আতঙ্ক কাটিয়ে আস্থার ভোট ! সন্দেশখালি কী চাইছে, পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন ?

আতঙ্ক কাটিয়ে আস্থার ভোট ! সন্দেশখালি কী চাইছে, পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন ?
সন্দেশখালিতে এবারের লড়াই শুধু ভোটের নয়, বিশ্বাস আর ভয়েরও ! কেউ চাইছেন স্থিতিশীলতা, কেউ চাইছেন পরিবর্তন ! ঘুরে দেখলেন শামীম মোল্লা ৷
Published : April 27, 2026 at 8:19 PM IST
সন্দেশখালি, 27 এপ্রিল: লোকসভা ভোটের মুখে এই নামটাই ছিল বাংলার রাজনীতির অগ্নিপরীক্ষা । 2024 সালের 5 জানুয়ারি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির উপর হামলার ঘটনার মুহূর্ত জাতীয় শিরোনামে পৌঁছে দিয়েছিল সন্দেশখালিকে । অভিযোগের কেন্দ্রে ছিলেন তৎকালীন তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান । তারপর দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকা, গ্রামবাসীদের বিস্ফোরক অভিযোগ, জমি দখল থেকে নারী নির্যাতন - একের পর এক ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নদী-জঙ্গলে ঘেরা এই দ্বীপাঞ্চল ।
সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি পেরিয়ে এবার 29 এপ্রিল বিধানসভা ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন সন্দেশখালির বাসিন্দারা । রাজনীতির কারবারি থেকে আমজনতা, সকলের কৌতূহল একটাই, সন্দেশখালি কি সত্যিই স্বাভাবিক হয়েছে ? আর হলে, তার প্রতিফলন কোন দিকে যাবে - শাসকদল তৃণমূল, নাকি বিরোধী বিজেপিতে ?
আন্দোলন থেকে নির্বাচন: বদলের প্রেক্ষাপট
শুরুতে শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে প্রহৃত হতে হয় ইডির আধিকারিকদের, তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই ক্ষোভের অভিমুখই ঘুরে যায় শাহজাহানদের দিকে । অভিযোগ ওঠে, শাহজাহান ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে 'রাজত্ব' চালানোর । গ্রামবাসীদের জমি দখল করে মাছের ভেড়ি তৈরি, তোলাবাজি, এমনকি মহিলাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসে ।
পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে কলকাতা থেকে ছুটে যেতে হয় সন্দেশখালিতে । জমি ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় । পরে গ্রেফতার হন শাহজাহান, বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে । যদিও সমস্ত অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন ।
এই ঘটনাপ্রবাহই 2024 এর লোকসভা নির্বাচনে বড় ইস্যু হয়ে ওঠে । বসিরহাট কেন্দ্রের অন্তর্গত সন্দেশখালি তখন রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু ।
স্টিং বিতর্ক: 'বুমেরাং' ফ্যাক্টর?
ভোটের মুখে সামনে আসে একাধিক 'স্টিং ভিডিয়ো' । সেখানে অভিযোগ ওঠে, টাকার বিনিময়ে আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছিল । তৃণমূল এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে পালটা আক্রমণে নামে । সন্দেশখালির আন্দোলনকে 'চক্রান্ত' বলে তুলে ধরে । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই স্টিং বিতর্কই লোকসভা ভোটে বড় প্রভাব ফেলেছিল । বসিরহাটে তৃণমূলের বিপুল জয়ের পিছনে এই ফ্যাক্টর কাজ করেছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের ।
তবে একই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বিধানসভা হিসেবে সন্দেশখালিতে কিন্তু প্রায় সাড়ে 8 হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল । ফলে সমীকরণ একেবারেই একরৈখিক ছিল না ।
জমি ফিরেছে, কিন্তু ক্ষত শুকোয়নি
বিধানসভা ভোটের আবহে সন্দেশখালির মাটিতে ঢুঁ মেরে যা বোঝা যাচ্ছে, তা অনেকটাই মিশ্র ছবি । একাংশ বলছেন, আন্দোলনের ফল মিলেছে । জমি ফেরত পেয়েছেন অনেকে । সন্দেশখালির বাসিন্দা তরুণকান্তি দাস বলেন, "জমি ফেরত পেয়েছি, কিন্তু আগের মতো হয়নি । জমির চরিত্র বদলে গেছে ।" আবার ভয় যে পুরোপুরি কাটেনি, তা মানছেন অনেকেই । গ্রাম্য বধূ শ্রাবণী মণ্ডলের কথায়, "সমস্যা অনেকটা মিটেছে ঠিকই, কিন্তু ভয়টা এখনও রয়ে গেছে ।" এই ভয়ই কি ভোটের ফল নির্ধারণে প্রভাব ফেলবে ? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ।
'দিদি' ফ্যাক্টর: সামাজিক প্রকল্পের প্রভাব
গ্রামের একাংশের মধ্যে এখনও তৃণমূলের প্রতি আস্থা স্পষ্ট । বিশেষ করে রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলির প্রভাব অস্বীকার করছেন না স্থানীয়রা । সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম মুখ সরস্বতী মণ্ডল বলছেন, "আগে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি । কিন্তু এখন শান্তিতে আছি । দিদি অনেক কিছু দিয়েছে, তাই দিদিকেই ভোট দেব ।" এই বক্তব্যই ইঙ্গিত দিচ্ছে, ক্ষোভ থাকলেও উন্নয়ন ও প্রকল্পভিত্তিক ভোটব্যাঙ্ক এখনও শক্তিশালী ।
বদলের হাওয়া: বিজেপির ভরসা
অন্যদিকে পরিবর্তনের দাবিও কম জোরালো নয় । নীলিমা দাসের মতো গ্রাম্য বধূ বলছেন, "পরিস্থিতি আগের থেকে ভাল হয়েছে, কিন্তু সরকার পাল্টানো দরকার ।" বিজেপির প্রার্থী সনৎ সর্দারও আত্মবিশ্বাসী । তাঁর দাবি, "জয়ের ব্যবধান আরও বাড়বে । মানুষ পরিবর্তন চাইছে ।" স্থানীয় বিজেপি কর্মী সম্রাট সরকারের মতে, "এখন পরিবেশ ভালো । বিজেপি এলে পরিষেবা আরও উন্নত হবে ।"
একদা আতঙ্কের গ্রামে এবারে ভোটের পরিবেশ কেমন ?
2021 এর বিধানসভা ভোটের স্মৃতি এখনও তাজা । অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন, ভোট দিতে পারেননি । তবে এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারিতে অনেকটাই আশার আলো দেখছেন ভোটাররা । স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বললেন, "আগে ভোটের সময় এলাকায় থাকতে পারতাম না । এবার মনে হচ্ছে নিজের ভোট নিজে দিতে পারব !" ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই 'ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার' ভোটের প্রত্যাশাই এবারের নির্বাচনের অন্যতম বড় ফ্যাক্টর হতে পারে ।
তৃতীয় শক্তি: নীরব কিন্তু সক্রিয়
বিজেপি-তৃণমূলের সরাসরি লড়াইয়ের মাঝেও নিজেদের জায়গা করে নিতে চাইছে বাম শিবির । স্থানীয় সিপিএম নেতা বিলাস বর্মনের দাবি, "মানুষ এখন দুই দলের রাজনীতিতে বিরক্ত । বিভাজন নয়, বিকল্প চাইছে ।" যদিও বাস্তব ময়দানে তাদের প্রভাব কতটা, তা নিয়ে সংশয়ে স্থানীয়দের একাংশই ৷
কোন দিকে পাল্লা ভারী ? কী বলছে সন্দেশখালি ?
সন্দেশখালির মাটিতে কান পাতলে বোঝা যায়, এই তল্লাটের ভোট এবার ত্রিমুখী আবেগে গড়া -
ভয় ও নিরাপত্তা: আতঙ্ক পুরোপুরি না কাটলেও নিয়ন্ত্রণে
উন্নয়ন বনাম ক্ষোভ: প্রকল্পের সুবিধা বনাম অতীতের ক্ষত
বাহিনীর সক্রিয়তা: কমিশনের ভূমিকার উপর নির্ভরতা।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের সংগঠন ও প্রকল্পভিত্তিক ভোটব্যাঙ্ক এখনও শক্তিশালী ৷ বিজেপির পক্ষে রয়েছে 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি' ও পরিবর্তনের ইচ্ছা ৷ উপরন্তু বাম ভোটে থাবা বসাতে পারলে পদ্ম শিবিরের ফল আরও নিশ্চিত হতে পারে ৷
সবমিলিয়ে সন্দেশখালিতে এবারের লড়াই শুধু ভোটের নয়, বিশ্বাস আর ভয়েরও ! কেউ চাইছেন স্থিতিশীলতা, কেউ চাইছেন পরিবর্তন । শেষ পর্যন্ত কার দিকে ঝুঁকবে সন্দেশখালি, তা ঠিক করবে 29 এপ্রিলের ব্যালট !
