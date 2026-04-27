রানাঘাট দক্ষিণ: প্রার্থী না হয়েও চর্চায় তৃণমূলের মুকুটমণি, তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রভাব পড়বে কি ভোটে

রানাঘাট দক্ষিণ: প্রার্থী না হয়েও চর্চায় তৃণমূলের মুকুটমণি, তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রভাব পড়বে কি ভোটে
ভোটের ময়দানে মুকুটমণি অধিকারী অনুপস্থিত৷ কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির প্রভাব কি ইভিএমে পড়বে? সেই উত্তর খুঁজতেই রানাঘাট দক্ষিণে ঘুরলেন ইটিভি ভারত-এর প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য্য৷
Published : April 27, 2026 at 5:06 PM IST
রানাঘাট (নদিয়া), 27 এপ্রিল: মুকুটমণি অধিকারী৷ রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক৷ 2021 সালে তিনি বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন৷ তিন বছর পর, 2024 সালে উপ-নির্বাচনে জিতে এই কেন্দ্র থেকে আবার বিধায়ক হন৷ তবে সেবার তিনি ঘাসফুল শিবির থেকে জেতেন৷ ছাব্বিশে অবশ্য তিনি বিধায়ক হওয়ার দৌড়ে নেই৷ তাঁকে এবার প্রার্থী করেনি তৃণমূল৷ কিন্তু এর প্রভাব কি পড়বে ভোটের ফলাফলে?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই প্রতিবেদক হাজির হয়েছিল রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায়৷ স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল যে মুকুটমণি অধিকারীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে৷ তিনি প্রার্থী না হওয়ায় কিছুটা হলেও সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে তৃণমূল৷ তবে সামগ্রিক এই ক্ষোভ একুশের ফলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না তো! উঠছে সেই প্রশ্নও৷
রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা
নদিয়া জেলার এই বিধানসভা এলাকায় কম-বেশি আড়াই লক্ষ ভোটার রয়েছেন৷ এই ভোটারদের একটা বড় অংশ তফশিলি জাতিভুক্ত৷ পাশাপাশি মতুয়া ভোটও এখানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর৷ 2011 সালে এই আসন থেকে জয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের আবিররঞ্জন বিশ্বাস৷ 2016 সালে এই আসন হাতছাড়া হয় তৃণমূলের৷ সেখানে জেতে সিপিআইএম৷ 2021 সালের বিধানসভা ভোটে ওই আসন চলে যায় বিজেপির দখলে৷
একুশের ভোটে জিতে প্রথমবার বিধায়ক হন মুকুটমণি অধিকারী৷ তিনবছর পর 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি দল বদলে ফেলেন৷ রানাঘাট লোকসভা আসন থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হন৷ কিন্তু তিনি হেরে যান৷ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়ায় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন৷ ফলে রানাঘাট দক্ষিণে উপ-নির্বাচন হয়৷ সেখানে জয়ী হন মুকুটমণি অধিকারী৷ ফলে আট বছর পর ওই আসন ফের তৃণমূলের দখলে আসে৷
মুকুটমণির বিরুদ্ধে অসন্তোষ
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান এবং উপ-নির্বাচনে জয়ের পর থেকেই মুকুটমণির বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে৷ অভিযোগ, উপ-নির্বাচনে জয়ের পর থেকে কার্যত এলাকায় অনুপস্থিত ছিলেন মুকুটমণি অধিকারী। উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে তেমন কোনও দৃশ্যমান পরিবর্তনও চোখে পড়েনি৷
এই আলোচনা চলছে সর্বত্র৷ স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামা চট্টোপাধ্যায় বলেন, “ভোটের সময় ছাড়া তাঁকে দেখা যায় না। নিকাশি, রাস্তাঘাট, পানীয় জলের মতো মৌলিক সমস্যাগুলো আজও রয়ে গিয়েছে। কাজ না করলে টিকিট না পাওয়াই স্বাভাবিক।”
একই ভাবে টোটোচালক কানাই দাসের বক্তব্যে উঠে আসে মানুষের হতাশা। তাঁর মতে, “বারবার দলবদল করায় মানুষ আস্থা হারিয়েছে। তৃণমূলের হয়ে জেতার পরও তিনি এলাকায় ফিরে আসেননি। দাঁড়ালেও জিততে পারতেন না।” এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, মুকুটমণি অধিকারীর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ও রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা — দু’টোই প্রশ্নের মুখে পড়েছে।
গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ক্ষোভ আরও প্রকট। কৃষক রামপ্রসাদ বিশ্বাসের কথায়, “আমরা চাষিরা ন্যায্য দাম পাচ্ছি না। রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ। উনি জিতে যাওয়ার পর আর আমাদের কথা ভাবেননি।” তাঁর অভিযোগ, ভোটের ফলাফলের পর মুকুটমণির জনসংযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একই সুর শোনা যায় প্রবীর বিশ্বাসের কথায়ও। তিনি বলেন, “উনি এখানে আসেন না, কোনও কাজও করেননি। এবার দাঁড়ালে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তেন।”
রানাঘাট দক্ষিণের বর্তমান পরিস্থিতি
এই আসনে এবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সৌগত রায় বর্মন৷ তাঁর বিপক্ষে আছে বিজেপির অসীমকুমার বিশ্বাস৷ সিপিআইএম-এর প্রার্থী অরিন্দম বিশ্বাস এবং কংগ্রেসের হয়ে লড়ছেন রীতা দাস পাল৷ এই প্রার্থীদের নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয় মানুষের মনে৷
রানাঘাট দক্ষিণের নোকারী গ্রামের বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রচারের সময়ও তাঁদের গ্রাম কার্যত উপেক্ষিত। স্থানীয় বাসিন্দা নৃপেন কর্মকারের বক্তব্য, “নির্বাচনের পর একবার এসেছিলেন, তারপর আর দেখা নেই। এখনকার প্রার্থীরাও শুধু রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যায়, গ্রামে ঢোকে না।”
এই চিত্র আরও স্পষ্ট হয় যখন স্থানীয় মহিলাদের মতামত সামনে আসে। এলাকার বাসিন্দা শ্যামলী বিশ্বাস বলেন, “আমরা চাই সরকার থাকুক৷ কিন্তু আমাদের এলাকায় কেউ আসে না। বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়, রাস্তাঘাট খারাপ — এই সমস্যাগুলো দীর্ঘদিনের।” তাঁর কথায়, শাসক দলের প্রতি আস্থা থাকলেও স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ স্পষ্ট।
সব মিলিয়ে, রানাঘাট দক্ষিণে এবারের নির্বাচন শুধুমাত্র দলীয় লড়াই নয়, বরং জনসংযোগ, কাজের মূল্যায়ন এবং বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষা হয়ে উঠেছে। ভোটারদের প্রত্যাশা এখন স্পষ্ট — শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব উন্নয়ন এবং নিয়মিত যোগাযোগও চাইছেন তাঁরা। এই কেন্দ্রের ফলাফল তাই ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী বাছাই এবং কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
কী বলছেন মুকুটমণি?
রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা একটা প্রোপাগান্ডা৷ কারণ, বহু কাজ করা হয়েছে। যখন আমি বিজেপিতে ছিলাম, তখনও করা হয়েছে৷ যখন আমি তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছি, তখনও করা হয়েছে। আমার এমএলএ কোটার টাকার বাইরেও বিভিন্ন বিভাগকে অনুরোধ করে নদী ভাঙনের রোধের জন্য কাজ থেকে শুরু করে জেলা পরিষদে রিকোয়েস্ট করে একাধিক প্রকল্পের কাজ করা হয়েছে। প্রচুর কাজ হয়েছে এবং এলাকাতে আমি সপ্তাহে মোটামুটি 4-5 দিন থাকতাম।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখন তো আর আমার বিষয়ে কথা ওঠার কোনও প্রশ্ন নেই৷ কারণ, ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গিয়েছে৷ নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলছে৷ এখন এগুলো প্রোপাগান্ডা বা কিছু লোক আমাকে দুর্নাম করার একটা অপপ্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমায় টিকিট না দেওয়ার বিষয়ে দলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। সবাই লড়ছে।’’