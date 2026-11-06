শুভেন্দুর ‘আত্মনির্ভর বাংলা’ গড়ার ডাক, বন্ধ হবে অন্নপূর্ণা যোজনার মতো প্রকল্প ! বাড়ছে চর্চা
BJP on Public Welfare Schemes: ভাতা নির্ভরতা থেকে বাংলাকে বের করতে চায় বিজেপি ৷ তাহলে কি বন্ধ হবে ভাতা প্রকল্প ? সৌমেন বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 6, 2026 at 6:46 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 6:54 PM IST
দুর্গাপুর, 6 নভেম্বর: কোভিড-কালে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর অনেকটা সেই ধাঁচেই স্বনির্ভর বাংলা গঠনের কথা বারবার শোনা যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতাদের মুখে ৷
স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগনোর জন্য ভাতা সর্বস্ব সংস্কৃতি থেকে বাংলাকে মুক্তি দেওয়ার বার্তা দিতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও বিজেপির বহু নেতাকে ৷ কিন্তু এই সরকার ও শাসক দলের তরফে দেওয়া এই বার্তা আশঙ্কা তৈরি করছে উপভোক্তাদের মনে ৷ তাঁদের প্রশ্ন, অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি কি বন্ধ করে দিতে চাইছে বিজেপি সরকার ?
এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিজেপি বিরোধী দলগুলি ৷ তাদের বক্তব্য, ভাতা পেয়ে অনেক উপভোক্তাই নিজের অনেক জরুরি প্রয়োজন মিটিয়েছেন ৷ কেউ কেউ ছোট ব্যবসাও শুরু করেছেন ৷ হঠাৎ করে ভাতা বন্ধ করে দিলে সমস্যায় পড়বেন ওই উপভোক্তারা ৷ অন্যদিকে বিজেপির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটি বন্ধ করার কথা বলেননি ৷ তিনি শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাকে আত্মনির্ভর করার কথা বলেছেন ৷ যাতে বাঙালি সমাজে এই ভাতা নির্ভরতা কমে যায় ৷
সরকারি ভাতার উপর নির্ভরতা
সরকারের তরফে বিভিন্ন রকম ভাতা দেওয়া হয়৷ কেন্দ্রীয় সরকারও দেয় ৷ রাজ্য সরকারও দিচ্ছে ৷ অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগেও দেওয়া হয় ৷ এই ভাতা অনেকের অনেক জরুরি প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে ৷ তবে 2021 সালের ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে দেওয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রতিশ্রুতি জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল ৷ যা ওই বছর তৃণমূলকে বিধানসভা নির্বাচনে জিততে অনেক সাহায্য করে ৷ ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন মমতা ৷ সাধারণ মহিলাদের মাসে 500 ও তফসিলি জাতি-উপজাতির মহিলাদের মাসে 1000 টাকা করে ভাতা চালু করেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে ৷
পাঁচ বছরে সেই প্রকল্পের উপভোক্তা বাড়তে থাকে ৷ সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ভাতার অর্থের পরিমাণও ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে প্রতিমাসে দেওয়া অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় 1500 (সাধারণ) ও 1700 (তফসিলি জাতি-উপজাতি) টাকা ৷ ফলে একুশ থেকে পঁচিশ, এই পাঁচ বছরে ভাতা-ভিত্তিক এই প্রকল্প নিয়ে চর্চার শেষ ছিল না ৷ মহিলাদের জন্য চালু করা এই প্রকল্প ভোট পাওয়ার একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে বলেও বিভিন্ন মহলে আলোচনায় উঠে আসে ৷ ফলে অন্য রাজ্যও একই পথে হাঁটে ৷
বিজেপিও পশ্চিমবঙ্গে ভোটে জেতার জন্য মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা যোজনার কথা ঘোষণা করে ৷ প্রতিমাসে তিন হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় ৷ যুবশক্তি প্রকল্প চালু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ৷ সেখানেও প্রতিমাসে তিন হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ৷ ক্ষমতায় আসার পর অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করেছে বিজেপি ৷ এখনও যুবশক্তি প্রকল্প শুরু হয়নি ৷
এদিকে এই ভাতা-রাজনীতি নিয়ে সাম্প্রতিককালে কম বিতর্ক হয়নি ৷ সাধারণ মানুষ কি তাহলে ভাতা নির্ভর হয়ে পড়ছে, এই প্রশ্নও উঠেছে বারবার ৷ যদিও অন্য একটি মত হল, এই ধরনের প্রকল্প বহু মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপও হয়েছে ৷ অনেকে প্রয়োজন মিটিয়েছেন, অনেকে স্বনির্ভর হয়েছেন ৷ ফলে এই ধরনের প্রকল্পে একেবারে নেতিবাচক বলে দাগিয়ে দেওয়া যাবে না বলেও অনেকে মনে করেন ৷
ভাতার বদলে ভাতের প্রত্যাশা
এই প্রেক্ষাপটেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য ৷ কারণ, তিনি ভাতা নির্ভরতা ছেড়ে আত্মনির্ভর হতে বলেছেন বাংলার মানুষকে ৷ সম্প্রতি শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘মোদিজি যখন বলতেন আত্মনির্ভর ভারত, তখন গত 15 বছর এই রাজ্যে শাসন করা সরকার বলত ভাতা নির্ভর বাংলা ৷ এই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে ৷’’
একা শুভেন্দু নন, তাঁর মন্ত্রিসভার আরেক সদস্য, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখেও একই কথা শোনা গিয়েছে ৷ বীরভূমে একটি বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, ‘‘যত বেশি ভাতার বদলে ভাতের প্রত্যাশা আপনারা বৃদ্ধি করতে পারবেন, তত আমাদের পরিবারের মঙ্গল, পাড়ার মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল ৷ ভাতের প্রত্যাশা মানে, ছেলেকে পড়াশোনা করানো, চাকরির ব্যবস্থা করা, মেয়েদের সাবলম্বী করা, অর্থাৎ একটা পরিবারকে নিজের ক্ষমতায় সাবলম্বী করা, ভাতার ক্ষমতায় নয় ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘একটা দিন এমন আসবে, যেদিন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি-কাজের পরিস্থিতি-কর্মসংস্থান এমনভাবে তৈরি হবে যে এই অন্নপূর্ণা পাওয়া মায়েরা একদিন বলবেন, ‘শুভেন্দুবাবু আপনাকে আমরা ভাতা ফিরিয়ে দিলাম, কারণ আপনি এক লক্ষ চাকরি দেব বলেছিলেন, আমার ছেলেটা বা মেয়েটা পাকা চাকরি পেয়েছে ৷’ মুখ্যমন্ত্রী এমনই দিনের স্বপ্ন দেখেন ৷’’
তাহলে কি বন্ধ হয়ে যাবে জনকল্য়াণমূলক প্রকল্প ?
মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর থেকেই শুরু হয়েছে জল্পনা ৷ অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে তাহলে কি অন্নপূর্ণা যোজনার মতো প্রকল্প বন্ধ করে দিতে চাইছে বিজেপির সরকার ? দুর্গাপুরের নীলডাঙার বাসিন্দা পূর্ণিমা অঙ্কুর ৷ তিনি পেশায় পরিচারিকা ৷ ভাতা নির্ভরতা কমানোর সরকারি বার্তার কথা শুনে তিনি বেশ আশঙ্কায় রয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, ‘‘আগে পনেরোশো টাকা পেতাম, তা বেড়ে এখন তিন হাজার টাকা হয়েছে । এই টাকা দিয়ে আমরা গ্যাস সিলিন্ডার কিনি, ছেলেমেয়েদের শখ মেটাই । শিল্প হলে কি আমরা চাকরি পাব ? টাকাটা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের মতো মহিলারা বিপাকে পড়বেন ।’’
রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, একদিকে যখন ভাতার ওপর চিরকালের নির্ভরশীলতা ঘুচিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার নীতিবাক্য শোনানো হচ্ছে, অন্যদিকে তখন ভাতাকেন্দ্রিক এই সামান্য আর্থিক সাহায্যটুকুই লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার ও সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের অন্নসংস্থানের একমাত্র জ্বালানি । তাই শিল্পের সোনার দরজা খুলে দেওয়ার পাশাপাশি, বিকল্প জীবিকা ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত না করে এই সামাজিক প্রকল্পগুলিকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়া কতখানি যুক্তিযুক্ত, সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে ৷ শিল্পশহর দুর্গাপুরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক রঞ্জিত গুহ বলেন, ‘‘হঠাৎ করে বার্ধক্য বা বিধবা ভাতার মতো প্রকল্প বন্ধ করলে বিরাট সামাজিক প্রতিক্রিয়া হবে । বিকল্প জীবিকা সুনিশ্চিত না করে এসব বন্ধ করা অনুচিত ।’’
সুযোগ বুঝে আসরে নেমে পড়েছেন বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক নেতারাও ৷ তাঁরা এই নিয়ে বিজেপির সমালোচনায় সরব হয়েছেন৷ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্লব নাগ বলেন, ‘‘মহিলাদের মাসিক টাকা দিয়ে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল । অনেকে এই টাকায় ছোটখাটো ব্যবসাও করছেন। এসব বন্ধ করার অর্থ বহু পরিবারকে চরম সংকটে ফেলা ।’’ সিপিআইএম নেতা সীমান্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘রাজস্ব ব্যয়ের (ভাতা) চেয়ে মূলধনী ব্যয় (শিল্প ও পরিকাঠামো) বাড়ানো জরুরি, তবে নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া জনমুখী প্রকল্প হঠাৎ বন্ধ করাও ঠিক হবে না ।’’
কী বলছে বিজেপি ?
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে একটি শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর বাংলা গড়ে তোলার যে নতুন রূপরেখা সরকার সামনে এনেছে, তা নিঃসন্দেহে রাজ্যের স্থবির অর্থনীতিতে গতি আনতে পারে । কিন্তু শিল্পায়নের এই সুদূরপ্রসারী স্বপ্নের পথে পা বাড়াতে গিয়ে প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার অন্তিম আশ্রয়গুলি কি তবে হঠাৎই ভেঙে দেওয়া হবে ?
এই নিয়ে দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক বিজেপির চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বাংলার সরকার চাইছে, প্রত্যেক মানুষের সক্ষমতা ও আত্মনির্ভরতা ৷ তার জন্য বেশি করে শিল্পায়ন, রোজগারের ব্যবস্থা করা, ভিবি-জি রাম জি-তে 125 দিনের কাজ-সহ নানাভাবে কর্মসংস্থান তৈরি করার দিকে গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছেন ৷’’
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