সাংগঠনিক রদবদলে 21 জুলাইয়ের অভিষেক-বাণীর ছায়া, বিধানসভার টিকিটেও কি একই মানদণ্ড
তৃণমূলের একাংশের মতে, এই সূচক বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর হলে অনেক পুরনো বিধায়ক ও মন্ত্রীর প্রার্থিপদ ঝুঁকিতে পড়তে পারে ।
Published : October 20, 2025 at 7:23 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: কালীপুজো পার হলেই রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিতে পুরো শক্তিতে ঝাঁপাতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস । ইতিমধ্যেই ব্লক থেকে শুরু করে ছাত্র পরিষদ পর্যন্ত সংগঠনের নানা স্তরে বড়সড় রদবদল ঘটেছে । আর সেই রদবদলের নেপথ্যে যেন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতবছর একুশে জুলাইয়ের বক্তব্য, 'যেখানে জেতা, সেখানে প্রাপ্য সম্মান; যেখানে হারা, সেখানে পরিবর্তন চাই ।'
তৃণমূল সূত্রে খবর, 2024 সালের 21 জুলাইয়ের ঘোষণার পর ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন হয়েছে অভিষেকের নীতি । চলতি বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সারা রাজ্যজুড়ে ব্লক সভাপতি বদলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে দল, লোকসভায় যেখানে তৃণমূল জিতেছে, সেখানে আগের সভাপতি বহাল রয়েছেন ৷ আর যেখানে ফল খারাপ, সেখানকার সভাপতি বদলানো হয়েছে । অভিষেক ঘনিষ্ঠদের দাবি, যিনি দলের পক্ষে লড়ে জিতিয়েছেন, তিনি বড় নেতার অপছন্দের হলেও পদে রয়েছেন । আর যিনি হেরেছেন, তিনি যতই ঘনিষ্ঠ হোন না কেন, সরতে হয়েছে ।
এই 'জয়-পরাজয় সূচক' এখন দলের অন্দরে নতুন জল্পনা তৈরি করেছে ৷ বিধানসভা ভোটের প্রার্থী বাছাইয়েও কি একই নীতি প্রয়োগ হবে ? কারণ, অনেক বিধানসভা কেন্দ্রে 2021 সালে তৃণমূল জিতলেও 2024 সালের লোকসভা ফলাফলে সেখানেই দল পিছিয়ে পড়েছে । যেমন রায়গঞ্জ লোকসভার অন্তর্গত করণদিঘিতে তৃণমূল বিধায়ক থাকলেও লোকসভায় প্রায় 21 হাজার ভোটে পিছিয়েছে দল । আবার হুগলি লোকসভা আসন তৃণমূল পুনরুদ্ধার করলেও সপ্তগ্রাম ও বলাগড়ের মতো জায়গায় নিজেদের বিধায়কের এলাকাতেই ভোট কমেছে । তাহলে প্রশ্ন উঠছে, ছাব্বিশে বিধানসভার প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রেও কি ফলাফল পর্যালোচনা করেই টিকিট দেওয়া হবে ?
দলের ভিতরে অনেকেই মনে করছেন, ব্লক সভাপতি রদবদলের এই মডেল প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হতে পারে । তবে একাংশের মতে, কেবল জেতা-হারা নয়, বয়স, বিধানসভায় উপস্থিতি, সক্রিয়তা ও জনসংযোগও মানদণ্ড হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গের এক মন্ত্রী বলেন, "সামগ্রিকভাবে যদিও এই সিদ্ধান্তটি নেবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেক্ষেত্রে কোনও কিছুই পূর্ব অনুমান করা কঠিন । তবে এটা নিশ্চিত স্থানীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা সামাল দিতে এবারও বেশ কিছু প্রার্থী বদলের সিদ্ধান্ত হতে পারে, সেক্ষেত্রে পর্যালোচনার সময় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এই 'জয়-পরাজয় সূচক' ।"
তৃণমূলের একাধিক নেতা মনে করছেন, এই সূচক কার্যকর হলে অনেক পুরনো বিধায়ক ও মন্ত্রীর প্রার্থিপদ ঝুঁকিতে পড়তে পারে । কারণ, 2021 সালে জেতা 30টিরও বেশি আসনে 2024 সালের ভোটে তৃণমূল পিছিয়ে পড়েছে । অন্যদিকে বিজেপি 92টি বিধানসভায় এগিয়ে রয়েছে । ফলে আসন্ন নির্বাচনের আগে তৃণমূলের কাছে সংগঠন ও প্রার্থী বাছাই - দুই ক্ষেত্রেই 'অভিষেক মডেল' বড় চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিচ্ছে ।