অধিক ফলনেও আলুচাষিদের আঁধার ঘোচেনি, ভোটে কি প্রভাব পড়বে

আলুচাষিদের দুর্দশার প্রতিফলন কী পড়বে ভোটবাক্সে? কী বলছেন চাষিরা? ইটিভি ভারত-এর পুলক যশের প্রতিবেদন৷

অধিক ফলনেও আলুচাষিদের আঁধার ঘোচেনি, ভোটে কি প্রভাব পড়বে (নিজস্ব ছবি)
Published : April 28, 2026 at 8:43 PM IST

বর্ধমান, 28 এপ্রিল: রাজ্যের অন্যতম কৃষিনির্ভর জেলা পূর্ব বর্ধমান। আলু উৎপাদনে এই জেলার সুনাম দীর্ঘদিনের। কিন্তু সেই জেলার কৃষকরাই আজ চরম আর্থিক সংকটে। অতিরিক্ত উৎপাদন, বাজারে দামের ধস, সারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ফড়েদের দাপট এবং আলুর বস্তা নিয়ে কালোবাজারি — সব মিলিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে চাষিরা। এর মধ্যেই নির্বাচন। ফলে কৃষকদের এই ক্ষোভ আদৌ ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হবে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

আক্ষরিক অর্থেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জীবনের সঞ্চিত পুঁজি দিয়ে আলু চাষ করেছিলেন পূর্ব বর্ধমানের কৃষকরা। অনেকেই ঋণ নিয়ে চাষে নেমেছিলেন, আশা ছিল ভালো ফলন হলে সেই ঋণ শোধ করে সংসারে স্বস্তি ফিরবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র একেবারেই ভিন্ন। ফলন ভালো হলেও বাজারে আলুর দাম তলানিতে নেমে গিয়েছে। ফলে ‘অভাবী বিক্রি’ করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। যে দামে আলু বিক্রি হচ্ছে, তা দিয়ে উৎপাদন খরচই উঠছে না।

বর্ধমানে আলু খেত তুলছেন চাষিরা (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। কোথাও চাষিরা প্রতিবাদে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, আবার কোথাও চরম হতাশায় মৃত্যুর মতো ঘটনাও সামনে এসেছে। তিনমাসের পরিশ্রমে ফলানো ফসল যেন এখন চাষিদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঠ থেকে আলু উঠলেও ক্রেতার অভাব, বস্তার কালোবাজারি সব মিলিয়ে দাম কমে গিয়েছে ক্রমাগত।

অথচ নির্বাচনী প্রচারে এসে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলুচাষিদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেছেন।

চাষিদের অভিযোগ, বর্তমান পরিস্থিতিতে আলুর দামের থেকেও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে বস্তার দাম। আগে যে বস্তা 8-10 টাকায় পাওয়া যেত, এখন সেটি কিনতে হচ্ছে 40-45 টাকায়। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিকে অনেকেই ‘কালোবাজারি’ বলেই দাবি করছেন। ফলে পরিবহণ ও সংরক্ষণের খরচ এক লাফে বেড়ে গিয়ে চাষিদের ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে, গত বছরের ক্ষতির অভিজ্ঞতার কারণে অনেক ব্যবসায়ী এবছর আলু কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। গত বছর 600 টাকা দরে আলু কিনে 300 টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হওয়ায় বড় লোকসানের মুখে পড়েছিলেন তাঁরা। ফলে এবছর বাজারে চাহিদা কমে গিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

চাষিদের আরেকটি বড় সমস্যা হল ‘ধারে বিক্রি’। অনেক ক্ষেত্রেই চাষিরা নগদ টাকা পান না। ফড়েরা মাঠ থেকে আলু নিয়ে যায়, কিন্তু তার দাম পরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাস্তবে দেখা যায়, সেই টাকা আর কখনোই পুরোপুরি আদায় করা যায় না। এতে চাষিদের আর্থিক সংকট আরও গভীর হয়।

আলু চাষি লোকো মল্লিক বলেন, ‘‘আমরা চাষিরা বেশি কিছু বলতে পারব না৷ কারণ, বেশি কিছু বললে আমাদের উপর চাপ আসবে। বর্তমান সরকারের আমলে আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে আছি, চাষিদের জন্য কেউ নেই। যাঁরা তিনদিন টোটো চালাচ্ছেন, তাঁদের ইউনিয়ন হয়ে গিয়েছে। ভাড়া যদি কেউ একটু কম দেন, তাঁর জামার কলার ধরে সেই টাকা আদায় করে নেবে। কিন্তু আমাদের চাষিদের কাছ থেকে ফসল নিয়ে চলে যাবে৷ কিন্তু পাঁচ পয়সাও দেবে না। আর আমরা কিছু করতে পারি না।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল ধারে নিয়ে চলে গিয়েছে। চাষিরা কোনোদিন মাঠ থেকে আলু নগদ পয়সায় বিক্রি করতে পারে না। মাঠ থেকে আলু ধারে বিক্রি করা হয়। আমরা নগদে আলুর দাম চাইলে, যারা আলু কেনে তারা বলে যে যারা চোর হয়, তারা নগদ পয়সার মাল কেনে। আর যারা ভালো মানুষ, তারা ধারে মাল কেনে। কারণ, টাকা আমরা মিটিয়ে দেব৷ আমাদের হাতে সোনার আংটি আছে, গলায় সোনার চেন আছে, তাই আমাদের উপর ভরসা করা যায়। আমরা চোর নাকি যে আলুর দাম দেব না? এরপর তারা ধারে আলুর বস্তা নিয়ে চলে যায়৷ কিন্তু সেই টাকা বছরের পর বছর আর আদায় করা যায় না।’’

তবে চাষ করে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও তৃণমূল কংগ্রেসকে আবার ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি৷ কারণ, তিনি মনে করেন, তৃণমূলের আমলে রাজ্যে শান্তি আছে৷ বিজেপি এলে সেই শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে৷

অন্যদিকে আলু চাষি প্রকাশ বিশ্বাস বলেন, ‘‘চলতি মরশুমে আলু চাষে বিঘা প্রতি 20-25 হাজার টাকা করে ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষিরা। যে হারে আলু বীজের দাম বেড়েছে, সারের দাম বেড়েছে, আলু চাষ করে সেই খরচ ওঠেনি। পোখরাজ আলু মাঠে বিক্রি হয়েছে বস্তা প্রতি 170 টাকা করে, জ্যোতি আলু বিক্রি হয়েছে বস্তা প্রতি 200 টাকা করে। চন্দ্রমুখী আলু 240 থেকে 270 টাকা দিয়ে বিক্রি হয়েছে। এর ফলে বিঘা প্রতি আলু চাষে প্রায় 25 হাজার টাকা করে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বস্তার কালোবাজারি। যেখানে আলুর বস্তার দাম থাকে 10-12 টাকা। এবছর সেই বস্তা প্রথমে কিনেছি 25-30 টাকা। পরে 40-45 টাকায় সেই বস্তা কিনতে হয়েছে। এই বিষয়ে সরকার কোনও নজর দেয়নি। অথচ আমরা ভোট দিয়েছি বলেই তো সরকার গঠন হয়। সরকার চাষিদের দিকে কোনও নজর দেয় না। এখন চাষিদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তাই ভোট দেওয়ার সময় চাষিরাও কিন্তু ভাবনা চিন্তা করে ভোট দেবেন। কারণ, সরকারের সব দিকে নজর আছে৷ চাষিদের দিকে তাদের কোনও নজর নেই। সরকার মুখে বলে চাষিদের পাশে আছি। তারা মাঠে একবার নেমে দেখুক চাষিরা কী অবস্থায় আছে। বস্তার কালোবাজারির কারণে আলু মাঠেই পড়ে আছে। ভোট তো দিতেই হবে। তবে একটা চিন্তাভাবনা করেই ভোট দেব।’’

চাষিদের দূরবস্থা নিয়ে আলুচাষি মধু বিশ্বাস বলেন, ‘‘চাষিদের অবস্থা খুবই খারাপ। যে হারে সারের দাম বেড়েছে, আলু বীজের দাম বেড়েছে, বেড়েছে লেবার খরচ বেড়েছে তাতে দাম ওঠেনি। কারণ, অতিরিক্ত ফলনের পাশাপাশি আলুর বস্তা নিয়ে কালোবাজারি করা হয়েছে। 4-5 টাকা দামের আলুর বস্তা 40-45 টাকায় কালোবাজারি হয়েছে। সরকার পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও আমরা তো কোনোদিন সেটা দেখতে পাইনি। চাষে ক্ষতি হলেও কোনও ক্ষতিপূরণ আজ পর্যন্ত পাইনি।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সারের দাম যখন সাড়ে তিনশো টাকা ছিল, সেই বয়স থেকে আমি চাষ করতে শুরু করেছি। আজ সারের দাম প্রায় আড়াই হাজার টাকা ছুঁয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফসলের দাম বাড়েনি। আসলে আমাদের অবস্থা হয়ে গিয়েছে, গরু-ছাগল পালন করেই দিন যাওয়ার মতো। আর ভোট তো দিতেই হবে। তবে সরকার যখন চাষিদের পাশে নেই, তখন চাষিদেরও ভোট নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।’’

একই সুর শোনা গিয়েছে অন্যান্য চাষিদের মুখেও। আলুচাষি ভাসান রায় বলেন, ‘‘আলুচাষিদের অবস্থা খুবই খারাপ। এবার আশা করেছিলাম ভালো ফলন হলে আলুর দাম মিলবে। কিন্তু দেখা গেল আলুর দাম তো পেলামই না উলটে আলুর বস্তার কালোবাজারি শুরু হল। ফলে মাঠের আলু মাঠেই পড়ে থাকল। অথচ সরকার বলছে, তারা সরকারের পাশে আছে৷ কিন্তু আমরা কোনোদিন সরকারের কোনও ভূমিকা দেখতে পাইনি। তাই ভোট দেওয়ার সময় আমাদেরকেও চিন্তাভাবনা কর‍তে হবে।’’

চাষি রমেশ গায়েন বলেন, ‘‘আট বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলাম। অতিরিক্ত আলুর ফলন হয়েছে। আলুর দাম মেলেনি। সেই সঙ্গে এবারে আবার আলুর বস্তা নিয়ে কালোবাজারি শুরু হয়েছিল। আট দশ টাকার বস্তার কিনতে হয়েছে 40-45 টাকা দামে। মাঠের আলু মাঠেই পড়ে ছিল। আলু বিক্রিই করতে পারিনি। অথচ চড়া দামে সার, আলুর বীজ কিনে চাষ করেছি। বিঘা প্রতি বিশ পঁচিশ হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। সরকার কোনোদিন পাশে ছিল না। ফলে ভোট দেওয়ার সময় আমরাও ভেবে দেখব।’’

সরকার ধান কেনার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে সেই পরিমাণে ক্রয় হয়নি বলেই দাবি কৃষকদের একাংশের। তবে নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই রাজনৈতিক মহল সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী — সবাই চাষিদের পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছেন। উন্নয়ন, ভর্তুকি, ন্যায্যমূল্য — বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারে। কিন্তু মাঠের চিত্র যে ভিন্ন, তা চাষিদের বক্তব্যেই স্পষ্ট।

চাষিরা বলছেন, শুধুমাত্র আশ্বাসে আর ভরসা নেই। বাস্তবে সমস্যার সমাধান না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। তাদের দাবি — ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে, কালোবাজারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সরাসরি কৃষকদের হাতে নগদ টাকা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

নির্বাচনের আগে এই পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ, পূর্ব বর্ধমানের মতো কৃষিনির্ভর জেলায় চাষিদের ভোট বড় ফ্যাক্টর। তাই তাঁদের ক্ষোভ ও হতাশা ভোট বাক্সে কতটা প্রতিফলিত হবে, সেটাই এখন দেখার।

একদিকে সরকারের আশ্বাস, অন্যদিকে বাস্তবের কঠিন অভিজ্ঞতা — এই দুইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে চাষিরা এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুখে। তাঁরা বলছেন, ভোট তো দিতেই হবে, কিন্তু এবার সেই ভোট হবে ভেবেচিন্তে।

সব মিলিয়ে, পূর্ব বর্ধমানের কৃষি সংকট শুধু একটি জেলার সমস্যা নয়, বরং বৃহত্তর কৃষি ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই সামনে নিয়ে আসছে। উৎপাদন বাড়লেও যদি লাভ না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে চাষের প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। আর সেই প্রভাব যে শুধু অর্থনীতিতে নয়, রাজনীতিতেও পড়তে পারে — তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

