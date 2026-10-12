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'দু'হাত পেতে কলকাতা-হাওড়া চাইছি, দেবেন তো?' পুরভোটে 'ট্রিপল ইঞ্জিনে'র দাবি শুভেন্দুর

Triple engine: রেজিনগর-নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপির সাফল্যকে সামনে রেখে সোমবার উত্তর কলকাতার 6 নম্বর মুরলিধর সেন লেনের দলীয় কার্যালয় থেকে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয় ।

triple engine
বিজয় মিছিল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 12, 2026 at 7:02 PM IST

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কলকাতা, 12 অক্টোবর: রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর এ বার নজর কলকাতা ও হাওড়া পুর নির্বাচনের দিকে । দুর্গাপুজো মিটলেই পুরসভায় ভোটের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে, এমন রাজনৈতিক আবহে উত্তর কলকাতার বিজয় মিছিল থেকে শহরবাসীর কাছে সরাসরি সমর্থন চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

তাঁর আবেদন, "আমি দু'হাত পেতে আপনাদের কাছে কলকাতা ও হাওড়া চাইছি । দেবেন তো ?" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের স্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যে 'ট্রিপল ইঞ্জিন' সরকারের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি । তাঁর লক্ষ্য, কলকাতা ও হাওড়া পুরসভাতেও বিজেপির দখল প্রতিষ্ঠা করা ।

পুরভোটে 'ট্রিপল ইঞ্জিনে'র দাবি শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)

রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপির সাফল্যকে সামনে রেখে সোমবার উত্তর কলকাতার 6 নম্বর মুরলিধর সেন লেনের দলীয় কার্যালয় থেকে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয় । বিজেপির দাবি, দুই কেন্দ্রেই দল রেকর্ড ভোট পেয়েছে । মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী, লকেট চট্টোপাধ্যায়, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অঞ্জনা বসু-সহ দলের একাধিক নেতা ও কর্মী । উপনির্বাচনের ফলকে পুঁজি করে এ বার পুরভোটের জমি শক্ত করার বার্তাই উঠে আসে মিছিলের বক্তৃতায় ।

শুভেন্দুর বক্তব্যে বার বার ফিরে আসে কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটের প্রসঙ্গ । তাঁর দাবি, রাজ্যে উন্নয়নের গতি বাড়াতে কেন্দ্র, রাজ্য এবং পুরসভায় একই রাজনৈতিক দলের সরকার থাকা প্রয়োজন । সেই যুক্তিতেই 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর পর এ বার 'ট্রিপল ইঞ্জিন'-এর ডাক দিয়েছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "মোদিজির কথায় ডাবল ইঞ্জিন দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ট্রিপল ইঞ্জিন দিতে হবে । হাওড়া, কলকাতা দিতে হবে, কথা দিন ।"

municipal election 2026
বিজেপির বিজয় মিছিল (ইটিভি ভারত)

পুরভোটের আগে শহরবাসীর মন জয়ের জন্য উন্নয়নকেই প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চান শুভেন্দু । তাঁর বক্তব্য, "অন্য কোনও পথ নেই । একটাই পথ বিকাশবাদ । উন্নয়ন । প্রগতি ।" নবরাত্রির আবহে মহানগরীতে দাঁড়িয়ে কলকাতা ও হাওড়ার মানুষের কাছে প্রার্থনা করার কথাও বলেন তিনি । দুই পুরসভায় বিজেপির জয় হলে রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনা আরও কার্যকর করা যাবে, এমনই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী ।

রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের ফলকে সামনে রেখে দলের কর্মীদেরও উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন শুভেন্দু । নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের জয়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এক লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতে তিনি তাঁর নিজের জয়ের ব্যবধানকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন । শুভেন্দুর কথায়, "দিদি আমার রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছেন । আমি 82 হাজার ভোটে জিতেছিলাম ।" রেজিনগরে বিজেপির প্রার্থী সরকারও কঠিন লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি ।

দুই কেন্দ্রের ফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধেও সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, মানুষ বিভাজনের রাজনীতির বদলে রাষ্ট্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন । 'বন্দেমাতরম' এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে সামনে রেখে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে । তবে উপনির্বাচনের ফলকে গোটা রাজ্যের জনমতের চূড়ান্ত প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায় কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক থাকবেই ।

তৃণমূলের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থাকেও আক্রমণ করেন শুভেন্দু । তাঁর অভিযোগ, দলটি এখন খণ্ডিত এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতীক ও পরিচয় নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে । তাঁর দাবি, সাময়িক সাফল্য পেলেও 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ে রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী শক্তির জয় নিশ্চিত করেছে । শুভেন্দু আরও বলেন, মূল রাজনৈতিক স্রোতের বাইরে থাকা শক্তিগুলি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে । তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ এখন বিজেপিকেই বিকল্প হিসেবে দেখছেন ।

তবে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা জয় করা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ের মতো সহজ হবে না । পুরভোটে স্থানীয় পরিষেবা, পানীয় জল, নিকাশি, রাস্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যানজট এবং নাগরিক পরিকাঠামোর মতো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে । পাশাপাশি প্রার্থী নির্বাচন, ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন এবং স্থানীয় নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাও ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারে । ফলে উপনির্বাচনের ফল থেকে আত্মবিশ্বাস পেলেও পুরভোটে বিজেপিকে আলাদা করে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি ও নাগরিক সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা তুলে ধরতে হবে ।

রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের জয়ের পর তাই শুভেন্দুর রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট, বিধানসভা নির্বাচনের সাফল্যকে পুরসভা স্তরেও প্রতিষ্ঠিত করা । কলকাতা ও হাওড়া দখলের ডাক দিয়ে তিনি কর্মীদের সামনে নতুন লড়াইয়ের লক্ষ্য স্থির করে দিলেন । এখন দেখার, বিজয় মিছিলের এই আবেদন শহরের ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করে এবং পুরভোটের ময়দানে বিজেপি সেই সমর্থনকে কতটা ভোটে রূপান্তরিত করতে পারে ।

TAGGED:

KOLKATA HOWRAH
MUNICIPAL ELECTION 2026
পুরভোটে ট্রিপল ইঞ্জিনের দাবি
শুভেন্দু অধিকারীর
SUVENDU ADHIKARI

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