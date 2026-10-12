'দু'হাত পেতে কলকাতা-হাওড়া চাইছি, দেবেন তো?' পুরভোটে 'ট্রিপল ইঞ্জিনে'র দাবি শুভেন্দুর
Triple engine: রেজিনগর-নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপির সাফল্যকে সামনে রেখে সোমবার উত্তর কলকাতার 6 নম্বর মুরলিধর সেন লেনের দলীয় কার্যালয় থেকে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয় ।
Published : October 12, 2026 at 7:02 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর এ বার নজর কলকাতা ও হাওড়া পুর নির্বাচনের দিকে । দুর্গাপুজো মিটলেই পুরসভায় ভোটের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে, এমন রাজনৈতিক আবহে উত্তর কলকাতার বিজয় মিছিল থেকে শহরবাসীর কাছে সরাসরি সমর্থন চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
তাঁর আবেদন, "আমি দু'হাত পেতে আপনাদের কাছে কলকাতা ও হাওড়া চাইছি । দেবেন তো ?" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের স্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যে 'ট্রিপল ইঞ্জিন' সরকারের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি । তাঁর লক্ষ্য, কলকাতা ও হাওড়া পুরসভাতেও বিজেপির দখল প্রতিষ্ঠা করা ।
রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপির সাফল্যকে সামনে রেখে সোমবার উত্তর কলকাতার 6 নম্বর মুরলিধর সেন লেনের দলীয় কার্যালয় থেকে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয় । বিজেপির দাবি, দুই কেন্দ্রেই দল রেকর্ড ভোট পেয়েছে । মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী, লকেট চট্টোপাধ্যায়, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অঞ্জনা বসু-সহ দলের একাধিক নেতা ও কর্মী । উপনির্বাচনের ফলকে পুঁজি করে এ বার পুরভোটের জমি শক্ত করার বার্তাই উঠে আসে মিছিলের বক্তৃতায় ।
শুভেন্দুর বক্তব্যে বার বার ফিরে আসে কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটের প্রসঙ্গ । তাঁর দাবি, রাজ্যে উন্নয়নের গতি বাড়াতে কেন্দ্র, রাজ্য এবং পুরসভায় একই রাজনৈতিক দলের সরকার থাকা প্রয়োজন । সেই যুক্তিতেই 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর পর এ বার 'ট্রিপল ইঞ্জিন'-এর ডাক দিয়েছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "মোদিজির কথায় ডাবল ইঞ্জিন দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ট্রিপল ইঞ্জিন দিতে হবে । হাওড়া, কলকাতা দিতে হবে, কথা দিন ।"
পুরভোটের আগে শহরবাসীর মন জয়ের জন্য উন্নয়নকেই প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চান শুভেন্দু । তাঁর বক্তব্য, "অন্য কোনও পথ নেই । একটাই পথ বিকাশবাদ । উন্নয়ন । প্রগতি ।" নবরাত্রির আবহে মহানগরীতে দাঁড়িয়ে কলকাতা ও হাওড়ার মানুষের কাছে প্রার্থনা করার কথাও বলেন তিনি । দুই পুরসভায় বিজেপির জয় হলে রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনা আরও কার্যকর করা যাবে, এমনই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী ।
রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের ফলকে সামনে রেখে দলের কর্মীদেরও উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন শুভেন্দু । নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের জয়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এক লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতে তিনি তাঁর নিজের জয়ের ব্যবধানকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন । শুভেন্দুর কথায়, "দিদি আমার রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছেন । আমি 82 হাজার ভোটে জিতেছিলাম ।" রেজিনগরে বিজেপির প্রার্থী সরকারও কঠিন লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি ।
দুই কেন্দ্রের ফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধেও সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, মানুষ বিভাজনের রাজনীতির বদলে রাষ্ট্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন । 'বন্দেমাতরম' এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে সামনে রেখে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে । তবে উপনির্বাচনের ফলকে গোটা রাজ্যের জনমতের চূড়ান্ত প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায় কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক থাকবেই ।
তৃণমূলের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থাকেও আক্রমণ করেন শুভেন্দু । তাঁর অভিযোগ, দলটি এখন খণ্ডিত এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতীক ও পরিচয় নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে । তাঁর দাবি, সাময়িক সাফল্য পেলেও 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ে রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী শক্তির জয় নিশ্চিত করেছে । শুভেন্দু আরও বলেন, মূল রাজনৈতিক স্রোতের বাইরে থাকা শক্তিগুলি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে । তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ এখন বিজেপিকেই বিকল্প হিসেবে দেখছেন ।
তবে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা জয় করা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ের মতো সহজ হবে না । পুরভোটে স্থানীয় পরিষেবা, পানীয় জল, নিকাশি, রাস্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যানজট এবং নাগরিক পরিকাঠামোর মতো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে । পাশাপাশি প্রার্থী নির্বাচন, ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন এবং স্থানীয় নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাও ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারে । ফলে উপনির্বাচনের ফল থেকে আত্মবিশ্বাস পেলেও পুরভোটে বিজেপিকে আলাদা করে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি ও নাগরিক সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা তুলে ধরতে হবে ।
রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের জয়ের পর তাই শুভেন্দুর রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট, বিধানসভা নির্বাচনের সাফল্যকে পুরসভা স্তরেও প্রতিষ্ঠিত করা । কলকাতা ও হাওড়া দখলের ডাক দিয়ে তিনি কর্মীদের সামনে নতুন লড়াইয়ের লক্ষ্য স্থির করে দিলেন । এখন দেখার, বিজয় মিছিলের এই আবেদন শহরের ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করে এবং পুরভোটের ময়দানে বিজেপি সেই সমর্থনকে কতটা ভোটে রূপান্তরিত করতে পারে ।