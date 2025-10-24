শোভনের ঘরওয়াপসি! বিধানসভা ভোটে কোন আসনে প্রার্থী হবেন, তৃণমূলে জল্পনা তুঙ্গে

শোভনের ঘরওয়াপসি! বিধানসভা ভোটে কোন আসনে প্রার্থী হবেন, তৃণমূলে জল্পনা তুঙ্গে
এনডিকেএ-র চেয়ারম্যান হয়েছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়৷ ভাইফোঁটার দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বাড়িতেও গিয়েছিলেন৷ এবার কি তিনি বিধানসভা ভোটেও প্রার্থী হবেন?
Published : October 24, 2025 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: ঘরে ফেরার পথে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়৷ নিউটাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি বা এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান হয়েছেন৷ সেই আগের মতো কালীঘাটে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন৷ যদিও ঘাসফুলের পতাকা ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের তাঁর পুনরায় যোগদান এখনও হয়নি৷ তবে তার আগেই রাজনীতিতে তাঁর সেকেন্ড ইনিংস নিয়ে জল্পনা ছড়াতে শুরু করেছে৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যখন কংগ্রেসে ছিলেন, সেই সময় থেকেই শোভন চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গী বলে পরিচিত৷ তাই তৃণমূল তৈরি হওয়ার পর তাঁর গুরুত্ব আরও বাড়ে৷ 2000 সালে যখন কলকাতা পুরনিগমে তৃণমূল ক্ষমতায় আসে, তখন মেয়র পারিষদের দায়িত্ব সামলেছেন শোভন৷ পরে 2010-এ তাঁকে কলকাতার মেয়র করেন তৃণমূল নেত্রী৷ রাজ্য সরকারেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি৷
সাংগঠনিকভাবেও তৃণমূলে অনেক দায়িত্ব সামলেছেন শোভন৷ দক্ষিণ 24 পরগনার জেলার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে দীর্ঘদিন ধরে ছিল৷ এছাড়া তিনি দু’বার জয় পেয়েছিলেন বেহালা পূর্ব বিধানসভা আসন থেকে৷ আর কয়েকমাস পরই যেহেতু বিধানসভা নির্বাচন, তাই শোভনের ঘরওয়াপসি-তে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি বেহালা পূর্বে ফের তাঁকে প্রার্থী হতে দেখা যাবে?
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কলকাতার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন৷ পরে বিজেপিতেও যোগ দেন তিনি৷ কিন্তু 2021 সালে আর ভোটে লড়েননি৷ ওই আসনে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল শোভনের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্য়ায়কে৷ যিনি এখন বেহালা পূর্বের বিধায়ক৷ তৃণমূল ছাড়ার পাশাপাশি রত্নাকে ‘ত্যাগ’ করেছিলেন শোভন৷ একত্রবাস শুরু করেছিলেন বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে৷ এই ক’বছরে এই সব নিয়ে শোভন-রত্নার মধ্যে কম কাদা ছোড়াছুড়ি হয়নি৷ এমনকী, ডিভোর্সের মামলাও হয়েছিল৷ যা খারিজ করে দিয়েছে আদালত৷
ফলে শোভন তৃণমূলে ফিরলেও বেহালার বাড়িতে ফিরবেন কি না, সেই নিশ্চিয়তা নেই৷ তাই তাঁকে বেহালা পূর্বে প্রার্থী করলে ‘পারিবারিক দ্বন্দ্ব’ প্রকাশ্যে চলে আসবে না তো! এই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে৷ যদিও শাসক দলের একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, শোভনকে বেহালা পূর্বে প্রার্থী করা হলে রত্নাকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে মহেশতলায়৷ ওই আসনের বিধায়ক দুলাল দাস, রত্নার বাবা৷ তাঁকে বয়সজনিত কারণে এবার অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে৷ সেই জায়গায় মহেশতলার মেয়ে রত্নাকেই প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল৷ ঘনিষ্ঠ মহলে বেহালা পূর্বের বিধায়ক রত্নাও জানিয়ে দিয়েছেন, “দল যেখানে দায়িত্ব দেবে, সেখানেই কাজ করব। কেন্দ্র কোনটা, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজটাই আসল।’’ এমনটা হলে বেহালা পূর্বে শোভনকে প্রার্থী করা নিয়ে জটিলতা থাকবে না৷
যদিও তৃণমূলের অন্দরে আরও একটা সমীকরণের কথা শোনা যাচ্ছে৷ বেহালা পূর্ব নয়, বেহালা পশ্চিম থেকে প্রার্থী হবেন শোভন চট্টোপাধ্যায়৷ এই কেন্দ্রের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়৷ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হয়ে তিনি এখন জেলে৷ তাছাড়া তাঁকে ছ’বছরের জন্য সাসপেন্ডও করেছে তৃণমূল৷ তাই ওই আসনে এবার নতুন প্রার্থী খুঁজতে হবে শাসক দলকে৷ সেই কারণে অনেকের ধারণা, শোভনকে সেখানে প্রার্থী করা হতে পারে৷
সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে শোভন এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান হওয়ার পর একটি পোস্টারে৷ বেহালা পশ্চিমের অজন্তা সিনেমা হলের সামনে ঝুলে থাকা সেই পোস্টারে লেখা, “ধন্যবাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান হয়েছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়।” পোস্টারের নিচে স্বাক্ষর, ‘বেহালা নাগরিক মঞ্চ’, ‘বেহালা ফোরাম’ ও ‘জয়তু বেহালা’। যদিও কোথাও তৃণমূলের প্রতীক নেই৷ শোভনকে সেখান থেকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চেয়েই এই পোস্টার বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল৷
ফলে এখন রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তৃণমূলে ফিরে এসে শোভন কোন আসন থেকে ভোটে দাঁড়াবেন? তাঁর প্রাক্তন আসন বেহালা পূর্ব? নাকি বেহালা পশ্চিম? নাকি অন্য কোথাও? এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তৃণমূলের নেতারা৷ কেউই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ৷ দলের এক মুখপাত্র নাম প্রকাশ না-করার শর্তে বলেন, ‘‘বিষয়টি নিয়ে আপনারা সবাই আলোচনা করছেন ঠিকই। কিন্তু এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।’’
রাজনৈতিক মহল বলছে, শোভন দীর্ঘদিন রাজনীতির বৃত্তের বাইরে৷ অন্য কারণে তিনি সংবাদ শিরোনামে এলেও রাজনীতির কারণে তাঁকে নিয়ে খবর প্রকাশিত কম হয়েছে৷ তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা নতুন করে শুরু হয় গত সেপ্টেম্বরে৷ সেই সময় বৈশাখীকে নিয়ে অভিষেকের সঙ্গে বৈঠক করেন শোভন৷ তার পর অক্টোবরের মাঝামাঝি দার্জিলিংয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে৷ সেখান থেকে ফেরার পরই এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান পদে তাঁকে বসানোর ঘোষণা করা হয় রাজ্য সরকারের তরফে৷ এর পর আবার তাঁকে ভাইফোঁটার দিন দেখা গেল কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিষেকও৷
বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করার পরও শোভনের তৃণমূলে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তার পরিবেশ ছিল৷ শোভন-মমতা-অভিষেক সম্পর্কের সমীকরণ নিয়েও রাজনীতিতে বহুবার আলোচনা হয়েছে। এই সমীকরণ অনেকটাই বদলেছে বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের৷ তাঁরা বলছেন, এই বদলই 2026 সালে আবারও ভোটের ময়দানে নিয়ে আসবে শোভনকে৷
আর সেটা হলে তৃণমূলের মধ্য থেকে যে কোনও আপত্তি উঠবে না, তা স্পষ্ট শাসক দলের ওই মুখপাত্রের কথায়৷ তিনি বলছেন, ‘‘কোনও সন্দেহ নেই সংগঠক হিসাবে বা একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাজ বাংলার মানুষ সকলেই দেখেছে। এবং তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হলে দল লাভবান হবে। তবে সব সিদ্ধান্তই নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’’
ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষপর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেন, তা জানার জন্য আরও কয়েকমাস অপেক্ষা করতেই হবে৷