি করবেন ৷ এই জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ অন্যত্র যায় ৷ এ নিয়ে বিজেপিকে নতুন করে কিছু বলতে শুনলাম না ৷ জেলায় আরও কিছু সমস্যা রয়েছে ৷ সেসব নিয়েও সরকারকে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন ৷ আমরা ভেবেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী আরও কিছু আশ্বাস দেবেন ৷ কিন্তু সেটা হয়নি ৷”
উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহ বলছেন, “ 15 বছরের একটা সরকারকে সরিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে ৷ এই সরকারের কাছে মানুষের আশা প্রত্যাশা অনেক বেশি ৷ বিশেষ করে উত্তরবঙ্গবাসীর ৷ রায়গঞ্জের মতো বালুরঘাটেও দশতলার হাসপাতাল রয়েছে ৷ কিন্তু কোথাও চিকিৎসা হয় না ৷ উত্তরবঙ্গের মানুষের একটাই দাবি, নতুন সরকার রায়গঞ্জে এইমস নির্মাণের ব্যবস্থা করুক ৷ তাহলেই স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিক হয়ে যাবে ৷ আগামী নির্বাচনের আগে এসব শুধুই প্রতিশ্রুতি কিনা তা জানি না৷ সেটা সময় বলবে ৷ একজন নাগরিক হিসাবে আমি মনে করি, রায়গঞ্জে এইমস হলে গোটা উত্তরবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রভূত উন্নতি হবে ৷ ”
মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, “কংগ্রেস মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার রাজনৈতিক দল ৷ আমরা সবসময় চাই উন্নয়ন হোক ৷ নিজের জীবদ্দশায় ডালুবাবু মালদায় উড়ান পরিষেবা চালুর জন্য কেন্দ্র থেকে ফান্ড নিয়ে এসেছিলেন ৷ তখন রাজ্য সরকার সহযোগিতা করেনি ৷ মালদায় উড়ান পরিষেবা চালু করতে আমি নিজে বেশ কয়েকবার সংসদে বলেছি ৷ কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি ৷ তিনি আমাকে আশ্বাসও দিয়েছেন ৷ যদি কোনও সরকার মানুষের জন্য ভালো কাজ করে, আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করব ৷ কিন্তু আমরা বাস্তব কাজ দেখতে চাই ৷ তৃণমূলের মতো শুধু মুখে কাজের কথা শুনতে চাই না ৷ একই কথা বলব স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন নিয়েও ৷ সরকারি হাসপাতালগুলিতে আধুনিক পরিকাঠামো, চিকিৎসকের অভাব রয়েছে ৷ তাই অনেক রোগীকে চিকিৎসার জন্য ভিনজেলা বা ভিনরাজ্যে যেতে হয় ৷ আমরাও চাই, এসব ক্ষেত্রে উন্নতি হোক ৷ প্রকৃত উন্নতি হলে আমরাও ভালো বলব ৷”
পদ্ম-প্রতিক্রিয়া
বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানাচ্ছেন, উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা আর উড়ান চালুর দাবি জেলাবাসীর ছিলই ৷ চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমাদের মালদার উপর নির্ভর করে থাকতে হয় ৷ কোনও রোগীকে হঠাৎ বাইরে নিয়ে যেতে গেলে বিমান পরিষেবা থাকাটাও জরুরি ৷ এছাড়া এবারের বাজেটে জেলায় টেক্সটাইল হাব থেকে শুরু করে একাধিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে ৷ আগামীতে আরও অনেক কাজ হবে ৷ বেকার সমস্যা সমাধানেও কাজ করা হবে ৷ একাধিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে । ছোট ও বড় শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে ৷ তার জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ৷ আগামী নির্বাচনে এই জেলায় আমরা আরও ভালো ফল করব ৷ তাছাড়া এই মুহূর্তে বিরোধী দলগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন ৷”
পদ্ম শিবিরের উত্তর দিনাজপুর জেলার সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, “নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে বাংলার বিজেপি সরকার কাজ করে চলেছে ৷ তার প্রথম প্রমাণ অন্নপূর্ণা যোজনা ৷ কেউ বিশ্বাসই করতে পারে না যে এই যোজনায় প্রত্যেক মহিলাকে মাসে তিন হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যের এক কোটি 45 লাখ মহিলা এই সুবিধে পাচ্ছেন ৷ মানুষকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে তা পালনে সরকার বদ্ধপরিকর ৷ এতেই বিরোধীরা হতাশায় ভুগছে ৷”
বিজেপির মালদা জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, “যেসব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে, 2029 সালে সেই 22টি রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৷ সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী যে বার্তা দিয়েছেন, মালদা জেলাতেও তাঁর সেই বার্তা অব্যাহত থাকবে ৷ এই সময়কালে মানুষের জন্য যা যা কাজ করা যায় তার প্রতিটিতে আমরাও দলীয়ভাবে যুক্ত থাকব ৷ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আমরা সরকারকে দলীয়ভাবে 100 শতাংশ সমর্থন দেব ৷"
এক দেশ এক ভোট ফ্যাক্টর
প্রধানমন্ত্রী এক দেশ এক ভোট চালুর কথা জানিয়ে দিয়েছেন ৷ এখনও সংসদে সেই আইন পাশ না হলেও আশা করা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি এ নিয়ে সংসদে বিল আসতে চলেছে ৷ বিরোধীরা এই নীতির বিরোধিতা করে যাচ্ছে ৷ এই ইস্যুতে বেশ কয়েকটি বিরোধী দল একজোটও হয়েছে ৷ কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধীরা বিজেপিকে আটকাতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে রাজনৈতিক মহলের একাংশের ৷ যদি পদ্ম শিবির এই ইস্যুতে বিরোধীদের পিছনে ফেলতে পারে তবে একথা বলাই যায়, ঊনত্রিশের দুই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই ময়দানে ঝাঁপ দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি৷ অন্তত বালুরঘাটে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথায় তা পরিষ্কার ৷