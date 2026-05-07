সন্ত্রাস-ভয়মুক্ত পাণ্ডবেশ্বর তৈরি করাই উদ্দেশ্য, জয়ের পর বললেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি

সন্ত্রাস-ভয়মুক্ত পাণ্ডবেশ্বর তৈরি করাই উদ্দেশ্য, জয়ের পর বললেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি
জয়ের পরেই বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারির মুখোমুখি ইটিভি ভারত ৷ সাক্ষাৎকার নিলেন তারক চট্টোপাধ্যায় ।
Published : May 7, 2026 at 6:00 PM IST
আসানসোল, 7 মে: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে । পশ্চিম বর্ধমানের ন'টি আসনের মধ্যে সবক’টিতেই বিজেপি জয়লাভ করেছে । কিন্তু যদি এই ন'টি আসনের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ লড়াই বলা যায়, তাহলে সেটা ছিল পাণ্ডবেশ্বর । এই আসনের দিকে চোখ ছিল প্রথম থেকেই বহু মানুষের । কারণ, এই লড়াই কোথাও যেন দলীয় রাজনীতির বাইরে গিয়েও ব্যক্তিগত লড়াইয়ের জায়গাতেও চলে গিয়েছিল ।
সেখানে জয়লাভ করেছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি । প্রচণ্ড হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর তাঁর জয় এসেছে । একেবারে ঘরোয়া মেজাজে নিজের জয়ের অনুভূতি ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি ।
ইটিভি ভারত: লড়াই কেমন ছিল, কেমন অনুভূতি হচ্ছে সেটা প্রথমে বলুন?
জিতেন্দ্র তিওয়ারি: দেখুন এটা তো পাণ্ডবেশ্বর মানুষকে আতঙ্কের পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে হবে, এটাই মূল লড়াই ছিল । সেটা আমরা দিতে পেরেছি এবং মানুষ যেভাবে স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে, এখন তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কেউ আর নাক গলাবে না । তারা কে কোন ব্যবসা করবে, কে কীভাবে থাকবে, কে কোন ক্লাবের সদস্য হবে, কে কোন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, কে কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকবে, এটা মানুষ নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন । এই স্বাধীনতা তাদেরকে দিতে পেরে আমাদের ভালো লাগছে ।
ইটিভি ভারত: আপনি তো একটা অন্য বিধানসভাও নিতে পারতেন, যেখানে জয় নিশ্চিত হতে পারত । রানিগঞ্জ ছিল, জামুড়িয়া ছিল বা আসানসোলের অন্যান্য আসনগুলো ছিল । পাণ্ডবেশ্বরকেই কেন পছন্দ করলেন?
জিতেন্দ্র তিওয়ারি: না দেখুন, আমার পছন্দের ব্যাপার না । দল যখন যাকে যেখানে পাঠায় সেখানে যেতে হয় । কিন্তু হ্যাঁ, এটা ঠিক আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম যে আমাকে পাণ্ডবেশ্বর দেওয়া হোক । কারণ, পাণ্ডবেশ্বরে শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে নরেনকে পরাজিত করা আমার মূল লক্ষ্য ছিল না । ও যে পাপ করেছে না, তার শাস্তি দেওয়া আমার মূল লক্ষ্য ছিল এবং সে শাস্তি ওকে দিতে পেরেছি আমরা ।
ইটিভি ভারত: নরেন্দ্র চক্রবর্তী আপনার বিপক্ষে প্রার্থী ছিলেন । আপনাকে গত ভোটে উনি পরাজিতও করেছিলেন সামান্য কিছু ভোটে । এবারের ভোটেও প্রচুর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে । প্রতিপক্ষ হিসেবে ওঁকে কেমনভাবে দেখলেন?
জিতেন্দ্র তিওয়ারি: দেখুন, প্রতিপক্ষ হিসেবে আমি ওঁকে খুব গুরুত্ব দিই না । যদি সে প্রতিপক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতি যা আছে সেটা মানে । হ্যাঁ, ফাউল করে যদি নির্বাচনে লড়তে হয় তো সেটার জন্য উনি চ্যাম্পিয়ন । উনি ফাউল করেই তো এতদিন টিকে ছিলেন । ওঁর ফাউলটা আমরা আটকে দিয়েছি, পরাজিত হয়েছে ।
ইটিভি ভারত: অমিত শাহ যখন এসেছিলেন, আপনাকে বলা হয়েছিল যে আপনি যদি পাণ্ডবেশ্বর থেকে জিতে আসতে পারেন, তাহলে আপনাকে অনেক 'বড় মানুষ' তৈরি করবেন । তো সেক্ষেত্রে সামনেই মন্ত্রিসভা গঠন হবে । আসানসোলের মানুষ কী আশা করতে পারে? বা সেইরকম কোনও ইঙ্গিত আজ কি আপনি এখনও পর্যন্ত পেয়েছেন দলের কাছ থেকে?
জিতেন্দ্র তিওয়ারি: দেখুন মানুষকে সেবা করার সুযোগ দেওয়াটাই তো একটা মানুষকে বড় করে তোলে । অমিত শাহজি আমাকে মানুষের সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছেন । পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছেন । এটাই আমার কাছে সো-কলড আপনি যা বলছেন 'বড় লোক' বা 'বড়া আদমি'-তার সংজ্ঞা ।
ইটিভি ভারত: পাণ্ডবেশ্বর লক্ষ্য থাকলেও আপনি আসানসোলের জন্য অনেক ভেবেছেন । আসানসোলে যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেটাকে ফিরিয়ে এনেছেন বা আসানসোলের প্রচুর কাজ করেছেন । সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে আসানসোল আর্ট গ্যালারি ছিল না, যা মানুষ দাবি করেছিল আপনি মেয়র থাকাকালীন করেছিলেন । ক্ষমতায় না থাকলেও আপনার নজর আসানসোলের দিকেও ছিল এবং আসানসোলে প্রচুর কাজ করেছেন আপনি । বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসব তৈরি করেছেন আপনি । এই আসানসোলের প্রতি একটা তো টান রয়েছেই আপনার । ফলে একদিকে পাণ্ডবেশ্বর, আরেকদিকে আসানসোল ৷ আসানসোল কী পাবে আগামিদিনে আপনার কাছ থেকে?
জিতেন্দ্র তিওয়ারি: দেখুন আমরা কালেক্টিভলি কাজ করি । আমার ব্যক্তির কোনও এখানে গুরুত্ব নেই । আমি আসানসোলে যেহেতু আসানসোলের মানুষ আমাদের দলকে সমর্থন জানিয়েছেন, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আমাদের বিধায়ক হয়েছেন, দক্ষিণে অগ্নিমিত্রাদি হয়েছেন, কুলটিতে অজয় পোদ্দার হয়েছেন, আমাদের অরিজিৎ হয়েছে-সমস্ত জায়গায় আমাদের বিধায়করা যেহেতু আছেন আমরা টিমওয়ার্ক হিসেবে কাজ করব এবং সেই টিমওয়ার্কের অভিজ্ঞতা আসানসোলের ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে ৷ আবার পাণ্ডবেশ্বরের ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে ।
ইটিভি ভারত: আপনি দল ছাড়ার পর আপনার সেখানে দলীয় অফিস ভাঙচুর করা থেকে শুরু করে আরও অনেক রকমের হিংসা ছড়িয়ে ছিল পাণ্ডবেশ্বরে । এখন আপনি জয়ী হয়েছেন । স্বভাবতই যারা সেই সময় এই ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিল তারা কার্যত প্রতিহিংসার শিকার হবে বলে ভয় তো নিশ্চয়ই পাচ্ছে । আপনি কীভাবে দেখবেন বা আপনি আপনার দলীয় কর্মীদের কী বার্তা দেবেন এই ক্ষেত্রে?
জিতেন্দ্র তিওয়ারি: দেখুন জোতার পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত তিন থেকে সাড়ে তিনশো ফোন এসেছে, সবটাই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ স্তরের কর্মীদের । আমার সঙ্গে সবার নিয়মিত যোগাযোগ আছে এবং আমি বলেছি সবাইকে যে কোনও অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করবে । দু-চারটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে, সেখানে তারা ফোনও করেছে আমরা ব্যবস্থাও নিয়েছি । পরে দেখা গিয়েছে সেটা বিজেপির কেউ কিছু করেনি । তাদের পাড়াতে বা তাদের অঞ্চলে কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত একটা শত্রুতা ছিল৷ সেই কারণে কেউ তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, সেটাও আমরা কঠোর হাতে দমন করেছি । সেজন্য তৃণমূল কংগ্রেস যাঁরা কর্মীরা আছেন পাণ্ডবেশ্বরে, তাঁরা নরেনের ওপর যতটা না ভরসা করে, তার চেয়ে বেশি আমার উপর ভরসা রাখছে ।
ইটিভি ভারত: সরকার গঠনের পর প্রথম কাজ কি হবে আপনার পাণ্ডবেশ্বর জন্য?
জিতেন্দ্র তেওয়ারি: আমার স্বপ্নই হচ্ছে জল প্রকল্প । পঞ্চপাণ্ডব জল প্রকল্প আমি তৈরি করব পাণ্ডবেশ্বরের জন্য । সেজন্য মন্ত্রিসভা তৈরি হওয়ার পরেই যিনি ওই দফতরের মন্ত্রী থাকবেন তাকে তদবির করব এই জল প্রকল্পটি তৈরি করে দেওয়ার জন্য । সন্ত্রাসমুক্ত ও ভয়মুক্ত পাণ্ডবেশ্বর তৈরি করা আমার প্রধান লক্ষ্য ।