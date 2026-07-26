মন্ত্রী-কন্যার মোদি-বিরোধী স্লোগান ! বাবার রাজনীতি মেয়ের মতাদর্শ নাও হতে পারে: হিমন্ত
রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত মতামত এবং রাজনৈতিক পরিচয়কে কি এক সুতোয় বাঁধা যায় ? নাকি গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার জায়গা আলাদা ?
Published : July 26, 2026 at 2:07 PM IST
গুয়াহাটি, 26 জুলাই: অসমের মন্ত্রিসভার সদস্য, আর তাঁরই মেয়ে প্রকাশ্যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ! শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধেও স্লোগান । এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখনই ভিন্ন সুরে মন্তব্য করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বাবা-মাকে দায়ী করা উচিত নয় । তাই অসমের মন্ত্রী কেশব মহন্তকে এ নিয়ে আক্রমণ বা কটাক্ষ করা ঠিক হবে না ।
ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার । নিট-এর অনিয়মের অভিযোগ, প্রশ্নফাঁস বিতর্ক এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে গুয়াহাটিতে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় । সেই বিক্ষোভে অংশ নেন অসম গণ পরিষদের (এজিপি) নেতা তথা রাজ্যের রাজস্ব ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের মন্ত্রী কেশব মহন্তের মেয়ে দিবিসা মহন্ত ।
বিক্ষোভের বেশ কিছু ভিডিয়ো পরে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । সেখানে দিবিসাকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি জানাতে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধেও স্লোগান দিতে দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে । যদিও ওই ভিডিয়োগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি ।
তবে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয় । বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের একজন মন্ত্রীর মেয়ে কীভাবে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হলেন, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে থাকে । এই আবহেই শনিবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ।
তিনি বলেন, "আমি মনে করি না, কেশব মহন্তকে তাঁর মেয়ের বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য আক্রমণ বা ট্রোল করা উচিত । একজন সন্তানের রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁর বাবার সঙ্গে নাও মিলতে পারে ।"
নিজের পরিবারের উদাহরণ টেনে হিমন্ত বলেন, "আগামী দিনে যদি আমার ছেলে আইনজীবী হয়, তা হলে সে এমন কারও পক্ষে সওয়াল করতে পারে, যাকে আমি পছন্দ নাও করতে পারি । প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের কাজের সঙ্গে বাবা-মাকে জুড়ে দেখা ঠিক নয় ।"
তবে দিবিসার তোলা স্লোগানের সঙ্গে তিনি একমত নন বলেও স্পষ্ট করে দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী । হিমন্তের কথায়, "তিনি যে স্লোগান দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমি একমত নই । ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি অবশ্যই কথা বলব এবং বোঝানোর চেষ্টা করব, তিনি যা বলেছেন, তা ঠিক নয় ।"
অসমের রাজনীতিতে এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ । কারণ, সাধারণত সরকার বা দলের বিরুদ্ধে পরিবারের কোনও সদস্যের অবস্থান প্রকাশ্যে এলে তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপ বাড়ে । কিন্তু হিমন্তের বক্তব্যে উঠে এসেছে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যের বিষয়টি ।
এ দিকে, এই বিতর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া দেননি মন্ত্রী কেশব মহন্ত । অসম গণ পরিষদ বা বিজেপির তরফেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি ।
তবে ঘটনাটি নতুন করে একটি পুরনো প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে, রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত মতামত এবং রাজনৈতিক পরিচয়কে কি এক সুতোয় বাঁধা যায় ? নাকি গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার জায়গা আলাদা ? দিবিসা মহন্তকে ঘিরে বিতর্কে আপাতত সেই প্রশ্নই আলোচনার কেন্দ্রে ।
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