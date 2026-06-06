ইংরেজবাজার পুরসভাতেও কি ভাঙবে তৃণমূলের বোর্ড, জল্পনা মালদায়

ইংরেজবাজার পুরসভাতেও কি ভাঙবে তৃণমূলের বোর্ড, জল্পনা মালদায়
ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূলের কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী অবশ্য এই জল্পনাকে আমল দিতে নারাজ
Published : June 6, 2026 at 9:10 PM IST
মালদা, 6 জুন: তবে কি এবার ইংরেজবাজারেও তৃণমূলের মুষলপর্বের শুরু? বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর থেকেই রাজ্যজুড়ে মুষলপর্ব চলছে ঘাসফুল শিবিরে৷ ইতিমধ্যেই ভেঙে খান খান জোড়াফুল শিবির৷ বিধানসভার পর লোকসভা ও রাজ্যসভাতেও গেল গেল রব৷ সেই আবহে মালদার ইংরেজবাজারেও হাওয়ায় উড়ছে একটিই শব্দ, অনাস্থা৷ এই শব্দ নিয়ে এখন সরগরম ইংরেজবাজার পুরসভা৷
যদিও এনিয়ে প্রকাশ্যে এখনই মন্তব্য করতে রাজি নন কোনও তৃণমূল কাউন্সিলর৷ অদ্ভুতভাবে কার্যত মুখ বন্ধ করে রেখেছে গেরুয়া শিবিরও৷ তবে বিষয়টিকে কোনও গুরুত্ব দিতেই রাজি হননি পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রাজ্য রাজনীতিতে পরিচিত নাম কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী৷
বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বঙ্গের একাধিক কর্পোরেশন ও পুরসভায় তৃণমূলের ভাঙন শুরু হয়েছে৷ অধিকাংশ তৃণমূল নেতা-নেত্রী গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার রাস্তা খুঁজছেন৷ যদিও বিজেপি নেতৃত্ব দলে যোগদানের শাটার ডাউন করে রেখেছেন৷ কবে সেই শাটার তোলা হবে, কেউ জানে না৷ সেই দিনটির অপেক্ষাতেই রয়েছেন অসংখ্য তৃণমূল নেতা-নেত্রী৷
অনেকে আবার বিকল্প চিন্তাভাবনাও করছেন৷ যেমন ইংরেজবাজার পুরসভার একাধিক কাউন্সিলরের সাফ কথা, বিজেপি কোনোভাবেই তাঁদের দলে না নিলে তাঁরা কংগ্রেসে যোগদানের কথা ভেবে রেখেছেন৷ কিন্তু এই আবহে দলে যোগদানের ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃত্বও কিছু শর্ত চাপিয়ে রেখেছে৷ সেই শর্তাবলি মেনেই অনেক তৃণমূল নেতা হাতের শিবিরে যোগ দিতে তৈরি৷
পুরসভার এক তৃণমূল কাউন্সিলর বলছেন, “আদি কিংবা নব্য নয়, আমাদের লক্ষ্য রাজ্য সরকারের মধ্যে থেকে মানুষকে পুর পরিষেবা দেওয়া৷ সেই সুযোগ যদি একান্তই না আসে, তবে কংগ্রেসে যোগদানের কথা ভাবা হবে৷ কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা তৃণমূলের হয়ে পুরসভা চালাতে উৎসাহী নই৷ বিজেপি যদি আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়, তবে পুরসভার 22 জন ঘাসফুলের কাউন্সিলরই পদ্ম শিবিরে যোগ দিতে পারেন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘নির্বাচিত এই বোর্ডের পতনের জন্য হাতে একমাত্র অস্ত্র হল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসা৷ তার জন্য 29 ওয়ার্ডের এই পুরসভায় অন্তত 13 জন কাউন্সিলরকে এক হতে হবে৷ এই পুরসভায় বিজেপির তিনজন কাউন্সিলর রয়েছেন৷ তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকার নিহত হওয়ায় এখন এখানে ঘাসফুলের প্রতিনিধি রয়েছেন 25 জন৷ তাই 13 জন এক হলেই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসা যাবে৷ তবু আমরা একটু জল মেপে নিতে চাইছি৷ কারণ, অনাস্থা প্রমাণের সভায় আমাদের অন্তত 15 জনের সমর্থন প্রয়োজন৷ কোনও কারণে অনাস্থা প্রমাণ না করা গেলে আগামী ছ’মাস আর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা যাবে না৷”
তৃণমূলেরই এক মহিলা কাউন্সিলরের দাবি, “যদি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সত্যিই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসা হয় তবে পুরসভার বেশিরভাগ কাউন্সিলরই তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দেবেন৷ যদি তেমন পরিস্থিতি আসে তবে বিজেপি কাউন্সিলররা নিশ্চিতভাবেই চেয়ারম্যানের পক্ষে ভোট দিতে পারবেন না৷ রাজনীতির হিসাবে তাঁদের সেদিনের সভায় অনুপস্থিতির সম্ভাবনা বেশি৷ কিন্তু তার আগে ঘাসফুলের কাউন্সিলরদের হয় বিজেপি অথবা কংগ্রেসকে বেছে নিতে হবে৷”
পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, “বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমি নিজেই বলেছিলাম এবার ভোটে লড়াই করব না৷ আমি পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ ধরে রাখতেও লালায়িত নই৷ প্রয়োজন হলে আজই পদ ছেড়ে দিতে পারি৷ আমার বিরুদ্ধে এখনও অনাস্থা প্রস্তাব আসেনি৷ তাই এনিয়ে আমি কোনও মন্তব্যও করব না৷”
অন্যদিকে, পুরসভার বিরোধী দলনেতা তথা ইংরেজবাজারের বিধায়ক বিজেপির অম্লান ভাদুড়ির একটাই কথা, “এনিয়ে এখনও আমার কিছু জানা নেই৷ যখন সেই পরিস্থিতি তৈরি হবে তখন ভাবা যাবে৷”